عائلة تسمح لعِجلة بالنوم في المنزل ومشاهدة التلفاز

ببلدة كورنوود بمقاطعة ديفون الإنجليزية، تبنت عائلة محبة للحيوانات عِجلة سمتها “هاني”، تبلغ من العمر 10 أشهر، بعد أن مرضت. وقد ساعدها مولي نورثمور، واحدة من أفراد الأسرة، إلى أن أصبحت حالتها مستقرة.

وقالت الطبيبة البيطرية كارولين، وفق ما نشرته صحيفة “ميرور”، إن الفتاة مولي، البالغة من العمر 18 عاما، والتي هي في فترة إجازة من تدريبها المهني، مهووسة بالحيوانات؛ فقد أخذت العجلة المريضة في حضنها لتعتني بها.

وبعد أن أصبحت العجلة بصحة جيدة، قررت عائلة نورثمور إحضارها إلى المنزل بعدما أصبح الجو باردا جدا، لتبدأ بمداعبة كلاب العائلة والاستمتاع بمشاهدة التلفزيون.