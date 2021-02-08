طنجة تبكي "شهداء المعمل السري" .. ومصنع ينجو من الكارثة بأعجوبة

على بعد بضع عشرات الأمتار فقط من الوحدة السرية، التي عاشت فاجعة وفاة 28 شخصا، نتيجة تسرب مياه الأمطار بحي الإناس في طنجة؛ تجمعت مجموعة من العاملات بشركة أخرى للنسيج، نجت من فاجعة شبيهة دون أن يلتفت إليها أحد.
بخليط من اللوعة والفرحة بالنجاة، تحكي إحداهن لهسبريس تفاصيل ما حدث؛ “في حدود الساعة التاسعة صباحا، فوجئنا بزخة مطرية قوية جدا ومفاجئة لم تسعفنا لنفهم ما يحدث بالضبط. فخلال دقائق، بدأ الماء يتسرب تحت أقدامنا وارتفع إلى ما يقارب نصف متر. ولحسن حظنا، انتبه المسؤول بسرعة وقام بقطع الكهرباء نهائيا عن المعمل، قبل أن يحضر أحد العاملين سلما ونبدأ بالهروب تباعا”.
تقول العاملة إن الشركة التي تعمل بها تشتغل بشكل علني وبلافتة واضحة للشركة، وبمساحة 500 متر سمحت للمياه بأن تنتشر وأخرت تسربها، عكس ما حدث مع الوحدة السرية التي قالت إن مساحتها في حدود 100 متر.
الطوق الأمني حول المكان محكم ويمنع تسرب الأشخاص والأخبار أيضا. العيون والأعناق تشرئب منتظرة نجاة أحدهم بمعجزة ما، أو – لا قدر الله – ظهور المزيد من الجثث، وسط أصوات صافرات سيارات الإسعاف التي لا تتوقف.
وسط هذا، يقف أب عاملتين راحت إحداهما ضحية للفاجعة بعيون ذاهلة تماما وفؤاد فارغ. يقول بصوت مبحوح محاولا أن يرتب جمله كي يحكي كيف وصله الخبر: “كنت في البيت عندما فوجئت بعودة إحدى ابنتي اللتين تعملان بالوحدة، كانت تبكي بقوة وفي حالة يرثى لها، ما جعلني أعتقد أنها تعرضت لاعتداء ما”.
ويواصل المتحدث كلامه: “أخبرتني ابنتي بحقيقة الأمر، وأن أختها فقدت أثناء الفاجعة، وأنها كانت تمسك بيدها قبل أن يحول بينهما الماء”.
وأرجع عدد من الساكنة بعين المكان سبب الاختناق السريع، الذي تعرضت له البالوعات، إلى وجود عدد من الأغصان المقطوعة والأزبال وبقايا الأعشاب بأماكن متفرقة في المنطقة، التي ظلت في مكانها لمدة طويلة جدا دون أن يتم إبعادها.
من جهته، قال عدنان المعز، جمعوي وحقوقي، إن الفاجعة كبيرة جدا بحكم عدد الضحايا الكبير، وإن أغلبهم ترك أسرا مكلومة كانت تعتمد عليهم كمعيلين.
وزاد المتحدث: “هذه فرصة لنتحدث عن قنابل أخرى موقوتة موجودة بالمدينة؛ فالفاجعة يمكن أن تتكرر في أي وقت، لأن الفصلَ فصلُ شتاء والزخات المطرية القوية قد تفاجئنا في أي وقت. أستطيع أن أقول إن هناك مئات المعامل السرية بطنجة، التي تشتغل في قطاع النسيج الذي يعرف عشوائية كبيرة، في مرائب تحت أرضية في الفيلات أو غيرها، التي تكون معرضة للغرق أو التماس الكهربائي كما حدث اليوم”.
ودعا الفاعل الجمعوي السلطات المحلية إلى تحمل مسؤوليتها، موردا : “في اليوم الذي يحضر أي مواطن معدات بناء ولو قليلة أو صغيرة يجد أمامه عون السلطة خلال دقائق، فالظاهرة معروفة ولا يمكن أن نقول إنها “سرية”، وعلى السلطة التدخل ومنع هذه المعامل، أو على الأقل تأهيلها لتتوفر على شروط الصحية الملائمة”.
وأضاف معز: “يجب، أيضا، تحميل المسؤولية لوزارة التشغيل، لأن أعوانها يجب أن ينتبهوا إلى هذه المقاولات المنتشرة في الأحياء، والتي تشتغل بدون ضمان اجتماعي وبساعات إضافية، ما يعرض العمال للاستغلال في ظل جشع الباطرونا”.
وختم المتحدث تصريحه لهسبريس بدعوة كافة المتدخلين إلى إحداث برنامج مستعجل، “من أجل التدخل لتأهيل هذه المقاولات الصغرى بمدينة طنجة، التي يشتغل أغلبها خارج القانون”.
يذكر أنه تم، مساء اليوم نفسه، تسليم جثامين الضحايا، التي كانت متواجدة بمستودع الأموات بمستشفى الدوق دي طوفار، إلى أهاليهم.
تتكرر الفواجع بكل أنواع الفواجع، نندد ونحتج ونتظاهر و…
يعم بعدها الهدوء لنستيقظ على فاجعة أخرى لنعيد نفس المسار…!!!
فهل من حكيم ؟؟؟
هذا هو المغرب الكل مساهم في هاذ الفاجعة من المسيرين لي ما عندهمش رغبة فالتغيير و كبح الفساد و المراقبو …..لا حول لقيتو شعب خنوع حاني راسو لي جا يركلو لك الله يا فقير يا ضعيف فهاد الوطن الحبس
الضحايا يرحمهم الله. ولكن نريد أن نعرف من يكون مول شكارة. اكيد من النافدين اوintocables. هذا هو مغربنا..
اللهم ارحمهم واغفر لهم وارزق أهلهم الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون
شباب المغرب يموت غرقا في البحر والبر والمسؤولين كيقلبوا اين سيمسحون الفاجعة للخروج منها سالمين او انتظار فاجعة اخرى تنسينا هذه
أقسم بالله بأنه في بلادنا لا يمكن أن تخفى على السلطات أي حركة.
السلطة المتحكمة في تراب المعمل السري تتحمل المسؤولية، لأن هذا المعمل سري لعامة المواطنين، ولكن السلطة المحلية لا.
يجب التحقيق مع المسؤولين والتحقيق الصارم لكي لا تتكرر مثل هذه المأساة، لكي نساعد وطننا وملكنا على تقدم البلاد.
لتعلموا أيها الصحافة واذهبوا الى المكان وتأكدوا مما ساقول: السبب الرئيسي في هذه الكارثة هو المهندس الذي خطط للقنطرة التي تحت النفق والتي بنيت بشكل قطع الطريق على المكان الذي يتواجد فيه المعمل المعروووووووف عند السلطات حيث جعل (طريق) المعمل مثل سد تلي صغير تتجمع فيه المياه وهذا ما جعل المياه تباغت العاملين في اسفل الفيلا وحدث ما حدث …. باختصار المهندس هو السبب ثم السلطات ثانيا ثم صاحب المعمل ثالثا
الدولة تتحمل كامل المسؤولية أمام القانون إن وجد أصلا من خلال وزارة الداخلية ووزارة الشغل ووزارة الاقتصاد من خلال التواطئ والتكتم عن مئات المعامل السرية الموجودة في كل مكان من الوطن.هؤولاء المسهولين لو فقدوا أحد أقاربهم لأقاموا الدنيا ووكلوا محامين وحركوا القضاة والوكلاء والشهود والاتصالات في كل مكان, لكن المواطن الضعيف ليس له إلا الله في هذا الوطن. فاللهم ارنا فيهم جبروتك في الدنيا والاخرة.
“في اليوم الذي يحضر أي مواطن معدات بناء ولو قليلة أو صغيرة يجد أمامه عون السلطة خلال دقائق، فالظاهرة معروفة ولا يمكن أن نقول إنها “سرية” نتمنى أن يعاقب كل من كان وراء هاته الفاجعة وليس فقط تحديد المسؤوليات اما العقاب لا نسمع عنه شيئا .. اللهم ارحمهم واسكنهم فسيح جناتك يارب وارزق اهلهم ااصبر والسلوان
ان لله وان اليه راجعون لله ما اخد ولله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار اللهم صبر اهلهم . فاجعة أليمة لحقت بنا اللهم لطفك اللهم لطفك اللهم لطفك
لم افهم بعد في المغرب كيف يمكن ان يشتغل اكثر من اربعين شخص بطريقة سرية. هم يدخلون ويخرجون كل يوم امام السكان و في حين ان مصالح الامن المغربية تعثر على مقترفي الجرائم في وقت لايتجاوز 24 ساعة وحتى الارهابيين المفترضين يتم اعتقالهم ولو كانو محصنين وراء سبعة ابواب .
ما هو معروف ان اعوان السلطة و قياد المقاطعات يغضون الطرف على هده الانشطة مقابل رشاوي ومبالغ تحول لحسابهم. هده هي الحقيقة في بلاد المغرب ولا تستغرب.
اينهم المسؤلين المحليين؟ اينهم المنتخبين المحليين؟ اينهم المراقبين؟ اينهم اعوان السلطة؟ أين هي وزارة الشغل؟ أين هي وزارة الداخلية حتى في مراقبة تكاتر المصريين وفيروسات الشر الاوسخ في بلادنا؟ الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون، احموا من في الأرض يرحمكم من في السماء
مذا سيقول عون السلطة و القايد و العامل و الوالي و عبد الوفي الفتيت و زير الداخيلية الى المغاربة كانهم كانو لا يعلمون ان تلاتين فتات تدخل يوميا و تخرج يوميا من الاتنين الى السبت لتعمل من تحت الارض و بدون اي شروط السلامة يجب اتخاد الامور بجدية و صارمة ضد كل من سولت له نفسه استغلال الطبقةًالبسيطة من العميد العاملة اللهم ارحم الشهداء و اعفو عنهم و ارينا عجايب قدرتك في من ضحك عليهم
المسؤولية تقع علة عاتق وزارة الذااخلية من عمال وولاة و قياد
على وزير الذاخلية تقديم الإستقالة
العشوائية في كل شيء حتى في تساقط الأمطار
متسائل
لماذا يتم تغييب صاحب “المصنع” كمسؤول و لو بالإشارة في حين تم جلد ابن العائلة المكلومة بسلا مع انه من الضحايا و حتى قبل بداية التحقيقات
إذا كان عند شي مسؤولين الوجه تقديم إستقالتهم وتقديم الأخرين للمحاسبة والمساءلة القانونية أين السلطة المحلية ومفتشية التشغيل ورخصة الوقاية المدنية
أشمن معمل سري الله إهديكم هدك العمال كيفاش كانو إدخلو وخرجو دبا عاد ولا سري. المحاسبة ثم المحاسبة
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمهم واغفر لهم
هذه هي ظروف استغلال العامل البشري بالمغرب فيا ترى هل مفتشي الشغل يزورون هذه المقاولات للوقوف على ظروف اشتغال العمال ورُأية هذا المكان هل هو صالح للعمل وله شروطه أم لا ؟
لم أفهم استعمالهنم للسلم للصعود ألا توجد في الأصل درج ؟
اين المراقبة الى متى هل مسؤولون ليسوا على علم لا اظن المقدم دبانا كايعرفها فين ساكنة ولكن ليكم الله والله يررحمكم ودنوكم عليهم
السكوت على الظلم ظلمان ظلم في حق الأرواح التي ازهقت وظلم في حق الأسر المكلومة في احد افراد عائلتها والسكوت وراءه علاوات ومال يتقاضاها المقدم من أجل السكوت ويتحمل مسؤوليتها رب المعمل الذي يشتغل في الخفاء للتهرب الضريبي والورشات من هذا النوع في كل المدن البيضاء المحمدية ووو متى تتحرك الحكومة من أجل المحاسبة ولكن تخاف الإعلان عنها يصلها الدور هي كذلك حقهم عند الله لي يواليهم بالرحمة والعوض عن فقدناهم صبر ( لاحظوا ان الاب يحكي عن ابنته التي عادت إلى البيت دون اختها التي ماتت ابنته التي تعاني حرقة اختها تعود إلى البيت وحدها لا رعاية جسدية ولا نفسية)
اعطاء صفة معمل سري هو استهزاء واحتقار للمواطنين والراي العام !! فكيف يكون معمل ولكن سري والجميع يعرف قوة عيون السلطة وتصرح انها لا يفوتها شيء !!
بلاغ السلطة باستعمال تعبير سري هو احتقار واهانة المواطنين في هذا البلد البءيس ودليل على انهيار دولة وسيطرة لوبيات الفساد السياسي والسلطوي وتواطء منظومة التحكم مع مختلف لوبيات الفساد !! والغريب انه كل من قال كلمة وتجرء بالتنديد بالفساد يدخل السجن !!
لك الله يا ظني
Nous sommes à Dieu et à Lui nous reviendrons
Pleure à mon pays bie aimé, pleure au pays de la honte , de siba, Pleure au pays ou la vie des citoyens ne vaut rien devant la gourmandise des patrons criminels. Pleur à cette ville qui se loca
المعمل السري، إذا كانت هناك دولة حقيقة وربط المسؤولية بالمحاسبة إذ يجب إعتقال كل من مقدم المنطقة و قائد والعامل أي الوالي وبلا هوادة وكل من لديه سلطة التبليغ ولم يفعل حتى عناصر إدارة مواقبة التراب الوطني يجب محاسبتهم فهذه جريمة أكثر من الإرهاب وتجدهم يستعرضون أنفسهم الا على الضعاف بحجة خلايا وهمية للارهاب، اتقوا الله في أرواح الناس، ورحمة الله على كل مشمر يبحث على لقمة عيش وطرف من الخبز لعائلته .
المعمل ليس سريا أبدا مادام المقدم و القايد يعلمان بوجوده.
المغرب ليس به شيء سري يخفى على المخزن إنما يوجد دهن السير يسير و صبعي تما و كل و وكل.
اللهم إرحمهم رحمة واسعة.شهداء لقمة العيش. نتمنىٰ أن يُعوض أهليهم ماديا و معنويا. و أن تكون معايير السلامة في هذه الأوراش ( مقاومة النيران-الأمطار) و أن يتم تشديد القوانين علىٰ المخالفين
هل يصح ان نقول ان ما حصل في المدينة شيء عادي ؟
كيف لمعمل باكمله ان يكون سريا ؟ واين كان مقدم الحي والقائد و …الى والي المدينة
على الدولة ان تعوض جميع الشهداء وتاخذ لهم حقوقهم وتعاقب الجميع الذي تستر لكي يعود الحق لاهله فمعظم الضحايا فقراء
هاذي هي عاقبة الرشوة ،مد اسي حمد وسير تخدم ،الله يرحمهم جميعا
رحمهم الله. لكن يجب على المسؤولين إصلاح البنيات التحتية بالشارع والازقة .وأصحاب المعامل إصلاح البنية التحتية الداخلية .ووضع الضروريات للحريق والغريق. ما ينقصنا الإخلاص والعمل في ظروف جيدة همنا المال .
مصنع سري للتسيج في طنجة؟؟؟؟سؤال يحمل اكثر من دلالة هل سوف يطوى هذا الملف أيضا كما جرت العادة؟؟؟؟؟
سؤال محير.. جاء على لسان الشهود وبعض العمال أن ذاك المعمل يشغل 130 عنصر وأن له ثلاثة حافلات لنقل المستخدمين ومع ذلك فهو معمل سري لم يره رجال السلطة واعوانهم.. ثم هناك ملاحظة أخرى تكلم أحد الأشخاص ويبدو عليه في الأربعين أن له بنتين تشتغلان هنالك. فكم يا ترى سيكون سنهما. بلا شك قاصرات…
لوكان تبني طوبة يصبح عندك المقدم ! و هاذ المصنع يعمل لسنوات و حتى واحد ما فايق به !!! ما يمكنش! الصفقات هي التي سرية و ليس المصنع! واش البلاد لي ما تزهقش فيها الذبانة ، يخفى عليهم فيها وجود مصنع سري يشغل أربعين عاملا أو أكثر؟ احترموا عقولنا رجاءا!!
ماذا عسى العاملين ان يفعلوا . فاما ان يشتغلوا او يطردوا شر طردة ويتم وتعويضهم بالمهاجرين الافارقة فورا. اعداء الشعب المغربي . يقترحون علا ارباب العمل نصف الأجر مقابل تعويض المغاربة والمغربيات.
بهذا النوع من ” الاشتغال ” حققت فئة من المواطنين ثروات تقدر بالملايير….فئة تستغل الفقر والهشاشة التي يعيشها جل المغاربة……اليس من العار ان يقف امامك شخص ليطلب ” خبزة ” لا يتعدى ثمنها 1.5 درهم ونحن في القرن 21 . قرن العلوم والتكنولوجيا المتطورة التي قد تجعل من المواطن عنصرا منتجا يفيد نفسه ويفيد غيره. المعامل السرية ليست في الحقيقة سرية. سرية بالنسبة للتملص الضريبي وتمكين العمال والعاملات من الحقوق التي يخولها القانون.كيف لمعمل يضم عددا من العمال ان يكون سريا؟..الكل يدرك حقيقة الامر….والمؤسف هي الفواجع التي تحدث من حين لآخر مخلفة ضحايا اغلبهم يعيلون اسرهم….ولا يسع القارئ الا الترحم على ارواحهم والدعاء لذويهم بالصبر والسلوان.
رحم الله كل من ماتوا في هذه الفاجعة.انها حقا فاجعة كبيرة.و المسؤول واضح،انه صاحب الشركة و بعده السلطات المحلية.كل شيئ واضح.و لكن هل سيُتابعون قضائيا؟سنرى
رجال المطافئ والشرطة ما جاو حتى لي مات مات ولي دفنوه دفنوه وصلاو عليه وكلاو سكسو ودارو الاربعين عاد جاو المطافئ والشرطة والقوات المساعدة. وعندما حضروا بدءو في البوزات والتيليفونات والهضرة والفهامة الخاوية ومعندهمش حتى الماطيريال. بدل ان يشتغلوا بدءوا في التصفار ويجريو على الشباب لي بفضلهم ثم انقاذ بعض النساء. لك الله يا وطني من زمان. المهم كالعادة فتح تحقيق والهضرة الخاااااااوية.
والله العظيم لو كنا فعلا في دولة الحق والقانون…لعوقب المجلس البلدي اولا ..من رئيسه ااى آخر مستشار..والقيادة كلها بقاءدها والمقدمين والشيوخ..لانهم كلهم لهم مسؤولية في ترك معمل يعمل بدون ادنى قواعد ااسلامة..وبدون اي قانون او رخصة ..اين هما عيون القايد الشيوخ والمقدمين الذين لا يهمهم سوى ما يجمعون من اموال بخسة وحرام…وكذا وجب عقاب كل من له صله بهذه الكارثة…عار على بلاد ياتي رجال اطفاءها بعد نصف ساعة الى مكان الموت. …لواتوا قبل ذلك بقلبل وبمضخات كبيرة pompes لاخرجوا المياه من القبو الى الشارع لكانت الفاجعة اقل خسارة ..ولما مات 24 مغربي ضعيف يريد لقمة الخبز بدون قانون..اللهم افضح من كان السبب واجعل منه سجينا للابد.
اللهم ارحمهم جميعا
هذo هي نتيجة العشوامئي في الوطن وما خفي كان اعظم
إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ارحم جميع ضحايا هذه الفاجعة واغفر لهم… لكن يجب محاسبة المسؤولين وتحسين ظروف العمل لجميع الأجراء والمستخدمين ، لأن أرباب المعامل والشركات يستغلونهم ابشع استغلال مع التلاعب بجميع الحقوق التي يكفلها لهم القانون، الذي ، للأسف صارت تسهر على على تطبيقه الباطرونا والتكنوقراط ، سواء داخل الحكومة وحتى في البرلمان.
حقا لقد عرف هذا الميدان مؤخرا حيفا كبيرا وانتكاسة حقوقية، لم يعد يتكلم عنها لا البرلمات ولا الجمعيات.
المعمل سري كما يقولون او المعامل سرية هناك الماًت من العاملين ويقولون معامل سرية هذا كذب واين السلطة من هذا كله انا شخصيا ادخلت كيس من الاسمنت بعد لحظات اسمع الجرس يدق ولما فتحت الباب وجدت المقدم يساًلني هل بداًت في البناء يجب عليك الا تستمر حتى تاًتي بالرهص
السؤال موجه المسؤولين ، كم عدد الوحدات السرية بمدينة طنجة؟ وكم هم من يعملون بدون ترخيص؟!! ومن لهم ترخيص هل كل العمال مصرح بهم في الامان الاجتماعي؟؟ حال وناقش ؟!؟ وحدك المسؤولين!؟؟؟