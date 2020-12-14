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تعليقات الزوار1
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مؤسسةُ "كاخا كنارياس" تُسلِّم جوائزها الثقافية
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"بيت الحكمة" يثمن الاعتراف الأمريكي التاريخي
و كدالك طريق بين اثنين اشتوكة و حد ولاد فرج. و طريق يئر جديد و جماعة الساحل. و حد ولاد عيسى و زاوية سيدي اسماعيل. و أربعاء العونات و بولعوان. مندوب وزارة التجهيز بالجديدة نائم لا يقوم بواجبه
عدة طرقات لا تصلح حتى عربات الحمير