طريقة الانخراط في التغطية الصحية

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‫تعليقات الزوار

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  • محمد حسن
    الخميس 22 أبريل 2021 - 11:59

    مشكل ماشي التغطية الصحية المشكل الكبير هو التعرفة المطبقة من طرف المصحات والأطباء……مالم تتم ترسيم وتحديد اتمنة العمليات والفحوصات وزيارة الطبيب والزامية احترامها و إعلانها في أماكن التداوي فإن هذه التغطية تبقى ناقصة ……

    15
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