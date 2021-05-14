طنجة تتضامن مع فلسطين

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‫تعليقات الزوار

1
  • محمدين
    الجمعة 14 ماي 2021 - 18:01

    في الناظور قمعت وقفة تضامنية مع فلسطين بعد صلاة الجمعة ولو كان للتضامن مع الصهاينة لتم توفير الحماية لها

    4
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