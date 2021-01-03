طلب صداقة على "فيسبوك" ينتهي بسجن أمريكي

يواجه رجل، قبل أيام قليلة، تهمة تهديد مديره بعدما رفض قبول طلب الصداقة الافتراضية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وحسب ما نشرته صحيفة “ويلستون هيرالد”، فإن الأمريكي “كاليب بورشيك”، البالغ من العمر 29 عاما، تم اتهامه، يوم الثلاثاء 29 دجنبر الماضي، بارتكابه جناية الترويع، إذ بدأ في إرسال طلبات صداقة على “فيسبوك” إلى مديره السابق، يوم الخميس 24 دجنبر الأخير، مرفقة بتهديدات.

ووفق الصحيفة عينها، يضيف المحققون، في إفادة خطية، أن المدير السابق جاءته رسالة على الفضاء الأزرق من المتهم قائلا فيها: “اقبل طلب الصداقة وإلا قتلتك”.

وأفادت الشرطة أن المتهم ركل باب منزل مديره السابق وولجه. كما نشر “بورشيك”، أيضا، صورة لنفسه على “سناب شات”، مع رسالة مفادها أن عائلة رئيسه في حاجة إلى باب جديد، إذ ظهر وهو يرتدي قبعة وسترة سوداويتين، وقميصا طويل الأكمام باللونين الأحمر والأسود، وهو الزي ذاته الذي شوهد به على الكاميرات الأمنية في 26 دجنبر الفارط بطريق “كريكسايد”.

وحدد القاضي الكفالة في مبلغ 25000 دولار. ومن المقرر أن يعود “بورشيك” إلى المحكمة يوم 27 يناير الجاري لجلسة استماع أولية.