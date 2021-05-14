طنجة تتضامن مع فلسطين

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18:21
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البوليساريو تستغل عيد الفطر لتهديد المغرب بالحرب
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الملك يوجه الأمر اليومي للقوات المسلحة الملكية
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عطية الله يتشبث بالمشاركة أمام مولودية الجزائر
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في الناظور قمعت وقفة تضامنية مع فلسطين بعد صلاة الجمعة ولو كان للتضامن مع الصهاينة لتم توفير الحماية لها