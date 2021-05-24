طعنات تسقط مصابين إسرائيليين بمدينة القدس

طعنات تسقط مصابين إسرائيليين بمدينة القدس
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الإثنين 24 ماي 2021 - 12:12

أفاد تقرير إخباري بأن إسرائيليين اثنين أصيبا، اليوم الاثنين، جراء “عملية طعن” في مدينة القدس.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن “حالة أحد المصابين خطيرة، بينما إصابة الثاني متوسطة”.

ووقع الحادث قرب مقر للشرطة الإسرائيلية في القدس التي أعلنت، عبر الإعلام، “تصفية منفذ الهجوم”.

الشرطة الإسرائيلية حالة خطيرة سقوط مصابين مدينة القدس

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‫تعليقات الزوار

7
  • سارا
    الإثنين 24 ماي 2021 - 12:16

    كيموتو الالاف من الفلسطينيين كل يوم و تا حد مايكتب عليهم . و ملي يموتو جوج اسرائليين تبقاو تكتبو عليهم . لا حول ولا قوة الا بالله . هادوك مايستاهلوش تا تعتارفو بيهم و لا تذكروهوم الله ياخد فيهم الحق

    32
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  • سكفاندري
    الإثنين 24 ماي 2021 - 12:16

    “You take my water, burn my olive trees, destroy my house, take my job, steal my land, imprison my father, kill my mother, bombard my country, starve us all, humiliate us all, but I am to blame: I shot a rocket back.”  – Chomsky. Free Palestine. Israhell s state of thieves, Get out of their lands.

    10
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  • mounir
    الإثنين 24 ماي 2021 - 12:19

    ياك اسيدي و الفلسطينيين مساكن اموتو هانية مند متى ندكر اسرائيل على انها البريئة

    18
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  • ضربني و بكى و سبقني و شكى
    الإثنين 24 ماي 2021 - 12:20

    ضربني و بكى و سبقني و شكى، الله يمسخهم اكثر ماهم ممسوخين

    16
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  • رأي
    الإثنين 24 ماي 2021 - 12:27

    و ماذا عن القتلى الفلسطينيين و الدمار و التشرد الذي لحق بهم من الصهاينة قتلة الأطفال

    18
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  • Assifnwourgh
    الإثنين 24 ماي 2021 - 12:30

    (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)
    (وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ) [البقرة: 191]

    13
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  • نداء و رجاء من للمقاومة ـــ دبكة صاروخية متزامنة
    الإثنين 24 ماي 2021 - 12:35

    إذا كرر العدو الصهيوني حماقته بالاقتراب من المسجد الأقصى المبارك أو بنسف الأبراج المدنية والمنشآت الخدمية، فعليكم أيها الرجال الأشاوس الأبطال أن تجهزوا ضربة صاروخية من ألف صاروخ في ضربة دبكية واحدة متزامنة على تل أبيب تشارك فيها جميع الفصائل بيد واحدة!كما عودتمونا، قوموا بإنذار العدو الصهيوني لكي يتمكن الصهاينة المدنيون من الدخول إلى جحورهم في الملاجئ!هروبهم و جبنهم و خوفهم أقسى عليهم من الموت!الهدف هو تأديبهم و ليس صرعهم و قتلهم!حربنا نظيفة و شريفة؛ حربهم غدر، تدمير أعمى و إرهاب!سلامهم غش؛ سلامنا عهد و وفاء!ليسوا قوم سلام؛ليسوا قوم حرب!قوم إجرام و إرهاب في الحرب؛ قوم غش في السلام!إسرائيل سقطت أخلاقيا منذ زمان!هذه الحرب فضحتها أمام العالم و أمام الوعي الشعبي في الغرب!هذا يكفي!الآن ستتعقل إسرائيل!اكتملت شروط الانحطاط و السقوط دفعة واحدة على إسرائيل حسب نظرية ابن خلدون و مونتيسكيو حول عظمة،انحطاط و سقوط الأمم، الدول و الامبراطوريات!لقد أسرفت إسرائيل في الغطرسة،القوة والجنون!حقت عليها نظرية الشرق و نظرية الغرب!

    9
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