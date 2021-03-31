"طيران الإمارات" تشغل رحلة خاصة بالملقحين

أعلنت شركة طيران الإمارات عن عزمها تشغيل رحلة خاصة يوم 10 أبريل المقبل تحمل طاقما وركابا من متلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك احتفالا بالتقدم الكبير الذي يسجله برنامج التطعيم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووفق بلاغ صادر عن الشركة، فسوف تغادر الرحلة “ئي كيه 2021” مطار دبي الدولي في الساعة 12 ظهرا وتحلق في أجواء دولة الإمارات، ثم تعود إلى دبي في الساعة 2:30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

وأضاف البلاغ أن الرحلة “ئي كيه 2021” لن تقتصر على الاحتفال بنجاح برنامج التطعيم حتى اليوم فحسب، “بل تسلط الضوء أيضا على التقدم الذي حققته طيران الإمارات فيما يتعلق بتطعيم موظفيها، وخصوصا أفراد أطقم الطائرات”.

وزاد المصدر ذاته أن المسافرين سيحظون بفرصة تجربة طائرة الإمارات “الإيرباص A380” المجهزة بمقصورة الدرجة السياحية الممتازة الجديدة والمقصورات الحديثة في جميع الدرجات، “كما سيستمتعون بتجربة طيران الإمارات الكاملة خلال الرحلة، بما في ذلك نظام طيران الإمارات الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي “ice” الحائز على جوائز عالمية، بالإضافة إلى الصالون الجوي المخصص لركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال، وتجربة تناول طعام وخدمات متكاملة يقدمها أفراد الطاقم الودودين.

إضافة إلى ذلك، سيحظى ركاب الرحلة “ئي كيه 2021” بفرصة تجربة جميع خدمات مطار دبي الدولي ووسائل الراحة على الأرض قبل صعودهم إلى الطائرة، “بالإضافة إلى معاينة أحدث التدابير التي من شأنها مساعدة المسافرين على الاستمتاع برحلة آمنة وسلسة، بما في ذلك التقنية البيومترية وإنهاء كافة الإجراءات من دون تلامس التي باشرت طيران الإمارات تطبيقها مؤخراً في مناطق إجراءات السفر وبوابات الصعود إلى الطائرة في مطار دبي الدولي”.

وكانت شركة إيرباص قد أطلقت هذا الشهر تطبيقا إرشاديا للسفر “تريبسيت” (Tripset)، يقوم بتجميع معلومات الرحلات والسفر وتوفيرها لتسهيل واستعادة ثقة الركاب في رحلاتهم عند السفر جوا أثناء جائحة “كوفيد-19″، كما يوفر للمسافرين أحدث شروط السفر والقيود والمتطلبات الصحية ذات الصلة، من دون الرجوع إلى مصادر متعددة.

المصدر ذاته أورد أن دولة الإمارات العربية المتحدة “كانت من الدول الرائدة عالميا في توفير لقاح “كوفيد-19″ للمواطنين والمقيمين مجانا، وقدمت حتى اليوم 8 ملايين جرعة من اللقاح، ووفرت الحماية لما يزيد على نصف سكان الدولة ما يجعلها ضمن أفضل دول العالم من حيث معدلات التطعيم”.

ووفق البلاغ ذاته، فإن طيران الإمارات دعمت برنامج التطعيم الوطني من خلال توفير لقاحات كوفيد-19 لموظفيها في دولة الإمارات العربية المتحدة، “وقد تلقى جرعتي اللقاح حتى اليوم ما يزيد على 35 ألف موظف في عدة مواقع خاصة بالمجموعة، وزادت نسبة الطيارين وأفراد أطقم الخدمات الجوية الذين تلقوا جرعتي اللقاح على 85% حتى اليوم”.

جدير بالذكر أن تذاكر الرحلة “ئي كيه 2021” متوفرة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين الذين تلقوا جرعتي التطعيم ضد “كوفيد-19″، عن طريق مكاتب المبيعات ومراكز الاتصال التابعة لطيران الإمارات. ويبلغ سعر التذاكر 1000 درهم للشخص الواحد في الدرجة السياحية، و2000 درهم في درجة رجال الأعمال.

وسوف يتم التبرع بجميع عائدات الرحلة “ئي كيه 2021” إلى مؤسسة طيران الإمارات الخيرية، وهي منظمة غير ربحية، تهدف إلى رفع مستوى معيشة الأطفال حول العالم من خلال مشاريع في مختلف أنحاء العالم.