"طيران الإمارات" يربط دبي والبيضاء برحلات يومية

تعتزم “طيران الإمارات”، اعتباراً من اليوم الاثنين، زيادة عدد رحلاتها من الدار البيضاء إلى دبي من خمس رحلات أسبوعياً إلى رحلات يومية، مع إضافة رحلة يومي الإثنين والأربعاء.

ووفق بلاغ للشركة، توصلت به الجريدة الإلكترونية هسبريس، سيوفر جدول الرحلات المحسن إلى الرحلات اليومية لعملائها في الدار البيضاء مزيدًا من الاتصال بدبي وعبر شبكة طيران الإمارات العالمية المتنامية.

وانطلقت الرحلة EK751 صباح اليوم من دبي على الساعة 07:30 لتصل إلى الدار البيضاء على الساعة 13: 15، في حين ستغادر رحلة العودة EK752 الدار البيضاء على الساعة 15:05 لتصل دبي على الساعة 1:30 في اليوم التالي. هذا وسيتم تشغيل الرحلات مع طيران الإمارات بواسطة طائرة بوينغ 777-300ER بين الدار البيضاء ودبي.

في هذا الإطار قال راشد الفجير، المدير الإقليمي لطيران الإمارات بالمغرب: “إن الزيادة في عدد الرحلات الجوية بين الدار البيضاء ودبي مؤشر واضح على ارتفاع الطلب على السفر بين المدينتين. إن تعزيز رحلاتنا لتلبية طلب العملاء سيوفر للمسافرين المزيد من الفرص لزيارة دبي، كما سيتيح اتصالاً أفضل للمسافرين عبر دبي، من خلال شبكتنا العالمية. كما يمكن للعملاء الاستفادة من التوقف في دبي للترفيه، منذ إعادة افتتاح المدينة أمام السياح في يوليوز”.

وتشارك طيران الإمارات أيضاً، يضيف البلاغ، مع دائرة السياحة والتسويق التجاري في عرض ترويجي لتقديم إقامة مجانية في فندق جي دبليو ماريوت لجميع عملاء طيران الإمارات الذين يزورون دبي في الفترة من 6 دجنبر حتى 28 فبراير 2021.

وتقدم دائرة السياحة والتسويق التجاري وطيران الإمارات لركاب الدرجة السياحية القادمين إلى دبي إقامة لليلة واحدة مجاناً؛ بينما يحظى مسافرو الدرجتين الأولى ورجال الأعمال بإقامة ليلتين مجاناً في فندق جي دبليو ماريوت العصري، الذي يتميز بردهة تسوق ويقع قريباً من مناطق الجذب السياحي، مثل مول دبي وبرج خليفة وأوبرا دبي.

وتوفر سياسات الحجز لدى طيران الإمارات للعملاء المرونة والثقة خلال التخطيط لسفرهم، إذ يمكن للعملاء الذين يشترون تذكرة طيران الإمارات للسفر في 30 يونيو 2021 أو قبله الاستمتاع بشروط وخيارات إعادة الحجز السخية، إذا كان عليهم تغيير خطط سفرهم.

وتتوفر للعملاء خيارات لتغيير تواريخ سفرهم أو تمديد صلاحية التذاكر الخاصة بهم لمدة عامين، ويمكنهم السفر بثقة وراحة بال مع مبادرة طيران الإمارات الأولى من نوعها على مستوى صناعة الطيران العالمية توفير تأمين السفر متعدد المخاطر وتغطية “كوفيد- 19”.

وتقدم طيران الإمارات هذه التغطية السخية من دون أي تكلفة إضافية على جميع التذاكر الصادرة اعتباراً من 1 دجنبر 2020. ويتضمن العرض بالإضافة إلى التغطية الطبية لـ”كوفيد- 19″ مخصصات للحوادث الشخصية أثناء السفر وتغطية الرياضات الشتوية وفقدان المتعلقات الشخصية واضطراب برامج الرحلات بسبب إغلاق المجال الجوي على غير توقع، ونصائح أو تحذيرات السفر وغيرها.

وتطبق طيران الإمارات مجموعة شاملة من الإجراءات في كل خطوة من رحلة المسافر لضمان سلامة عملائها وموظفيها على الأرض وفي الأجواء، بما في ذلك توزيع علبة مستلزمات الوقاية والنظافة على جميع المسافرين مجاناً، التي تحتوي على أقنعة وقفازات ومعقم لليدين ومناديل مضادة للبكتيريا.

عملاء طيران الإمارات الذين يحتاجون إلى شهادة اختبار PCR للكشف عن “كوفيد-19” قبل المغادرة من دبي، يقول البلاغ، يمكنهم الاستفادة من أسعار خاصة توفرها مستشفيات وعيادات في دبي، وما عليهم سوى إبراز التذكرة أو بطاقة الصعود إلى الطائرة. وتتوفر أيضاً إمكانية إجراء الاختبار في المنزل أو المكتب، وإصدار النتيجة في غضون 48 ساعة.