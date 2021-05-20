طرد مقتحمين لسبتة المحتلة

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‫تعليقات الزوار

7
  • fariss rabia
    الخميس 20 ماي 2021 - 13:23

    اوا كان عليكم تفهموا بلي الاوضاع صعيبة على العالم كامل في ظروف هاد الجائحة .

    4
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  • شرف 58
    الخميس 20 ماي 2021 - 13:39

    السلام عليكم ورحمة الله.هاذ السيد الخراني عطاكم نسخة مطابقة للاصل على داكشي لي كانقولو داءما.راه ماعندك غير بلادك. الاوروبيين والغرب بصفة عامة حكارين.وبهاذ الهجرة زتو شوهتو بنا.علاش مابغاتش تدخل لكم للراس بلي احنا دولة متخلفة ومن دول العالم الثالت؟ واش بغيتو نكونو بحال اوروبا؟ خاصكم تنوضو تخدمو.راه اسبانيا براسها اليوم 30 في الماءة د الشوماج. غاذي تقولو فين هي الخدمة ؟ الجواب هو انكم كلكم كاتعرفو المشكل د الشمال واغلاق الحدود مع سبتة ومليلية وزيد عليه هاذوك الروافا لي كايشوشو على النظام.اذن خاص اليوم واكثر من اي وقت توقفو واتحدو وتصبرو راه العدو داير بنا في جميع الجهات.البولزاريو الجزاءر اسبانيا المانيا هولاندا هاذو غير لي باينين.كيفاش زعما واش حنا اقباح؟

    5
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  • MOUISSA
    الخميس 20 ماي 2021 - 13:47

    سبحان الله ألي أدخل فيكم مدينة سبتة إخرج في تصريح إسب لبلاد ألي أتزاد ؤ أتربى ؤ أتعلم فيها عند بالكم أقطعتوا لبحر ؤ نشفوا رجليكم ؤ فرحانين بأسيادكم أسبليون لكن عبروا أعليكم ؤ خسروا أعليكم نصف لتر حليب ؤ ميراندينا ؤ قالولكم الباب أنتم أبلادكم أنكرتوا خيرها عاد أبلادات الناس ؤ في الأخير باش أتبردوا أعلى راسكم ألعبتوا فيها الوطنية ؤ حب الوطن بدعوى أنكم أدخلتوا لبلادكم ؤ دابا سيروا أتعلموا ألي إنفعكم ؤ ما تبقاوش تابعين البزناسة و الحراكة ألي أمشوهينا في أوروبا

    6
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  • سبتاوي
    الخميس 20 ماي 2021 - 13:52

    مشية بلارجعة الما والشطابة حتى لقاع الواد ولاقاع البحر.

    1
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  • انا
    الخميس 20 ماي 2021 - 13:55

    كيقول رماونا الماكلا و ما عاجبوش الحال، باغي يديوك أوطيل خمس نجوم

    5
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  • محمد
    الخميس 20 ماي 2021 - 14:23

    خدموا في بلادكم، على الدولة إصلاح التعليم ،الصحة ،والمجال العلمي ،وتوفير مناصب الشغل ،واقتسام الثروة بالتساوي لبناء مجتمع قوي ومتين .أما أروبا تعاني من البطالة بشكل كبير

    1
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  • سياسي مغربي بمدينة سبتة
    الخميس 20 ماي 2021 - 14:25

    لو كنت عمدة مدينة سبتة لأمرتهم بعدم إعطائكم تلك الجينوازة والحليب والله حتى خسارة فيكم، تاكلوا العصا وبعدها ترحلون إلى الجايحة التي أتيتم منها.

    0
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