"طيران الإمارات" يطلق حملة للسفر بأسعار جديدة

أطلقت شركة طيران الإمارات حملة مبيعاتها العالمية المنتظرة لإلهام المسافرين وتشجيعهم على إعادة التواصل مع العائلة والأصدقاء، أو استكشاف وجهات جديدة في العام الجديد.

وقالت المجموعة في بلاغ لها، توصلت به الجريدة الالكترونية هسبريس، إن العروض السعرية الجذابة توفر أمام العملاء فرصا لتعويض ما فاتهم من رحلات خلال العام المنصرم.

وتُقدم الناقلة أسعارا تنافسية للسفر على الدرجة السياحية انطلاقا من المغرب نحو وجهات في الشرق الأوسط، مثل دبي (5676 درهما)، ومسقط (7217 درهما) والمنامة (7410 دراهم)، بينما أسعار السفر إلى وجهات في الشرق الأقصى تبدأ من 10256 درهما إلى سيول، و12297 درهما إلى ماليه. أما أسعار درجة رجال الأعمال، فتبدأ من 20998 درهما إلى الشرق الأوسط، ومن 43395 درهما إلى الشرق الأقصى.

ويتعين على عملاء طيران الإمارات، يقول البلاغ، إجراء الحجوزات من الآن وإلى 25 يناير 2021، للسفر من الآن وإلى غاية 15 يونيو 2021. كما يمكنهم الحجز والسفر براحة بال مع الخيارات المرنة لتغيير المواعيد وتأمين السفر متعدد المخاطر، بما في ذلك تغطية “كوفيد-19” مع كل رحلة.

ويوفر “سكاي واردز طيران الإمارات”، برنامج مكافأة ولاء عملاء طيران الإمارات وفلاي دبي، فرصاً جديدة أمام الأعضاء للاستفادة من أميالهم، وذلك بدفع ثمن تذاكرهم بتركيبة “النقد+ أميال”.

ويمكن للزبناء الذين يحجزون خلال المدة بين 3 و20 يناير 2021 للسفر بين 3 يناير و15 يونيو 2021، الاستمتاع بعرض تحويل خاص، حيث يعادل 2000 ميل سكاي واردز 20 دولاراً أميركياً لرحلات الدرجة السياحية، في حين يعادل كل 2000 ميل سكاي واردز 40 دولاراً أمريكياً لرحلات الدرجتين الأولى ورجال الأعمال. وليس هناك حد أدنى لعدد الأميال التي يتعين إنفاقها، حيث يمكن لأعضاء سكاي واردز دفع جزء من تكلفة تذكرتهم ابتداءً من ميل واحد.

وشددت طيران الإمارات على أنها تقدم قيمة عالية لعملائها مقابل ما يدفعونه من أثمان لتذاكر سفرهم، وذلك من خلال الخدمات والمنتجات الرائدة في الصناعة في كل درجات السفر. ويوفر نظام المعلومات والاتصالات والترفيه الجوي (ice)، الحائز جوائز عالمية، تشكيلة واسعة من الأفلام والموسيقى والبودكاست عبر أكثر من 4500 قناة مرئية ومسموعة عند الطلب. كما يستمتع العملاء بوجبات طعام متنوعة من عدة أطباق مستوحاة من مختلف مناطق العالم ومشروبات مجانية في جميع الدرجات.

وتوفر سياسات الحجز الخاصة بطيران الإمارات المرونة والثقة للعملاء في التخطيط لسفرهم، يورد البلاغ، و”يمكن للعملاء الذين يشترون تذاكر طيران الإمارات للسفر في أو حتى 30 يونيو 2021، الاستفادة من شروط وخيارات إعادة الحجز، إذا ما اضطروا إلى تغيير خطط سفرهم. كما يمكنهم تغيير تاريخ السفر أو تمديد صلاحية التذكرة لعامين من تاريخ الشراء”.

ويمكن للعملاء السفر بثقة وراحة بال مع مبادرة طيران الإمارات الأولى من نوعها على مستوى صناعة الطيران العالمية، المتمثلة في توفير تأمين السفر متعدد المخاطر وتغطية “كوفيد-19”.

وتقدم “طيران الإمارات” هذه التغطية السخية من دون أي تكلفة إضافية على جميع التذاكر الصادرة اعتباراً من فاتح دجنبر 2020 وحتى 31 يناير 2021.

ويتضمن العرض، بالإضافة إلى التغطية الطبية لـ”كوفيد-19″، مخصصات للحوادث الشخصية أثناء السفر، وتغطية الرياضات الشتوية، وفقدان المتعلقات الشخصية، واضطراب برامج الرحلات بسبب إغلاق المجال الجوي على غير توقع، ونصائح أو تحذيرات السفر وغيرها.

وتطبق “طيران الإمارات” مجموعة شاملة من الإجراءات في كل خطوة من رحلة المسافر لضمان سلامة عملائها وموظفيها على الأرض وفي الأجواء، بما في ذلك توزيع علبة مستلزمات الوقاية والنظافة على جميع المسافرين مجاناً. وتحتوي العلبة على أقنعة وقفازات ومعقم لليدين ومناديل مضادة للبكتيريا.