طلب الجزائر والبوليساريو محاورة المغرب .. مناورة سياسية أم واقع مفروض؟

بشكل مشترك وفي توقيت متقارب هذه المرة، تبذل الدبلوماسية الجزائرية بمعية جبهة البوليساريو جهودا كبيرة لإعادة الزخم السياسي لملف الصحراء، وذلك من بوابة إطلاق مسار جديد للمفاوضات المباشرة بين أطراف النزاع.
ودعا صبري بوقادوم، وزير الخارجية الجزائري، إلى “مفاوضات مباشرة وجدية” حول الصحراء بين “البوليساريو” والمغرب لتسوية النزاع المستمر منذ عقود، معتبرا في تصريحات للصحافة، نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية، أن “تعيين مبعوث أممي جديد لا يكفي”.
من جانبه، قال أبي بشرايا البشير، عضو ما يسمى “الأمانة العامة لجبهة البوليساريو”، إن “الجبهة على استعداد للدخول في مفاوضات مباشرة وجادة مع المغرب، ولكن لا ينبغي أن تعني وقف الكفاح المسلح”، وفق تعبيره.
وأضاف أن هذه “المفاوضات يجب أن تكون كذلك انطلاقا من قرار مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي الأخير، والبند الرابع من القانون التأسيسي للمنظمة القارية الذي ينص على احترام الحدود الموروثة غداة الاستقلال”.
هشام معتضد، خبير في العلاقات الدولية، يرى أن مطالبة الجزائر والبوليساريو بحوار مباشر مع المغرب، “تدخل في إطار المناورات التقليدية التي تتبناها الجارة الشرقية من أجل كسب المزيد من الوقت للتلاعب بالتدبير الدبلوماسي لهذا الملف”.
وقال معتضد، في تصريح لهسبريس، إن “شهر أبريل يعرف ديناميكية سياسية على مستوى الأمم المتحدة حول مستجدات الصحراء المغربية، هذه الدعوة إلى حوار مباشر مع المغرب تتناقض والتحركات الميدانية، للجزائر والبوليساريو”.
وفي هذا الصدد، وقف المتحدث عند “مناورات الجبهة في ما يخص عرقلة مسار التسوية السياسية للملف، وعلى رأسه تعيين مبعوث أممي جديد”، موردا أن “المناورة الجديدة للدبلوماسية الجزائرية تناقض دعمها لخرق وقف إطلاق النار والدفع بالمنطقة إلى حالة حرب”.
لذلك، خلص معتضد إلى أن “المسؤولية السياسية والدبلوماسية في فشل نجاح مسلسل التسوية لهذا الملف تتحملها الجزائر، خاصة في ما يتعلق بخلق عراقيل ذات بعد جيو-استراتيجي بغية تحقيق أهداف سياسية على حساب نشر ودعم مغالطات تتنافى والحقائق الميدانية والتاريخية”.
وأضاف أنه “يمكن للجزائر أن تطالب بمفاوضات مباشرة وجدية بين طرفي النزاع، بتحديدها المغرب والبوليساريو، وهي واعية بكونها طرفا مباشرا وأساسيا، بل مكونا كامل الأركان لهذا النزاع المفتعل”.
واش باغين تحاورو على أرض هي ارضنا وارض اجدادنا هدشي غير منطقي .
المغاربه ليسوا بلداء حتى يجالسو مرتزقة لما لذلك من أبعاد الجلوس معهم هو في حد ذاته اعتراف بالمرتزقه
لا تم الف لا المغرب في صحراءه والصحراء في مغربها ادن لمادا المفاوضات سلينا مول لمليح باع او راح الي دا شيء داه
عاش المغرب ملكا وشعبا
تحت شعار الله الوطن الملك
مجرد مناورة لربح الوقت …. لن نثق في الجزاير ابدا و هل يعقل الثقة في دولة جديدة العهد انشاءها الاستعمار و اسسها … و ليس لها حتى 70 سنة من الوجود ؟ بالطبع لا يعقل
حذاري حذاري من جار الشر
لا تفاوض مع الجزائر ولقيطتها البوليساريو…لم نرى يوما الجزائر المنافقة تنسحب من اجتماع لها بالامم المتحدة التي تنشر خريطة اسرائيل بكل خرائطها ،ام انه العيون والداخلة اكثر اهمية عندهم من القدس ،لم نراها تقاطع الولايات المتحدة الامريكية التي تنشر خريطة كاملة للمغرب بصحرائه بسفارتها بالجزائر.
احضي راسك ليفوزوا بيك القومان يافلان……..
اظنها نهاية المملكة، لايمكن التفاوض مع هؤلاء المرتزقة ،اكبر غلط وافدحه اذا جلس معهم، فهو سينقدهم من المازق، فبعد ان عراهم امام المنتظم الدولي سيجلس معهم لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم نحن ننتظر ان يفتح ملف الصحراء انت تريد أن تفاوض على شيء هو لك بالتاريخ والارشيف.
نطام العسكر غدروا بالمغرب مرات ثم مرات ومن هذا المنطلق فلا ثقة فيهم. أظهروا حسن النية و قولوا للعلن بأن الصحراء مغربية تم تقطيعها من المغرب في مؤتمر برلين. و قولوا أيضا أن الجزائر أخدت أراضي لكل من المغرب و ليبيا و تونس و مالي و هي على استعداد لإرجاع الآراضي التاريخية لأهلها آنذاك يمكن أن نتق فيكم.. المغرب مطالب بالاحتياط مع هذا الجار الذي ابتلينا به.
الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه أحب من احب وكره من كره
هذه المناورات تأتي أسابيع قبل انعقاد اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمناقشة هذا الموضوع,
وبطبيعة الحال الجزائر ووصيفتها البوايساريو تحاولان تلميع صورتهما في هذه اللحظة في سعيهما للتأثير على أعضاء المجلس قصد استمالتهم لأطروحة “تقرير المصير” وفي نفس الوقت توهيم الأعضاء عل أن المغرب هو الذي يعرقل مساعي التسوية
وهل في هذا جديد دعوتهما معا أساسها لم يتغير خزعبلة آخر مستعمرة في افريقيا وهما بذلك يعترفان بحق اسبانيا في مليلية وسبتة الأكيد ان لا جديد مناورات ودعوات يائسة لا طائل من ورائها
لا شك طبعا انها مناورة خاصة بعد ان وصلا الى النفق المسدود بفضل حكمة المغرب….
لكن لا مانع من التحلي بحسن النية و نقبل طلبهم للحوار شرط ان يكون المحاور هو الجزائر ( الطرف في النزاع) و ليس المرتزقة الذين تاهوا امام جدية مواقف المغرب.
المسألة سهلة ليس على المغرب إلا تفعيل الحكم الداتي وإعلام الأمم المتحدة أن من يمثل الصحراويين المغاربة هو من سيمثل المغرب في أي مفاوضات مستقبلية وهكذا ستجد البولساريو نفسها أمام صحراويين مغاربة تدعي أنها تمثلهم وستكون ضربة قاصية للنظام الجزائري وبعد هذا ستقدم حكومة الحكم الداتي طلب للإتحاد الإفريقي بتجميد عضوية البولساريو لأنها لا تمثل إلا نفسها ….. صحراوي مغربي وأفتخر
الحوار يجب أن يكون مع الجزائر باعتبارها هي من أنشأت هذا الكيان الوهمي وامدته بأنابيب الحياة وسلحته.
البوليزاريو لا تمثل كل القبائل الصحراوية حتى لا أقول الشعب الصحراوي.. فلا حوار إلا مع النظام الجزائري وإلا يجب إغلاق اي تفاهم معهم والى الأبد
كما يقول المثل المغربي ” أجي يا أمي نوريك دار خوالي ” الجزائر و صنيهتها ” البول يزاريو ” هما آخر من يمكنهما التعالم على المغرب أو حتى ممارسة السياسة بمفهومها الطبيعي ، فبعد الضغط المغربي سياسيا في كل الجبهات صارت الجزائر تلوح بمخرجات و مهاترات خبط عشواء .
المغرب تخطى المواجهة مع عسكر الجزائر و سار يتفرج على عصابة كابرانات فرنسا من بعيد و في نفس الوقت و بهدوء ما كاين غير ( الدق تم دق تم دق تم ) و الله المستعان .
بينة لعمة في ظلمة اليوم موريتانيا تمنع الدخول الطماطم المغربية…والجزائر تنسحب من اجل الخريطة المغربية في الاجتماع لك الله ياوطن جيران السوء يجب المسؤولين المغرب ان يجتهدون في علاقاتنا معي كل الدوال غرب افريقيا و تشجيع ماديا و معناوين التجار و الشباب في الاستثمار فيها
ليس للخائن عهد ولا ميثاق فالجزائريون يريدون فقط اثارة الراي العام الوطني والدولي بأنهم يبدون حسن نية .لكن الحقيقة هي عكس ذلك والمغرب يعرف جيدا مناورات الاعداء وسياستهم العدوانية اتجاه المغرب لن تتزعزع اطلاقا ما مامت الطغمة العسكرية هي الحاكمة. فعلى المغرب ان يعتمد على امكلنياته المادية وسياسته الحكيمة و يكون مستعدا لكل الاحتمالات. فالجزائر هم من صنعوا هذه اللعبة القذيرة لمصالهم الخاصة وليس حبا لا في مرتزقة ولا في صحرواي. وعلى المغرب ان يحارب الفساد في جميع اشكاله للدفاع عن بلاده بما اؤتي من قوة .
الكابرانات الفرنسيين و العصابة الحاكمة الخرائزية معروف عليها الكذب المكر و المناورات و المغالطات ضد المغرب منذ استقلالها و كيف لا و هي التي طردت الآلاف من المواطنين المغاربة صبيعة عيد الاضحى و هي التي قتلت و أحرقت أكثر من 250 الف من المواطنيين الجزائريين في العشرية السوداء فلا تقة فيهم
السؤال لمااذا بني خرخر منافقون ولا يملكون الشجاعة لمواجهة المغرب
علاش الحرب بالوكالة يا بني خرخر
المغرب لا يقول ان صندلستان يملكون اي شيء
لمغرب يطالب باحصاء المحتجزين واعطائهم بطائق لاجئين وتيسير عودة من اراد العودة
حوار جدي ومسؤول يعني في ما مضى كانوا يتحاورون من أجل التسلية . المغرب اليوم يطالب بالحوار المباشر مع الجزائر وموريتانيا باعتبار الجزائر المسؤول الأول عن افتعال هذا النزاع وموريتانيا طرف أُقحم في الملف باعتباره جار للمغرب والجزائر وله مصالح اما الجبهة فلا قيمة لها لأنهم تابعين ومطبقين لإملاءات الجنرالات وايران
وياك تنصاعوا لهولاء الافاعي السامة فلا امن ولا امان لديهم،هناك خطط لديهم .بالخصوص الجزاير اما بالنسبة تك الشرذمة المنافقة فلا وجوه لديهم ولا مروءة ما تقول لمن باع نفسه ووطنه من اجل المال اين سيكون مصيره انما هي الزبالة فالتاريخ شاهد على ما فعلوه بجنودنا اعطون التساع الله اخلها جورة.
هذه مناورة سياسية جديدة لان الجزائر عبر البوليساريو تخرق اتفاق وقف اطلاق النار و تدعو المرتزقة الى “الكفاح المسلح” و في نفس الوقت تريد اقحام الاتحاد الافريقي في النزاع عبر مجلس الامن و السلم الافريقي رغم ان قراره الاخير ليس له مصداقية و حتى كينيا تبرات منه.
يعني يجب جمع كل المعطيات و تفكيك خطاب الجزائر و مرتزقتها و تحركاتهم لكشف و فضح تناقضاتها امام مجلس الامن الدولي و الامم المتحدة
لا ثقة في الأفعى وإن تضاهرت بالموت فالأفعى أفعى. جلسة مجلس الأمن اقتربت ولا تريد الجزائر أن تخرج الجلسة بأدنى إدانة لها. وإن كان المبعوث الأممي وحده لا يكفي فلايكفي أيضا الجلوس مع إبن العصابة تحت طاولة واحدة والعصابة تراقب عن بعد. فكلما تفاوضنا على شيء وجب على إبن العصابة العودة لعصابته من أجل التشاور. وكأننا نصب المياه في الرمال. من جهة أخرى المغرب قالها صراحة لا تفاوض إلا مع الجزائر ولا تفاوض إلا في إطار الحكم الذاتي. رفعت الأقلام وجفت الصحف
الجزائر خصها تفتح حوار ومفاوضات مع
الشارع الجزائري حول هموم ومشاكل الجزائر
وتعطي حق تقرير المصير لجمهورية لقبايل الذي يطالب شعبه بالانفصال والاستقلال قبل أن يقوم شعب لقبايل
بحمل السلاح للدفاع عن حقه ووجوده
أما لبوليساريو فأغلبهم كيتمناو يعيشو مع الوطن الأم المغرب العريق
لو تحاوروا وجاءوا بحل تقرير المصير، قولو لهم اعطونا مهلة 25 عام للتشاور والله انتم فظحتموهم وعريتموهم للعالم واقرتموهم وتريدون الجلوس معهم فوالله ثم والله لو جلستم معهم لن ادخل جريدتكم ابدا ولن اثق في المغرب الحسن ٢ رحمه الله قال كبرها تصغار وهؤلاء مليون مرة بنو قينقع.
Il n’y a rien à négocier. Le Sahara est au Maroc. Ceux parmi les séquestrés qui veulent retourner au Maroc, ils sont les bienvenus à conditions de fermer la porte au non marocains, toute la racaille issu de l’algerie, la Mauritanie, le mali, ….
La junte maffieuse algérienne commence à se rendre compte que sa création va rester chez elle à l’infinie si elle n’accepte pas la solution marocaine.
Le Maroc a toujours été un pays de dialogue et de paix. Le problème que vit le système militaire algérien en interne avec le hirak le pousse à vouloir abandonner les mercenaires du polisario et delocaliser vers le Maroc des négociations stupides. L’autre raison c’est l’évacuation tindouf pour l’exploitation des gisement minières.
La position du Maroc est claire les criminels de guerre ne seront jamais admis à réintégrer la patrie. Les séquestrés de tindouf sont bienvenus
لا تيقة في عتيقة الجزائر ابانت عن نيتها بلاد الشر والمكر هي اسباب المشاكل والعراقل في المنطقةبرمتها لا للمفاوضات ولاحوار على ارض هي ارضنا وصحراء هي صحرائنا على الجزائر ان تقسم معهم الارض صحرائهم كبيرة يعطيوهم قسمة منها وانتها الامر
يقول المثل:تركت زوجها ممدود وذهبت تبحت عن محمود. هذا ما ينطبق على جارتنا ووزيرها لديهم مشاكلهم أكبر من أي شيء داخلية سياسية اقتصادية اجتماعية عوض البحث عن حلول مشاكلهم يخشون أنفهم فيما لا يخصهم. المغرب لم ولن يسمح لكم ولا لغيركم في التدخل في شؤونه و قضاياه. أما ما يتعلق بصحرائنا فهي جزء لا يتجزأ من وطننا وروايتكم انتهت ولم تعد تروق أحدا الجميع فهمها وأغلق الستار بعد كتابة النهاية.
انا أتساءل لماذا يسمح المغرب بالتفاوض! مع الجزاءر؟؟مادا ستطلب الجارة الخبيثة ومادا يمكن للمغرب ان يقدم لها؟ نحن في ارضنا وهم في غيهم..في اي شيء يتحاور معهم؟؟إلا ادا كان الأمر يتعلق باسترجاع تندوف
عند بداية المشكل في الكركرات قالها بوريطة وبصريح العبارة قال هادا شغل العصابات والمغرب كدولة دات سيادة لن تفاوض العصابات انتهى الكلام. المشكل هو مشكل البوزبال و الدزائيىر واحنا مالنا الحمدلله عايشين فبلادنا من طنجة الكويرة مرتاحين تحياتي
إن الوطن غفور رحيم لمن تنكروا لوطنهم وانظموا للإرهابيين صناع الجزائر ولا مفاوضات مع الارهابين بل استعمال القوة والسلاح هو سبيلهم اما الجزائر فأوراقها فوضحت أمام العالم ومخططانها وما تسعى له فشل وني الآن بين السندان والمطرقة
من المفروض ان ترفع الحكومة المغربية دعوا قضائيه ضد الحكومة الجزائر في محكمة العدل الدولية ومطالبت الحكومة الجزائرية بتعويض مادي والإعتدار رسمي المغرب بسبب المرتزقة الدي وضعتها الحكومة الجزائرية للستلاء على أراضي المغرب . اما التفاوض انتهت
الصحراء صحراؤنا وما دخل الجزائر في ذا لك لا شان لها في صحرا ئنا
لا مفاوضات مع قطاع طرق .والجزائر نعرف الاعبها ونحن نحب هذا الوضع لاستنزاف كل الاموال التي تنفق على اللوبيات من طرف الجنرالات وسنرى من سيتعب ومع الوقت سترون من سيضعف .
شعارنا الإتكال على الله و العمل العمل بدون ضجيج.وماضاع حق وراءه طالب.
من فضلكم إسمع لي. على ماذا سنتفاوض؟ على أرضنا؟. مع من نتفاوض مع عدونا الذي يريد الشر لنا؟ لا يمكن. أنا أقول. التفاوض بشرط واحد : رفع الجزائر يدها عن الصحراويين المغاربة المحتجزين و وضعهم تحت رعاية الأمم المتحدة. ما عدا هذا الشرط فالأطماع الغربية و الشرقية و الحقد الخزائري للمغرب سيزيد المشكل و يدوله و آنذاك يصعب الحل و ستتلاشى سيادتنا.
Les négociations ne serons jamais en-dehors du platform des nations unis et sous sa guidance, toute autre formule sera considéré comme reconnaissance du Maroc de ce fantôme état voulu par l’Algérie
يريدون إرسال رسالة وتنبيه للأمم المتحدة وولاية متحدة. أنهم يريدون جلوس مع المغرب لكن هدا أخير
يرفض جلوس لحل المشكل. جلوس حقيقي هو مع المغرب فرنسا وإسبانيا ثم جزاءر لأن المستعمر هو من خلق هاد نزاع وهو من يحتفظ بارشيفات ومخطوطات
ووثائق قديمة تتبث بأن المغرب إقتطعة أرضه وضمتها
فرنسا إلى دولة جزاءر التي ليس لها تاريخ ولاجدور
مهجنة
المشكل بين المغرب والجزائر وليس بين البوليساريو والمغرب…. لأنه ليست هناك دولة اسمها اليوليساريو والذي انشأ هذه المنظمة هي الجزائر وامام افلاس الجزائر تريد التخلص منها على حساب المغرب….. منذ تأمين معبر الكركرات والمغرب في بلده والبوليساريو هي في اراضي جزائرية فهو مشكل داخاي بين الجزائر والبوليساريو لا دخل للمغرب فيه.
بالله عليك، لا تلتفتوا لهم ولا لمورتانيا انتم فظحتموهم وعريتموهم،لابد من بناء أكبر ميناء في الكويرة والداخلة والاستثمارات فهم يبحثون عن قشة لتنجدهم ،حذاري ثم حداري لو جاءو بمقترح تقرير المصير فحركوا الالة الحربية فالطاقة البشرية و الاستشهادية موجودة والحمد لله،وانا من بينهم والله على ما أقول شهيد.
المرجو عدم ذكر الانفصاليين في قضية الصحراء المغربية. فقط ذكر الجزائر لأنها هي التي خلقت المشكل. لا مفاوضات الا مع الجزائر.
مناورة سياسية أو واقع مفروض الشعب المغربي لا يهمه الصحراء مغربية إنتهى الكلام ./ الدليل هو أن أعيان و شرفاء و أغنياء الصحراويين هم في صحراء المغرب و ليسوا في تندوف مع بوليزجزائروا
هذا النظام بتخبط وهو اكيد على وشك الانهيار .لكن بالتأكيد مناةرة بعد الهزيمة التي لحقت بهم .كل جلوس بعد المرتزقة هو محاولة لوقف زحف المغرب خصوصا سحب الاعترافات وفتح القنصليات. بالإضافة إلى أظهر لبيايدن ان المشكل ليس مع الجزائر وان القضية بالفعل قضية. ثم كيف هؤلاء يصدرون بلاغات عسكرية ويطلبون بالحلوس؟ مناورة طبعا
لا للمفاوضات مع نظام ماكر. يخدع شعبه، و غادر الاتفاقات بينه وبين المغرب.
بلدنا قوي بملكه وجيشه وشعبه.
اللهم انصرنا على جار السوؤ