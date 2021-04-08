ظهور "السلالة المتحورة" يؤخر إجلاء مئات المغاربة العالقين في الخارج

لا يحضرُ مطلب “إجلاء” مئات المغاربة العالقين في مختلف مناطق العالم ضمن أولويات الحكومة في الفترة الحالية، إذ لا تساعد الوضعية الوبائية في البلاد، مع ظهور سلالات متحوّرة في سبع جهات، على ضمان تنقّلهم إلى أرض الوطن في ظروف صحية ملائمة.
ولم تحدد الحكومة أي تاريخ لبدء الشروع في ترحيل مواطنين مغاربة عالقين في دول آسيوية وأوروبية، وأساسا في تركيا وفرنسا ومصر؛ بينما تشير المعطيات الصحية إلى تطور كبير شهدته الحالة الوبائية خلال الأسابيع القليلة الماضية، وهو ما يحتم على السّلطات “التريث بشأن أيّ قرار”.
ويتجه العالقون في تركيا إلى التصعيد بإعلانهم تنظيم وقفات احتجاجية إنذارية أمام مقرّ القنصلية بإسطنبول، مشيرين إلى أنهم “استنفدوا كل الأوراق الممكنة للضغط على الحكومة”.
وتغيب المعطيات الرسمية بشأن عدد العالقين المغاربة في مختلف دول العالم، بينما تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 500 مغربي عالق في بلدان أوروبية وآسيوية.
وشدّد المغاربة العالقون في عدد من الدول الأوروبية والآسيوية على أنهم “يعيشون ظروفاً استثنائية منذ إغلاق المغرب حدوده الجوية والبحرية والبرية في إطار التدابير الاحترازية والوقائية من وباء كوفيد 19، وذلك بعد أن تقطعت بهم السّبل ببلدان العالم”.
وأوضح العالقون أن “وضعهم المادي والمعنوي متردّ”، مؤكدين أن خطوة الاحتجاج تأتي بعد صبر طويل دون أن تحدد الحكومة أي تاريخ للشروع في التّرحيل، وبعد فقدان الأمل في قيامها بترحيل مواطنيها إلى وطنهم كما فعلت كل دول العالم.
وحمّل المحتجون السلطات الحكومية مسؤولية الوضع اللا-إنساني الذي يوجد فيه العالقون، وما قد تنجم عنه من تداعيات مأساوية على حياتهم ونفسيتهم ووضعهم المهني والاجتماعي.
وتوجّه عشرات المغاربة العالقين في تركيا، في وقت سابق، إلى مقرّ القنصلية العامة للمملكة بإسطنبول، داعين مصالحها إلى ترحيلهم إلى أرض الوطن في أقرب وقت ممكن.
ويلتمس هؤلاء المغاربة العالقون في تركيا من الحكومة المغربية ترتيب عودتهم إلى الوطن في أقرب وقت ممكن، خاصة أنهم يعيشون متنقلين بين الفنادق وبدون مأوى، وغالبيتهم لم يعودوا يتوفرون على المال الكافي لقضاء حوائجهم.
كفانا كذبا …اتقوا دعوة الفقراء والدراويش…الفقر عم البلاد ونهش لحم العباد…
لماذا لا تفتح المساجد في وجه من تم تلقيحهم؟؟ و إلا ما فائدة هذا التلقيح؟؟ هل مجرد خدعة؟؟ يجب وقف هذه التصدي لهاته البلاغات ،، أين رجال المغرب الاحرار هل أصبحنا مجرد قطيع
قصة رمضان السابق تتكرر اليوم.. دائما قرارات متسرعة لا تعطي أية فرصة للمغاربة سواء في الداخل أو الخارج ليعودوا إلى أماكن سكنهم دون ضياع حقوقهم.. وهذا ما بات يزكي عدم ثقة المغاربة في حكومتهم وفي قراراتها الكوكوتية
كنت في المغرب لما سمعنا إجراءات الجديدة .. رحعت بسرعة وبدون مشاكل اﻻ دولة إﻻقامة…، لماذا اكثر المواطنين ﻻيبالون اﻻ اخر لحظة . .نفس سيناريو السنة الماضية… من المسؤول المواطن ؟ الدولة ؟
ادعو العالقين يطلبوا اللجوء السياسي في تركيا او احتلال السفارة… المغرب لن يفتح الحدود لدواع امنية وبسبب الاحتقان الاجتماعي
في نظري يجب الصبر.و التريث، هاته الجائحة. خطيرة جدا و يجب منه السفر الان هذا المرض خطير جدا، و على ادارات التأمينات هي التي يجب ان تتحمل مصاريف هؤلاء العالقين ،فك الله اسرهم
هذا يدل على أن الرحلات الجوية ستبقى مغلقة حتى إفلاس الشركة المغربية للطيران
بلاغ ملغوم من حكومة ملغومة انتهت صلاحيتها تتأمر على البلد تريد أن تخلق احتقان لدى الشعب قبل مغادرتها الحكومة.. مبرر هذا الحصار و المنع و الحجر حفاضا على سلامة المواطنين هي اكدوبة و الا ماذا سيفعل الناس من الساعة 6 صباحا إلى 8 ليلا هل هذا الوقت تكون كورونا في عطلة و لا تظهر الا بعد الثامنة ليلا. ثم ما فائدة الكمامات و التعقيم و التباعد و اخيرا الحملة الوطنية للتلقيح.. ما فاذدة كل هذا اذا حاصرنا الناس في بيوتهم… ثم هل فكرت الحكومة في معيشة الناس و قوتهم.
وماذا عن مغاربة المهجر العالقين في هذا الوطن الذي باعهم لأروبا؟
اقل للحكومة كفى من الضحك على الذقون حيت المسؤولين الأجر ديلهم مضمون في الشهر لهذا القرارات كلها عشوائيا اما حنا لحصلين ها لمشات ليه الخدمة لهذا تبقى وصمة عار للدولة المغربية من تجاه مهاجرين نتعها لهذا الكثير غدي يبيع منزله في المغرب وشراء منزله في بلاد او ربي افضله من بلاد لا يفكر في محنات ابنائه
ستبقى الحدود مغلقة مادام المغرب يمشي بأوامر من فرنسا
افتحوا الحدود واتركوا للناس الاختيار مع الصرامة في القانون كيف يعقل اوروبا خففت القيود وانتم لا زلتم لا تريدون ان تفهموا بأن الموس وصل للعضم
حكومة الظل تعاملنا كالقطيع
هاهو شهر رمضان على الابواب هل فكرتم في العائلات المشتتة في انحاء العالم هل فكرتم في الفقير الذي ليس له درهما واحدا كيف سيجلس مع أبناءه على مائدة الافطار تبا لكم ولابتزازكم
كيف لايوجد في أجندة الحكومة معاناة الجالية من إغلاق مستمر للحدود، أليس دورها خدمة المواطن .أليس نحن مواطنون عالقون خارج الوطن …ماهذا التعامل مع الجالية المغربية ..!!!!!!!
حسبنا الله ونعم الوكيل
الصورة معبرة فعلا, المغاربة لاتجمعهم وطنية ولا ثقافة موحدة ولااعراف منضبطة. يذكرونني بالنباتات العشوائية التي تنبت دون قصد او غرض. ولهاذا ناذرا مايلتفت الى حاجياتهم ومطالبهم. انها تبعات عدم الاستثمار في الانسان المغربي قبل ولادته وبعدها وحتى بعد توفي الانفس ورجوع الاجساد الى قبورها.
البلاد بلادكم فاعلوا ما شئتم و نتمنى مزيد من القرارات المشابهة و قطع الماء و الاكسجين و مزيد من البطالة و قطع الخبز و الارزاق و مزيد من الانحلال لعل هذا ;;;; يغضب و يدرك انه في قارورة لا منفذ منها سوى تكسيرها
نفس سيناريو السنة الماضية يتكرر،تركيا ظهرت فيها هذه السلالة المتحورة،لا أعلم هؤلاء لماذا يذهبون إلى تركيا في عز الجائحة،رغم معاناة من كانوا قبلهم هناك السنة الفارطة، وبزززززززززززاف على حب تركيا
اين مجلس الجالية ليس له اي دور يجب أن يستقيل
الا تستطيع الدولة إعطاء مهلة قبل إغلاق الحدود،،،،لمادا هدا العبث،،،عسرة ايام كافية لاخراج وارجاع الجميع،،،،لكن القرارات تاخد بسرعة دون مراعاة هل نحن مواطنين أو فقط مستهلكين وأصوات انتخابية،،،
أين الحكومة ، يوجد بيان حول هذا الأمر ، لقد فشلت هذه الحكومة في كل مرة.
نطالب بفتح فوري الحدود.