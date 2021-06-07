طفل بقلب في الجهة اليمنى

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‫تعليقات الزوار

2
  • نصراوي
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 23:41

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

    1
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  • redos
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 23:42

    آللهم تعالى وعالى شأنه يشفيك ويعافيك يارب يارب تشوف من حالو او تسخرليه شي محسن يا رب العالمين

    2
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