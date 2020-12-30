"طيران الإمارات" تكشف النقاب عن "السياحة الممتازة"

كشفت طيران الإمارات النقاب عن منتج مقصورة الدرجة السياحية الممتازة الجديد ،المرفوق بتحسينات شاملة في جميع المقصورات على أحدث طائراتها A380.

وفي هذا الصدد، قال تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: “أدخلنا مزيداً من التحسينات على طائرة الإمارات A380 ، التي توفر بالفعل واحدة من أكثر تجارب السفر جاذبية. وفي الوقت الذي تركّز فيه ناقلات أخرى على تقليص النفقات، فإن طيران الإمارات تعمل جاهدةً لإطلاق المنتجات والخدمات التي أجبرتنا احتياطات الجائحة على تعليقها مؤقتاً وتقديم عروض وتحسينات جديدة. ووفاءً بوعدنا للتميّز الدائم، فإننا نواصل الاستثمار في منتجاتنا وخدماتنا لنقدم لعملائنا أفضل تجربة ممكنة”.

ووفق بلاغ للشركة، فقد كانت طيران الإمارات قد تسلّمت، في الأسبوع الماضي، من منشأة إيرباص في هامبورغ أحدث طائرة A380، “وسوف تُجهّز طلبيتها المتبقية من A380، المكونة من 5 طائرات والتي ستتسلمها خلال عامي 2021 و2022، بمقصورة الدرجة السياحية الممتازة”.

كما سيتم أيضاً، وفق البلاغ دائما، تجهيز بعض طائرات البوينج 777X التي من المقرر أن تنضم إلى الأسطول اعتباراً من عام 2023 بمقصورة الدرجة السياحية الممتازة. كما تدرس طيران الإمارات خططاً لتعديل أسطولها الحالي من طائرات A380.

وسوف تعلن طيران الإمارات، في الأسابيع المقبلة، تفاصيل حول الوجهات التي ستعمل إليها طائرتها A380 ذات الدرجة السياحية الممتازة.

وكشف بلاغ طيران الإمارات النقاب عن تفاصيل مقصورتها السياحية الممتازة، التي توفر 56 مقعداً بتوزيع 2-4-2، “حيث يتميز مقعد طيران الإمارات في الدرجة السياحية الممتازة بمساحة رحبة على امتداد 40 بوصة وبعرض 19.5 بوصة، وينحني بمقدار 8 بوصات في وضع مهد مريح مع حيز واسع لمدّ الساقين. كما أن كل مقعد مغطى بجلد كريمي اللون مضاد للبقع مع تفاصيل مزخرفة وإفريز خشبي مماثل لدرجة رجال الأعمال. وقد صُمّم كل مقعد لتوفير الراحة والدعم الأمثل مع مسند رأس قابل للتعديل في 6 أوضاع ومسند للساقين وآخر للقدمين”.

وأضاف المصدر ذاته: “أمام كل مقعد شاشة فيديو قياس 13.3 بوصة تعدّ واحدة من الأكبر في فئتها، للاستمتاع بتشكيلة لا تضاهى من الموسيقى والأفلام والبث التلفزيوني الحي والأخبار والمحتويات الأخرى عبر نظام طيران الإمارات الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية. كما سيجد العملاء لمسات مدروسة جيداً، بما في ذلك نقاط شحن يمكن الوصول إليها بسهولة في المقعد وطاولة طعام واسعة وطاولة جانبية للمشروبات”.

وتحتل مقاعد الدرجة السياحية الممتازة الجزء الأمامي من الطابق السفلي للطائرة، مع مرحاضين مخصصين لركاب هذه الدرجة.

كما خضعت أجنحة الدرجة الأولى الخاصة على أحدث طائرات الإمارات A380، البالغ عددها 14 جناحاً، لمزيد من التحسينات، “حيث أصبحت الآن أوسع قليلاً وبأبواب أعلى لتوفير مزيد من الخصوصية والراحة. كما تم تحديث تفاصيل ولمسات المقصورة بزخارف وألوان جديدة، من الدرج الذي يصل السطح الرئيسي مع الطابق العلوي، إلى التركيبات الحديثة في حمّام الشاور سبا” وفق المصدر ذاته دائما.

أما بخصوص درجة رجال الأعمال، فقد أبقت طيران الإمارات على مقاعدها الشهيرة المتميزة في درجة رجال الأعمال على طائرات A380، “التي توفر وصولاً مباشراً إلى الممر لكل راكب، ويمكن إمالتها إلى وضع سرير مستو تماماً. كما يتوفر لكل مقعد ميني بار خاص ومساحة تخزين شخصية واسعة، ودرجة عالية من الخصوصية”.

كما تم تجديد جميع المقاعد الـ76 على أحدث طائرات الإمارات A380 لتتميز بأغطية جلدية بلون الشمبانيا وتشطيبات خشبية مستوحاة من طائرات رجال الأعمال، على غرار درجة رجال الأعمال على طائرات الإمارات البوينج 777 GameChanger، “وتم اعتماد نظام الألوان الكلاسيكي ذاته على الصالون الجوي في الجزء الخلفي من الطابق العلوي، المخصص لركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال”.

إلى ذلك، استبدلت طيران الإمارات جميع مقاعد الدرجة السياحية على متن أحدث طائراتها A380، البالغ عددها 338 مقعداً، بمقاعد مصممة هندسياً مزودة بمساند رأس جلدية وألواح جانبية مرنة يمكن تعديلها عمودياً للحصول على الدعم الأمثل.

كما أوضح البلاغ أن العملاء سوف يلحظون لمسات جديدة في المقصورة الداخلية لأحدث طائرات الإمارات A380، وتصاميم تتميز بزخرفة شجرة الغاف، بالإضافة إلى خطوط زاهية بألوان الشمبانيا.