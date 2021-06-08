طلبة يحتجون ضد تأخر تسليم شواهد الإجازة بالبيضاء

وضع مجموعة من الطلبة الحاصلين على شهادة الإجازة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بعين الشق بالدار البيضاء، ظهر الثلاثاء، عريضة احتجاجية للمطالبة بتسليمهم شهاداتهم.

وأكد مجموعة من الطلبة الذين كانوا يعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الكلية بالعين الشق، أنهم وضعوا عريضة احتجاجية لدى عمادة الكلية، يطالبون من خلالها بالإسراع بتسليمهم شهاداتهم بعدما مرت سنة على اجتيازهم امتحانات التخرج بتفوق.

ولفت بعض الطلبة، في تصريحات لجريدة هـسبريس الإلكترونية، إلى أنهم وضعوا عريضة تضم أسماء مجموعة من الطالبات والطلبة، وأنهم تلقوا وعدا من لدن الإدارة بالرد عليهم بعد أسبوع.

ووجه هؤلاء انتقادات لاذعة إلى إدارة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بعين الشق في الدار البيضاء بسبب تماطلها في تسليمهم شواهد الإجازة لمدة عام، معتبرين ذلك استهتارا بحقوقهم.

وشددوا على أن هذا التأخير في تسليم شواهد الإجازة، يفوت عليهم فرصة المشاركة في عدد من الامتحانات والمباريات التي تتطلب تضمين الملف نسخة مصادقة عليها من الشهادة المذكورة.

وهدد هؤلاء الطلبة بالاحتجاج أمام إدارة الكلية بحر الأسبوع المقبل، يليه اتخاذ خطوات تصعيدية، في حالة عدم التجاوب مع مطلب المتمثل في تسليمهم شهاداتهم خلال الأيام المقبلة.