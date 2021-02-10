طفل يحتاج جراحة مستعجلة

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‫تعليقات الزوار

3
  • ابو اسحاق
    الأربعاء 10 فبراير 2021 - 12:32

    في أي عصر وفي أي بلد هذا ،طفل يحتاج الى عملية جراحية مستعجلة ،ونحن ننظر وننتظر من يرحمه ،،،،،
    اخجلوا من أنفسكم. حكومة وشعبا

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  • said
    الأربعاء 10 فبراير 2021 - 12:37

    الاخوان يالله نتعاونو او نساعدو هاد الطفل

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  • حرام
    الأربعاء 10 فبراير 2021 - 12:41

    فين الدولة وفين الملك ، يفترض ان قائد البلد يكون عنده فريق لمتابعة الحالات الانسانية لرعايتها

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