ظهور "مونوليث" مصنوع من خبز الزنجبيل بكاليفورنيا

على غرار “المونوليثات” الأخرى التي ظهرت بشكل غامض بأمريكا والعالم في الأسابيع الأخيرة من عام 2020؛ ظهر “مونوليث” جديد مختلف ومثير للجدل على قمة تل في ولاية كاليفورنيا.

وحسب ما نشرته صحيفة “ذا كارديان”، فإن “المونوليث” الموجود على قمة تل بمدينة “سان فرانسيسكو”، مكون من خبز الزنجبيل مع ثلاثة جوانب مرصعة بحلويات، وبطول 2.13 متر، بعد صنعه في ظروف غامضة.

كما أضاف “فيل جينسبيرغ”، رئيس قسم الترفيه والمنتزهات في المدينة، أن الموقع رائع ومناسب لهذا الخبز العجيب؛ إذ أكد أن موظفيه لن يزيلوا هذا النصب التذكاري حتى ينهار من تلقاء نفسه.