طلبة بكلية خريبكة يشاركون في "هالت برايز" الدولية

تمكن فريق من الطلبة بالكلية متعددة التخصصات بمدينة خريبكة من الظفر ببطاقة المشاركة في المسابقة الدولية “هالت برايز”، بعدما تنافس 25 فريقا لتمثيل المؤسسة الجامعية ذاتها في المسابقة الدولية التي توصف بـ”جائزة نوبل للطلاب”.

وجاء تأهل فريق “E-Hof”، المشكل من الطلبة ياسر تلاث وإشراق غرنيطي وهاجر مكريم وسمية بنوقيس، بعد إجراء منافسة بأفكار مشاريع حول موضوع تحدي السنة المتمثل في “كيف نحول الطعام من مادة أساسية للحياة إلى قاطرة للتنمية؟”، من أجل خلق فرص للشغل، والتأثير إيجابيا على 10 ملايين شخص في حدود 2030، وتحقيق “صفر جائع”.

وبهذا التأهل، سيتمكن الفريق المذكور من تمثيل الكلية متعددة التخصصات بخريبكة بشكل خاص، والمغرب بشكل عام، في المرحلة الدولية المقبلة في اليابان أو أمريكا، من أجل الفوز بالجائزة الكبرى المحددة في مليون دولار ودرع المسابقة الذي يسلمه الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون.

وتعتبر جائزة “هالت برايز” مسابقة سنوية تُحشد فيها أفكار مشاريع من طرف طلاب الجامعات، من أجل حل قضايا ملحة تواجه العالم مثل الأمن الغذائي، والبطالة، والتعليم، وسبل الوصول إلى المياه… وقد تأسست الجائزة من قبل أحمد الأشقر، ويتم تمويلها بتبرع عائلة هالت بمبلغ قدره مليون دولار أمريكي كرأس مال أولي، بهدف مساعدة الفريق الفائز على تنزيل فكرته وإطلاق مشروعه.

وتعتبر الجائزة الدولية ثمرة شراكة بين كلية التجارة الدولية هالت ومؤسسة الأمم المتحدة، فيما يتكلف الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، كل سنة، باختيار موضوع التحدي والإعلان عن الفائز في شهر شتنبر، وذلك بعد أربع مراحل من الاقصائيات.

يُشار إلى أن جائزة “هالت برايز” الدولية تعرف كل سنة مشاركة أكثر من مائة دولة حول العالم، بما فيها المغرب الذي يشارك من خلال أكثر من خمسين مؤسسة جامعية، من بينها الكلية متعددة التخصصات بخريبكة.