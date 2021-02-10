طفل يحتاج جراحة مستعجلة

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تعليقات الزوار3
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12:21
مطالب بإنصاف الدراسات الفنية في جائزة الكتاب
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أطر إدارية متدربة تحتج ضد "استهتار وزارة التربية"
في أي عصر وفي أي بلد هذا ،طفل يحتاج الى عملية جراحية مستعجلة ،ونحن ننظر وننتظر من يرحمه ،،،،،
اخجلوا من أنفسكم. حكومة وشعبا
الاخوان يالله نتعاونو او نساعدو هاد الطفل
فين الدولة وفين الملك ، يفترض ان قائد البلد يكون عنده فريق لمتابعة الحالات الانسانية لرعايتها