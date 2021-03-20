طريقة جديدة لتحويل الأموال لفائدة الجالية

يشتكي عدد من المغاربة المقيمين في الخارج من كلفة تحويل الأموال إلى ذويهم في المملكة والتي تقدر في المجموع بحوالي 66 مليار درهم وفق الإحصائيات الرسمية لسنة 2020.

وتطبق عدد من وكالات تحويل الأموال مصاريف مرتفعة ترهق كاهل المغتربين الراغبين في إعانة أسرهم في المغرب، وهو ارتفاع يسم كل التحويلات الموجهة إلى دول القارة الإفريقية.

لكن بفضل تطبيق هاتفي جديد سيصبح بإمكان المغاربة أن يحولوا الأموال إلى بلدهم الأمم بشكل سهل وبسيط ومجاني.

يتعلق الأمر بتطبيق “Taptap Send” الذي أطلق صيف 2018 في ست دول أوروبية، (المملكة المتحدة وبلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا) لتحويل الأموال نحو إفريقيا وآسيا (السينغال ومالي وغينيا وغانا والكاميرون وكوت ديفوار وكينيا ومدغشقر وزامبيا وبنغلاديش وفيتنام والكونغو الديمقراطية).

وبادر القائمون على هذا التطبيق الهاتفي الفريد من نوعه إلى إضافة المغرب مؤخراً إلى قائمة اشتغالات التطبيق على أن تعقبه دولاً أخرى في المستقبل.

ويقدم التطبيق بديلاً لحلول موجودة بحيث يسعى من خلال الخبرة التي راكمها لتسهيل أي تحويل للأموال من طرف المغاربة المقيمين في الخارج بأكبر قدر من البساطة وذلك بشكل مجاني دائماً.

ويهدف القائمون على هذه الخدمة إلى إيجاد حل لمعضلة ارتفاع الرسوم التي يتعين على الناس دفعها لإرسال الأموال إلى إفريقيا من خلال تقديم خدمة تحويل عبر الهاتف أسهل وأسرع دون الحاجة إلى الانتظار أمام وكالة تحويل، كما أن تسلم الأموال ممكن في أقل من دقيقة.

ولتسهيل خدمة التطبيق لفائدة المغاربة المقيمين في الخارج، وقعت “Taptap Send” شراكة مع “كاش بلوس” من أجل تسلم الأموال عبر 2000 نقطة سحب متواجدة في المدن و القرى النائية

وتُمثل تحويلات الجالية إلى المغرب مصدراً مُهماً لدعم رصيد المملكة من العُملة الصعبة، كما تُساعد هذه التحويلات الأسرَ المغربية، في إطار التضامن العائلي، على تحمل تكاليف المعيشة والرعاية الصحية والاحتياجات الأساسية.

ومن أجل تشجيع الإقبال على استعمال تطبيق “Taptap Send” لتحويل الأموال بشكل مجاني، سيمنح لكل مستعمل مكافأة (Bonus) قدرها 10 يورو بعد التحويل الأول باستخدام الرمز الترويجي “TTSMA”.