أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

1
  • سباتة
    15 دجنبر 2020 الساعة 04:12

    و كدالك طريق بين اثنين اشتوكة و حد ولاد فرج. و طريق يئر جديد و جماعة الساحل. و حد ولاد عيسى و زاوية سيدي اسماعيل. و أربعاء العونات و بولعوان. مندوب وزارة التجهيز بالجديدة نائم لا يقوم بواجبه
    عدة طرقات لا تصلح حتى عربات الحمير

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.

24 ساعة