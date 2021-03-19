طفل يشكو تشمع الكبد ويناشد القلوب الرحيمة

يشكو ريان، الطفل البالغ من العمر 7 سنوات، من تشمع كبدي في مرحلة تتطلب إجراء عملية جراحية دقيقة خارج المغرب.

أسرة ريان، التي تتحدر من إحدى قرى أزيلال والتي تعيش أوضاعا مزرية بالكاد تجعلها تتوفق في توفير جزء من حاجياتها الضرورية من الغذاء والملبس، تتألم للوضع الصحي لابنها الذي تتحسس عذابه اليومي دون أن تجد حلولا كفيلة لإنقاذه مما هو فيه.

وجراء هذه الوضعية المادية الصعبة، يناشد الحسين راجي، والد الطفل ريان، المحسنين لمساعدته ماديا ليتمكن من إجراء عملية جراحية لابنه تقدر تكلفتها بـ25 مليون سنتيم تقريبا (225 ألف درهم) بدولة تركيا.

هبة متوكل، رئيسة جمعية الفتح لمرضى داء السرطان، أكدت، في تصريح لهسبريس، أن أسرة المريض من ذوي الدخل المحدود، وأن رب الأسرة يشتغل أحيانا عاملا مياوما في مجال البناء وأحيانا أخرى حمالا بالأسواق المحلية أو بالمدينة؛ ما يكشف أن ظروفه المادية لا تسمح له بتوفير تكاليف العملية.

وقالت الناشطة الجمعوية ذاتها إن جمعيتها سبق لها أن تكفلت بنقل ريان إلى مستشفى السويسي بالرباط، لإجراء فحوصات طبية تبين من خلالها أن الطفل في حاجة ماسة إلى إجراء عملية جراحية خارج المغرب.

وكشفت هبة متوكل لجريدة هسبريس الإلكترونية عن مجموعة من الوثائق الطبية الصادرة عن أطباء أخصائيين من مستشفى السويسي بالرباط تبين أن الطفل في حاجة ماسة إلى عملية جراحية دقيقة لداء تشمع الكبد لإنقاذ حياته.

وقالت إن الحسين راجي يأمل من جمعيات المجتمع وذوي القلوب الرحيمة التكفل بحالة هذا الطفل، وأن تمد له يد المساعدة من خلال المساهمة في توفير تكلفة العملية الجراحية، مشيرة إلى أن أمله في هذه الحياة هو إنقاذ ابنه من موت بات شبه محقق”.

للتواصل والدعم:

الحسين راجي 0703922562

هبة متوكل 0680983906