ظهور رسمي يجمع ملك الأردن والأمير حمزة

ظهر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين، اليوم الأحد، معا في احتفالات الذكرى المئوية لتأسيس الأردن.

يأتي هذا المستجد ليكون أول ظهور علني لعاهل المملكة الأردنية الهاشمية والأمير حمزة منذ الأزمة الأخيرة، وفق مشاهد بثها التلفزيون الرسمي هذا النهار.

الديوان الملكي الأردني نشر، عبر “تويتر” صورة للملك وولي عهده الأمير حسين، والأمير حمزة بن الحسين وعدد من الأمراء، في زيارة للأضرحة الملكية بمناسبة “مئوية الدولة”.