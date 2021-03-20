طموحات الشباب تترقب نتائج البرنامج الجهوي للتشغيل في جهة سوس

مخطط كبير لتمكين الباحثين عن الشغل المنتمين إلى جهة سوس ماسة من الاستفادة من فرص الشغل المتاحة، سواء بالجهة أو بالجهات الأخرى، جرى إطلاقه في إطار تنفيذ برنامج جهوي للنهوض بالتشغيل للفترة 2020-2022، وسيمكن آلاف الشباب من الاستفادة من برامج مختلفة، في مجالات تحسين قابلية الشغل، والنهوض بالتشغيل الذاتي، ودعم التشغيل المأجور.

ففيما يتعلق بتحسين قابلية الشغل، يُتوقع أن يستفيد من هذا البرنامج، حسب المعطيات الواردة في الاتفاقية المتعلقة بالبرنامج الجهوي للنهوض بالتشغيل بجهة سوس ماسة والموقعة بين الدولة ممثلة في وزارة الشغل والإدماج المهني وولاية جهة سوس ماسة والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وبين جهة سوس ماسة ممثلة في رئيسها، 2902 شخص.

وحسب المصدر نفسه، فإن عدد المستفيدين من برنامج تحسين قابلية الشغل بجهة سوس ماسة، والذي يرتكز على التكوين في المجال التقني وفي القدرات والسلوكيات واللغات والرقميات وتقنيات البحث عن عمل وتطوير الحس المقاولاتي، بلغ 876 شخصا في 2020، لينتقل العدد إلى 965 مستفيدا سنة 2021، ويُتوقع أن يصل عدد المستفيدين إلى 1061 في سنة 2022.

وبخصوص برنامج التشغيل الذاتي، والذي يرتكز على عدد من الرافعات، مثل تعزيز قرب الخدمات والتأطير، وتشجيع المشاريع الجيدة، وحشد وتنويع الدعم المالي، فيُتوقع أن يستفيد منه 260 مستفيدا في سنة 2022، بعد أن استفاد منه 452 مستفيدا خلال السنتين المنصرمتين، ليصل إجمالي عدد المستفيدين المتوقع إلى 712 مستفيدا.

وفيما يتعلق بدعم التشغيل المأجور، يُتوقع أن يصل عدد المستفيدين من هذا البرنامج بمختلف أقاليم جهة سوس ماسة، مع انتهاء البرنامج الجهوي للنهوض بالتشغيل للفترة 2020-2022، إلى 21 ألفا و400 مستفيد، في مجالات العمل عن طريق الوساطة العمومية، والتحفيز، والتكوين من أجل الإدماج في سوق الشغب.

وبمقتضى الاتفاقية المبرمة بين الدولة ومجلس جهة سوس ماسة، المتعلقة بالبرامج الجهوية للتشغيل، يلتزم مجلس الجهة ذاتها بدعم العمل المأجور، والذي سيستفيد منه 330 مستفيدا، في مجالات دعم التشغيل بالمهن الحرة، ودعم التشغيل بالجمعيات عبر التحمل الجزئي للأجر.

كما يلتزم المجلس بالدعم المباشر لانطلاقة المشروع المقاولاتي، عبر صرف منحة لدعم انطلاقة المقاولة، سيستفيد منه 170 شخصا، وتحسين قابلية التشغيل لفائدة غير حاملي الشهادات، عن طريق التكوين التأهيلي والتكوين التعاقدي من أجل التشغيل، وسيستفيد منه 300 شخص.

ورُصد للبرنامج الجهوي للنهوض بالتشغيل بجهة سوس ماسة، والذي يأتي تكريسا لجهوية التشغيل ويستهدف الباحثين عن الشغل، خاصة الشباب، غلاف مالي كبير تساهم فيه الدولة بـ280 مليون درهم؛ بينما يساهم مجلس جهة سوس ماسة بـ15 مليون درهم.