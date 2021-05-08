طرابزون سبور التركي يرغب في التعاقد مع بلهندة

يُنتظر أن يحسم الدولي المغربي يونس بلهندة وجهته المقبلة، خلال الفترة القليلة القادمة، بعد فسخ عقده مع ناديه غلطة سراي التركي بسبب تصريحاته، التي اعتبرتها إدارة الفريق التركي مسيئة للنادي، وهو ما ترتب عنه فسخ العقد الذي كان يجمع بين الطرفين.

وتسعى العديد من الأندية إلى الاستفادة من خدمات الدولي المغربي، من بينها بعض أندية الدوري التركي، مما قد يمنحه فرصة أخرى في تركيا، نظرا لكونه لاعبا حُرا منذ مارس الماضي. ويُرجح أن يقرر بلهندة مواصلة مغامرته مع نادٍ تركي آخر.

وذكرت تقارير إعلامية تركية أن نادي طرابزون سبور قد يكون وجهة بلهندة القادمة، مشيرة إلى أن مدرب الفريق يضعه ضمن اهتماماته في “الميركاتو” المقبل، وأن أحد ممثلي النادي التقى بالدولي المغربي في الأيام القليلة الماضية.

وكان بلهندة قد أجرى اتصالات مع إدارة ليل الفرنسي، خلال فترة إقامته بفرنسا، حيث إن مسؤولي الفريق أبدوا اهتمامهم الكبير بالظفر بخدماته، في إطار سياسة النادي، الذي يبحث عن تعزيز صفوفه بأسماء قادرة على تقديم الإضافة بداية من الموسم المقبل.

وانفصل بلهندة عن فريقه التركي في العاشر من مارس الماضي، بإيعاز من مسؤولي الفريق لكونه انتقدهم بشدة على سوء تدبيرهم، وقد عارضوا ذلك، وقرروا فسخ العقد من طرف واحد.

يُشار إلى أن بلهندة هو اللاعب الذي قدم أكبر عدد من التمريرات مع غلطة سراي منذ انضمامه إلى الدوري التركي الممتاز في موسم 2017-2018، كما شارك في 99 هدفا، أحرز منها 18 هدفا، وكان وراء 19 تمريرة حاسمة.