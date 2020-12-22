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‫تعليقات الزوار

4
  • Tammait
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 00:35

    خروج هداف الفريق وهداف 2020ودخول مواطنه فالوقت بدل الضاءع نتمنى ان لا يسجل اية اصابة

    33
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  • اغيلاس
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 13:25

    اللاعب الرسمي يترك المكان للاعب الاحتياطي لقد تكيفنا مع كوفيد القديم لن ينال الجديد اي شيء

    1
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  • مواطن
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 15:03

    التناوب على قهر البشر كورونا الاولى لم تؤدي الغرض المطلوب

    3
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  • حكيم الرامي
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 19:03

    هل تعلمون ان حتى نتائج التحاليل ليست أكيدة إلا ب 50%. لقد أصبح الكاذب صادقا و الصادق كاذبا . والفقهاء يتكلمون و نحن نصغوا لهم و كأننا خراف المذابح. و الجميع يعلم بدون استثناء أن الهدف من كل هذا هو الإبادة البشرية ل 80% لسكان الأرض عن طريق اللقاح. احذروا احذروا احذروا و الله اني اخاف عليكم موت المغدور و لو كانت شهادة في سبيل الله. حفظكم الله. اللهم اجعل شرهم في نحره و نحور أبناء كل من اراد إيذاء الناس و قتلهم .

    4
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