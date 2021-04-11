ظهور رسمي يجمع ملك الأردن والأمير حمزة

ظهر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين، اليوم الأحد، معا في احتفالات الذكرى المئوية لتأسيس الأردن.
يأتي هذا المستجد ليكون أول ظهور علني لعاهل المملكة الأردنية الهاشمية والأمير حمزة منذ الأزمة الأخيرة، وفق مشاهد بثها التلفزيون الرسمي هذا النهار.
الديوان الملكي الأردني نشر، عبر “تويتر” صورة للملك وولي عهده الأمير حسين، والأمير حمزة بن الحسين وعدد من الأمراء، في زيارة للأضرحة الملكية بمناسبة “مئوية الدولة”.
بسم الله الرحمان الرحيم نحمد الله من أعماق قلوبنا على عودة العلاقات الثنائية الأخوية بين جلالة الملك عبدالله بن الحسين الهاشمي و أخيه الأمير حمزة بن الحسين الهاشمي نتمنى لهم التوفيق والنجاح و السداد في قيادة المملكة الأردنية الهاشمية الضاربة في أعماق التاريخ و الشعب الاردني العريق ،و شكرآ صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظكم الله على تدخلكم بين جلالة الملك عبدالله و شقيقه الأمير حمزة، هذا سيغيظ جيراننا
تصالح الأخوان فيما بينهم وهذا جيد ولكن ما مصير أصدقاء الأمير الذي قال عنهم أنهم اعتقلوا؟!!!
السلام اولا تحية لهذا الشرطي البطل الشجاع …و قلنا الف مرة الرمي يجب أن يكون مباشرة في الرأس…هذا واجب أمام الله و وطن
ملك الاردن عرف كيف يهدئ الامور بحنكة و تبصر ،و هنا تظهر تربية الملوك، عملا بالمتل المغربي الى خناز اللحم يهزوه ماليه، اللهم يخليه بجانبه احسن من ابعاده ليلعب به الحاقدون و الحساد.
ساخرج عن الموضوع و اسال : لماذا الاردن متصالحه مع ذاتها و تقر انه تم تاسيسها منذ مائة سنة ، بدل سرقة التاريخ و تشويهه .
سؤال بريء: ما هي ذكرى تأسيس الجزائر و كم مضى على تاسيسها؟