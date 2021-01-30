ظهور "البومة الثلجية" في نيويورك بعد 130 عاما

ظهور "البومة الثلجية" في نيويورك بعد 130 عاما
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
السبت 30 يناير 2021 - 19:27

أثار ظهور بومة بيضاء معروفة باسم “البومة الثلجية” في سنترال بارك بمدينة نيويورك، ضجة كبيرة بين مراقبي الطيور والعديد من الأشخاص، بعدما شوهدت آخر مرة في شتاء عام 1890.

ووفق صحيفة نيويورك تايمز، فقد شوهدت البومة البيضاء الضخمة وهي تختلط مع الطيور الأخرى صباح الأربعاء الفارط؛ وتجمع عشاق الطيور في الحديقة مع مناظير وكاميرات ذات عدسة طويلة بعدما هبطت البومة، التي يرجح أنها تعيش في القطب الشمالي بملعب للبيسبول.

وفرض التزاحم، الذي حصل لالتقاط الصور لـ”البومة الثلجية”، استدعاء حراس المدن لإبعاد الحشود وفرض التباعد الجسدي بينهم، لتختفي فيما بعد صباح يوم الخميس عن الأنظار.

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