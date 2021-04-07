طلب الجزائر والبوليساريو محاورة المغرب .. مناورة سياسية أم واقع مفروض؟

بشكل مشترك وفي توقيت متقارب هذه المرة، تبذل الدبلوماسية الجزائرية بمعية جبهة البوليساريو جهودا كبيرة لإعادة الزخم السياسي لملف الصحراء، وذلك من بوابة إطلاق مسار جديد للمفاوضات المباشرة بين أطراف النزاع.

ودعا صبري بوقادوم، وزير الخارجية الجزائري، إلى “مفاوضات مباشرة وجدية” حول الصحراء بين “البوليساريو” والمغرب لتسوية النزاع المستمر منذ عقود، معتبرا في تصريحات للصحافة، نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية، أن “تعيين مبعوث أممي جديد لا يكفي”.

من جانبه، قال أبي بشرايا البشير، عضو ما يسمى “الأمانة العامة لجبهة البوليساريو”، إن “الجبهة على استعداد للدخول في مفاوضات مباشرة وجادة مع المغرب، ولكن لا ينبغي أن تعني وقف الكفاح المسلح”، وفق تعبيره.

وأضاف أن هذه “المفاوضات يجب أن تكون كذلك انطلاقا من قرار مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي الأخير، والبند الرابع من القانون التأسيسي للمنظمة القارية الذي ينص على احترام الحدود الموروثة غداة الاستقلال”.

هشام معتضد، خبير في العلاقات الدولية، يرى أن مطالبة الجزائر والبوليساريو بحوار مباشر مع المغرب، “تدخل في إطار المناورات التقليدية التي تتبناها الجارة الشرقية من أجل كسب المزيد من الوقت للتلاعب بالتدبير الدبلوماسي لهذا الملف”.

وقال معتضد، في تصريح لهسبريس، إن “شهر أبريل يعرف ديناميكية سياسية على مستوى الأمم المتحدة حول مستجدات الصحراء المغربية، هذه الدعوة إلى حوار مباشر مع المغرب تتناقض والتحركات الميدانية، للجزائر والبوليساريو”.

وفي هذا الصدد، وقف المتحدث عند “مناورات الجبهة في ما يخص عرقلة مسار التسوية السياسية للملف، وعلى رأسه تعيين مبعوث أممي جديد”، موردا أن “المناورة الجديدة للدبلوماسية الجزائرية تناقض دعمها لخرق وقف إطلاق النار والدفع بالمنطقة إلى حالة حرب”.

لذلك، خلص معتضد إلى أن “المسؤولية السياسية والدبلوماسية في فشل نجاح مسلسل التسوية لهذا الملف تتحملها الجزائر، خاصة في ما يتعلق بخلق عراقيل ذات بعد جيو-استراتيجي بغية تحقيق أهداف سياسية على حساب نشر ودعم مغالطات تتنافى والحقائق الميدانية والتاريخية”.

وأضاف أنه “يمكن للجزائر أن تطالب بمفاوضات مباشرة وجدية بين طرفي النزاع، بتحديدها المغرب والبوليساريو، وهي واعية بكونها طرفا مباشرا وأساسيا، بل مكونا كامل الأركان لهذا النزاع المفتعل”.