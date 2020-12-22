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تعليقات الزوار4
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شرطة موريتانيا تعنّف طلبة راغبين في السفر للمغرب
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18:20
تقرير المفتشية يسقط "مدير التعليم" في القنيطرة
خروج هداف الفريق وهداف 2020ودخول مواطنه فالوقت بدل الضاءع نتمنى ان لا يسجل اية اصابة
اللاعب الرسمي يترك المكان للاعب الاحتياطي لقد تكيفنا مع كوفيد القديم لن ينال الجديد اي شيء
التناوب على قهر البشر كورونا الاولى لم تؤدي الغرض المطلوب
هل تعلمون ان حتى نتائج التحاليل ليست أكيدة إلا ب 50%. لقد أصبح الكاذب صادقا و الصادق كاذبا . والفقهاء يتكلمون و نحن نصغوا لهم و كأننا خراف المذابح. و الجميع يعلم بدون استثناء أن الهدف من كل هذا هو الإبادة البشرية ل 80% لسكان الأرض عن طريق اللقاح. احذروا احذروا احذروا و الله اني اخاف عليكم موت المغدور و لو كانت شهادة في سبيل الله. حفظكم الله. اللهم اجعل شرهم في نحره و نحور أبناء كل من اراد إيذاء الناس و قتلهم .