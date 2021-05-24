طعنات تسقط مصابين إسرائيليين بمدينة القدس

أفاد تقرير إخباري بأن إسرائيليين اثنين أصيبا، اليوم الاثنين، جراء “عملية طعن” في مدينة القدس.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن “حالة أحد المصابين خطيرة، بينما إصابة الثاني متوسطة”.

ووقع الحادث قرب مقر للشرطة الإسرائيلية في القدس التي أعلنت، عبر الإعلام، “تصفية منفذ الهجوم”.