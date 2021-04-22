طريقة الانخراط في التغطية الصحية

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البيضاء تعقم سوق الدواجن وتُبقي باقي الأضرار
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المدرب الشابي: نادي الرجاء مشتل لأفضل المواهب
مشكل ماشي التغطية الصحية المشكل الكبير هو التعرفة المطبقة من طرف المصحات والأطباء……مالم تتم ترسيم وتحديد اتمنة العمليات والفحوصات وزيارة الطبيب والزامية احترامها و إعلانها في أماكن التداوي فإن هذه التغطية تبقى ناقصة ……