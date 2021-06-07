طفل بقلب في الجهة اليمنى

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تعليقات الزوار2
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سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
آللهم تعالى وعالى شأنه يشفيك ويعافيك يارب يارب تشوف من حالو او تسخرليه شي محسن يا رب العالمين