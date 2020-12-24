طيار في السابعة من عمره يثير الجدل

خلق صبي أوغندي، يبلغ من العمر 7 سنوات، جدلا واسعا في بلاده بفضل ذكائه المبكر، لتمكنه من مهارات الطيران وطموحه الكبير إلى إتقان قيادة الطائرات واستكشاف الفضاء.

وحسب موقع رويترز الإنجليزي فقد أجرى الصبي المدعو “غراهام شيما” مقابلة على التلفزيون المحلي، واشتهر في الصحف وعلى وسائل التواصل الاجتماعي بـ”الربان”؛ كما دعاه سفير ألمانيا ووزير النقل الأوغندي لحضور اجتماعات.

ويضيف الموقع نفسه أن الصبي عاشق للرياضيات والعلوم. كما حلق الطالب كمتدرب ثلاث مرات على متن طائرة سيسنا 172، ويقول إنه يريد أن يصبح طيارا ورائد فضاء، ويسافر يوما ما إلى المريخ؛ زد على هذا أن قدوته هو إيلون ماسك.

والسبب الرئيس الذي جعل الطفل مهووسا بالطيران هو مروحية تابعة للشرطة حلقت على ارتفاع قريب جدا من الأرض، إلى درجة أنها خربت سطح منزل جدته ضواحي العاصمة الأوغندية كمبالا، بينما كان يلعب في الخارج وعمره 3 سنوات.

وتابعت والدة شيما بأن ذلك الحادث أثار شيئا في ذهنه، فبدأ يطرح عليها أسئلة لا تنتهي حول كيفية عمل الطائرات، لتتصل بأكاديمية الطيران المحلية ويبدأ الطفل دروسه، التي دفعت والدته تكاليفها، في المنزل، حول أجزاء الطائرات والمفردات المستعملة في مجال الطيران.