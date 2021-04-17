عائلة "آيت الحاج" تنفي تفضيله منتخب بلجيكا

فند مصدر مقرب من عائلة اللاعب البلجيكي الواعد أنور آيت الحاج، متوسط ميدان نادي أندرلخت البلجيكي لكرة القدم ذي الأصول المغربية، الأخبار التي تداولتها وسائل إعلام بلجيكية خلال الساعات الأخيرة بأنه اختار الدفاع عن ألوان منتخب “الشياطين الحمر” على حساب منتخب “الأسود”.

وعلمت “هسبورت” من مصادر مقربة من عائلة آيت الحاج أن اللاعب لم يحسم بعد في مستقبله الدولي والمنتخب الذي سيُدافع عن ألوانه، في ظل الصراع الكبير بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحاد البلجيكي؛ إذ يسعى كل طرف لإقناع اللاعب بتمثيله خلال الفترة المقبلة.

وحسب مصادر “هسبورت”، فإن الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش يضع آيت الحاج ضمن دائرة اهتماماته، ويُراهن على منقب جامعة الكرة هناك والمسؤول عن تحليل الأداء عبر “الفيديو” داخل الطاقم التقني للمنتخب من أجل إقناع اللاعب بحمل الألوان الوطنية في الفترة المقبلة، بحكم علاقتهما القوية ببلجيكا التي ساهمت من قبل في اختيار كل من زكرياء أبو خلال وإدريس الصديقي وآخرين اللعب لـ”أسود الأطلس”.

واشتدت المنافسة في الفترة الأخيرة بين جامعة الكرة والاتحاد البلجيكي للظفر بخدمات اللاعب الواعد صاحب الـ18 سنة، الذي يُقدم مستويات كبيرة، ما جعل العديد من الأندية تُعبر عن رغبتها في التعاقد معه.

كما أشارت تقارير إعلامية بلجيكية قبل ساعات إلى أن أيت الحاج اختار الدفاع عن ألوان “الشياطين الحمر”، وهو ما نفاه المصدر المذكور، معتبرا الأمر بمثابة محاولة للضغط على موهبة أندرلخت.

وازداد اللاعب أنور أيت الحاج سنة 2002 بالديار البلجيكية، وقد تدرج ضمن جميع الفئات السنية للمنتخب البلجيكي، ولعب هذا الموسم 21 مباراة مع أندرلخت سجل خلالها ثلاثة أهداف.