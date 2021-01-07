طلبة "العلوم التطبيقية" يقاطعون الدراسة احتجاجا على "تفريخ الديبلومات"

تخيم على المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية (ENSA) أجواء شبيهة بما عرفته هذه المدارس سنة 2016، حين خاض طلبتها إضرابا طويلا عن الدراسة قارب شهرين، كرد فعل على قرارات كانت وزارة التربية الوطنية قد أصدرتها وقوبلت من طرفهم بالرفض.

طلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية الدارسين لعلوم الهندسة، وبعد خوضهم لأشكال احتجاجية منذ انطلاق السنة الدراسية الحالية، أعلنوا دخولهم في إضراب مفتوح عن الدراسة ومقاطعة الامتحانات، احتجاجا على ما وصفوها بـ”القرارات الوزارية العشوائية”.

وتفجرت احتجاجات طلبة المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية بسبب ما يعتبرونه “تفريخا لمدارس الهندسة”، وهو ما يؤثر سلبا، من وجهة نظرهم، على جودة التكوين الذي يتلقاه طلبة هذه المدارس، ومن ثم على كفاءة “مهندسي الغد”.

وقال الطيبي أيمن، عضو التنسيقية الوطنية لطلبة المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية، إن الطلبة ليس لديهم أي اعتراض على تخريج مزيد من المهندسين، “ولكن يجب أن يكون لدينا مهندسون أكفاء”، متسائلا: “لماذا يتم فقط تفريخ دبلوم ENSA دون غيرها من ديبلومات باقي مدارس الهندسة”.

ويطرح الرفع من عدد المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية مخاوف من تردي تكوين الطلبة المهندسين، حيث تم خلق مدرسة في مدينة بلال دون توفير مقر لها، حسب إفادة أيمن الطيبي، ويتوزع الطلبة المسجلون فيها حاليا على مؤسسات أخرى.

وتم تغيير اسم مؤسسة “ESTA” في مدينة برشيد، لتتحول إلى مدرسة وطنية للعلوم التطبيقية، وهو ما رفضه الطلبة أيضا، “لأننا لا نحتاج إلى تغيير أسماء المؤسسات، بل نحتاج إلى مؤسسات تتوفر على بنية تحتية وتجهيزات كافية لضمان تكوين جيد للطلبة”، يقول أيمن الطيبي.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن طلبة المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية يواجهون مشاكل أخرى تتعلق بضعف التكوين، بسبب سوء التنظيم والاكتظاظ، مشيرا إلى أن الوضع تفاقم أكثر مع انتشار فيروس كورونا، حيث يدرس بعض الطلبة حضوريا، وآخرون عن بعد.

وذهب عضو التنسيقية الوطنية لطلبة المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية إلى القول: “نشعر وكأننا تلاميذ في التعليم الابتدائي. نلتزم بأوقات الدراسة المفروضة علينا، دون أن يكون لنا الحق في الاستفادة من التكوين خارج أوقات الدراسة، لغياب الولوج إلى ورشات التكوين، لأننا لا نتوفر على أحياء جامعية، بينما تتوفر عليها باقي مدارس الهندسة”.

وجوابا على سؤال حول ما إذا كان الطلبة سيمددون الإضراب المفتوح عن الدراسة، قال المتحدث ذاته إن هذا الأمر موكول إلى الطلبة، وهم الذين سيقررون فيه عن طريق استفتاء داخلي، مضيفا: “نحن نقدس الدراسة وهي خط أحمر بالنسبة إلينا، وقد لجأنا إلى الإضراب لأنه الخيار الوحيد الذي تبقى لنا”.