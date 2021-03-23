عائلة "معنّف أساتذة" تستغرب المتابعة القضائية بتهمة "انتحال صفة"

كشفت عائلة المتهم بتعنيف أساتذة خلال مسيرة احتجاجية بالعاصمة الرباط، الأسبوع الماضي، معطيات جديدة تفيد بأنه لم ينتحل صفة عون سلطة، إذ ظل يشتغل عوْنا متدربا مع السلطة المحلية في الرباط منذ أزيد من سنة، وكان ينتظر تسوية وضعيته الإدارية والمالية.
وحسب الإفادات التي قدمها أحد أفراد عائلة “س.ب”، الذي أثار ضجّة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في مقاطع “فيديو” وهو يُسقط أستاذا بركلة في رجليه من الخلف، مع اعتدائه على أستاذ آخر بنفس الطريقة، فإنّ المَعني بالأمر طالب جامعي كان يعمل مُساعد محاسب في فندق مصنف بمدينة الرباط، قبل أن يلتحق بالعمل متدربا كعون سلطة منذ 15 شهرا.
ووفق المصدر نفسه فإن “س.ب”، المزداد سنة 1994، اشتغل مع السلطات طيلة حالة الطوارئ الصحية، “وكان عوْنا نشيطا ضمن أعوان السلطة الذين اشتغلوا في الصفوف الأمامية لمواجهة كورونا”، وزاد: “نحن نتوفر على صور تؤكد ذلك، وكان ينتظر تسوية وضعيته الإدارية والمالية منذ سنة ونصف”، مستغربا اتهامه بانتحال صفة.
واستنادا إلى المصدر نفسه فإنّ المتهم بتعنيف أساتذة تمت المناداة عليه في إطار عمله الاعتيادي كعون سلطة من أجل العمل والمشاركة في تأطير المسيرة الاحتجاجية التي خاضها الأساتذة المتعاقدون، وأُسندت إليه أيضا مهمة إخلاء الفنادق من الأساتذة، وكذا فحص تراخيص التنقل، نظرا للوضعية الوبائية التي يعيشها المغرب.
وفي وقت أثارت واقعة تعنيف الأساتذة جدلا كبيرا، بخصوص قانونية تدخل أعوان السلطة في تفريق الاحتجاجات، قال قريب “س.ب” الذي تحدث إلى هسبريس إن المعني بالأمر ليس لديه أي تكوين في مجال تسيير المظاهرات، مضيفا: “لم يكن يتوفر على أي حماية جسدية أو إدارية، إذ تعرض هو أيضا للضرب والرفس من طرف المشاركين في المسيرة الاحتجاجية، وأمام الوضعية التي تتسم بالعنف المتبادل وغياب التأطير وجد نفسه في المعركة بدون حماية أو نصائح لتفادي ما وقع”.
ولا تنفي عائلة “س.ب” تعنيف ابنها للأساتذة كما هو موثق في مقاطع “الفيديو”، لكنها تؤكد أنه لم ينتحل صفة عون سلطة، “ولم تُقدم له أي نصائح لتفادي ما وقع، كما أنه لم تسبق له المشاركة في أي مظاهرة ولا علم له بالملف المطلبي للأساتذة المتعاقدين”.
وكشفت واقعة تعنيف “عون السلطة” الموجود حاليا رهن الاعتقال، والمتابع بتهمة “الضرب والجرح وانتحال صفة والتدخل في أعمال أمرت بها السلطات العامة”، الهشاشة التي يشتغل فيها أعوان السلطة، إذ قال قريب “س.ب” إن “رغبته في تسريع تسوية وضعيته الإدارية حتمت عليه بعض الممارسات التي لا يرضاها لنفسه”، مضيفا: “كان مقتنعا بأن دوره هو تنفيذ تعليمات قائد المنطقة”، وزاد: “هم يقولون إنه منتحل صفة، وهذا غير صحيح، لأنه اشتغل معهم منذ ما قبل كورونا”.
حشومة عليه. عيب وعار يضرب استاذ . وشكله يوحي أنه عنييييف.
ولنفترض كان من اعوان السلطة معندوش الحق يضرب المواطنين. وكنتمنا يتحاسبوا غاع لي عندهم يد فهادشي من الكبير للصغير
اتحدى قريب هذا الشخص ان يدلي بفيديو او صورة او شهادة طبية كدليل على تعرضه للعنف من طرف الأساتذة..اعرف ما اقول..اذا اثبت ذلك ستخرج التنسيقية ببيان إعتذار له و لعائلته و للدولة و أعوانها و مقدميها و هلما جرا..اتمنى ان يقبل هذا التحدي!
تبرير أقبح من الفعل شوهد وهو يضرب المواطنين بكل ثقة في النفس وهو يتلذذ بذلك وجزاؤه السجن
هذه فضيحة يمكن في دولة الحق والقانون واحترام المواطنين ان تذهب بوزير الداخلية وحتى رءيس الوزراء !!
لكن في بلد يعتبر فيه المواطن مجرد رقم لا قيمة ولا كرامة له ان يقع شيء بل هناك لوبي التحكم يكره المواطنين والشعب كرها شديدا بالنظر الى الاجراءات والقرارات اللاشعبية وكيفية التعامل مع الشعب
هنا ينطبق المثل “عذر اقبح من زلة .”
كل تبريراتكم واهية ولا اساس لها الكامرات فضحت كل شيء يكون عون سلطة اورجل سلطة لا حق له بالاعتداء على اي مواطن سواء رجل تعليم او غيره . القانون فوق الجميع والمغاربة سواسية والاحتجاج ااسلمي يكفله اادستور المغربي.
الاجتهاد كثر من المطلوب إلى أين يوصل، وها هما تبرؤوا منه. اعتبروا يا أولي الألبااب
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم( إتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة) أخرجه مسلم .
ما أثار انتباهي هو أن هذا المقدم طالب جامعي واشتغل محاسبا في السياحة. انظروا كيف نجحوا في زرع الكراهية بيننا. والخطير لما تكون التفرقة في القاعدة فكيف سنتصدى للأعداء المتربصون بالمملكة. فعلى المسؤولين الإستيقاض قبل فوات الآوان فهذه الفترة التاريخية الحرجة لا تحتاج العقلية التي تركها المستعمر.
هذا لن يشفع له في نيل اي تعاطف او تنازل عن الخق العام في المتابعة ، هو كل رجال الامن و السلطة الذين تورطوا في هذه الافعال المشينة لانه لا يسوغ لاحد ان يضرب شخصا او يعتدي على احد كيفما كان منصبه او رتبته.. لسنا دولة بوليسية او على الاقل هذا ما نتمناه
نموذج صغير من عدة نماذج داخل مجتمعنا هذا كبش فداء يجب التضحية به مادام لا يملك أوراق تبوتية للعمل وليس بعمل رسمي ، فيما يخص العائلة الڤيديو لخص كل شيء يجب إعادة تربية هذا الرجل كان يجب على العائلة أن تربيه قبل إن ينفذ هذه الجنحة في حق مواطن هذا قبل أن يكون أستاذ
المغاربة سواسية أمام القانون والدستور أعطى كل شخص حقه وفرض عليه واجبات
الناس اللي كانو في الصفوف الأولى ايام الحجر وانتشار الجائحة كيحسو بالقهر ملي كيشوفو التجمعات وعدم احترام التدابير الاحترازية ثم إن هاد الشخص كان ينفذ الأوامر للحفاظ على الأمن العام.
المسكين وجد نفسه في معركة دون حماية!!! الله يعطينا وجهكم، المهم أنه في قصر الضيافة في السجن في إنتظار الآخرين
ان لم تستحي فاصنع ما شئت
ان تكون عون سلطة لا يخول لك الضرب و الركل و استعراض العضلات
نعم انه انتحال صفة ويستحق أشد العقاب ليكون عبرة
كان طالب جامعي : ولا علم له بالملف المطلبي للأساتذة المتعاقدين
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
انتحل الشخصية ام لا فليس من حقه ان يتصرف بجهالة حتى و ان سبه محتج
بعض المرت المخزن يمثل دور النرويج او السويد او حتى المانيا …… المعروف ان اي واحد تابع له سواءا قايد شيخ مقدم او حتى كاتب او شرطي ……..له الحق في سلخك مع توفر بعض الشروط ان تكون فقير معدم غير ذو نفود عدم تواجد وسائل تصوير و… و يكلع منك الانسانية و اكبر مثال ما قاله وزير الداخلية في عز الحجر … ان المخزن مجبر و انه يضرب بمثابة الاب ههههه الطنز العكري الاب لي قاتل ولادو بالجوع و الفقر و الحرمان و سنوات من التضليل و الاستغلال
كبش فداء الامور واضحة لو تعلم من الاساتدة الكرام بعض العلم فقط لما فعل ما فعل
اعتقد ان العائلة عندهم الضرب والجرح عادي ف الحياة اليومية ديالهم داكشي علاش هاد الشخص وخا قاري طلع شخص عدواني و عنيف. حقا ما حقا ماكاين لي اعطيه النصائح ويوريه هههه الراجل قدو قد البغل عاد نجيبو ليه لي يعلموا كبفاش اتعامل مع الناس ؟؟؟ كون كانت هاد العائلة كتحترم نفسها كون هي اول من يشكي بهاد الشخص للسلطة ويتبراو منو و من الأفعال ديالو ….
يجب التضامن معه وطرد هروي التعاقد ،إقرؤو تعاليقهم المليئة بالأخطاء الإملائية والتعبيرية لتفهمو من فرض على تلاميذ المغرب
ان كان طالباً جامعيا فتصرفه داك يوضح مدى جهله وغبائه وان كان عونا للسلطة فليتحمل مسؤولية أفعاله بينه وبين السلطة وان لم يكن كدالك فليتحمل أيضا جزاء افعاله ولتحميه السلطة كما كانت تحميه وهو يرفس ويركل اساتدة كان الاحرى به ان يضع في حسبانه ان الاساتدة هم من اوصلوه الى الجامعة اللتي لايشرفها ان ينتمي اليها امثاله فقد وضع صورة المغرب كله في اطار أسود امام العالم كله.
انا مقتنع تماما بالتحليل المتضمن في مقالة هسبريس هاته. هو شاب غير مؤطر من طرف رؤساءه والاكيد كان هناك عنف متبادل بين الطرفين لم يتم تصويره طبعا وتشنج للاعصاب سوء حظه وبلاهته لم ينتبه للكامرا تصوره. للعلم اكثر من ذلك يحصل وتموت أناس ولا يوثق ذلك لكن الأبله حصل فيها. زد علا ذلك حنق هذا الطالب على رجال التعليم واكاد اجزم ان كل شباننا يكرهون رجال التعليم ونعرف جميعا لماذا. اطلقوا سراح الشاب كان فقط يؤدي عمله اللي فيه كافيه عقوبته هي عدم ترسيمه وطرده من سلك اعوان السلطة لا غير
المخزن حين يقرر التخلص من أحد مهما كانت رتبته أو صفته فلن يجد مشكلا في إيجاد الدوافع.المخزن والعافية والبحر ما فيهم ثقة كما قال اجدادنا
لم يبقى لهذا القريب الا أن يقول بأن قريبه سبرفع دعوى قضائية ضد الاساتذة .
وهل كان يظن أنهم سيحمونه اذا لم يحمي نفسه بنفسه؟
يا للعجب كل شي يدور حوله كالشراءح التي ليس لها مديرها!
هذه الواقعة على مراى أعين الناس ولكن سؤالي أين السلطة التي كانت حاظرة، وترى هذا التصرف الغير عقلاني لترد هذا المراهق إلى رشده ام على قلوب اقفالها .
الحل هو معاقبته بالسجن موقوفة التنفيد و تسوية وضعه الاداري و في نفس الوقت تسوية اوضاع الاساتذة و خلق أطار قانوني يوضح دور أعوان السلطة أثناء التدخلات دون شطط وذون تجاوز للقانون
هذا الشخص متدرب فقط وانظروا ماذا يفعل بالناس أمغا لو كان مرسما في وظيفته لقتل الناس أجمعين ثم لماذا لم تستنكر هذه العائلة تعنيف ابنهم للناس بتلك الطريقة الوحشية ثم لو ربته عائلته جيدا لما أقدم هذا الشخص على هذه الفعل الشنيع.التربية هي أساس كل شيء
فعلا هنا يطرح السؤال !! من المسؤول وما دور رجال واعوان السلطة في استتباب الأمن والسكينة وهل عمل رجال السلطة يرتكز خطط محكمة او فوضوية كما نرى في الأسواق والشئ المضحك في هذه النازلة وهو ان هذا الشخص الوحشي وضعية غير مسوية تشبه اساسا وضعية الأساتذة
جاء في المقال أن المعني بالأمر { إذ ظل يشتغل عوْنا متدربا مع السلطة المحلية في الرباط منذ أزيد من سنة، وكان ينتظر تسوية وضعيته الإدارية والمالية}
بالله على أسرته، شخص متدرب ووضعيته لم تسوى بعد وقام بأفعال شنيعة ضد من علموه حرفا، صراحة أنا لست ضد الارزاق، لكن مثل هؤلاء الاشخاص أتمنى ألا يصلوا لي مثل هذه المناصب فأكيد البرهان ظهر أمامنا قبل تعيينه وتسويته القانونية، لذاك يجب الاتخاذ جل التدابير الزجرية والمتابعة القانونية من أجل أن يكون عبرة للأخرين الذي لهم نية في فعل مثل هذه الجرائم في حق هؤلاء الشباب.
تحياتي
في مصر يسمون بلطجية…..في الجزائر يسمون شياتة……في المغرب العياشة…….يستعملون من طرف سلطة …….مقابل أموال أو رخص طاكسيات….دول القمعية موجود عندها مثل هؤلاء المخبرين…….يستعملون مثل المنشفة…
عون متدرب ليس هي عون سلطة ، وهذا خاصوالسجن المؤبد حيت غي متدرب وشوف شنو دار عساك لو كان عونا حقيقيا ربما سوف يهجم على الناس في بيوتهم
طالب جامعي لم يكمل دراسته وصب جام حقده على الأساتذة انه قمة الحقد ياسادة أقسى العقوبة له
حتى ولو كان شرطيا هده السلوك كانت ايام الجاهليه او الرصاص،هدا مغرب جديد يطبق عليه أقصى العقوبات وبيس المصير، ونجعل منه معبره للاخرين،
هههههههه لا حول ولا قوة إلا بالله كثرة الهم مضحك مسكييين مظلوم …قلت التربية و العقلية الهمجية شنو غدي تسنا منه خصو يتربا هو و ذلك القائد زوين ديالو
رجاء سمحو ليه ما عندو عقل . هو ولد 1994 . باقي صغير ما عارفش أشنو كان تيدير.
الله يعطينا وجهك يا منافق،مرة تزعم انهلا علاقة له بما وقع. ومرة أخرى تدافع عنه تحت ذريعة أنه اراد أن يرضي المسؤول المشرف على تداريبه، وهنا أقول لك أن القانون لا يحمي المغفل.
-راه الدولة مابغاتش سوبيرمان،الدولة بغات مقدم محنك وسياسي ولي يسل الشوكة بلا دم.
على هذا القريب أن يتصبب عرقا في يوم مثلج.
كيف تدعي أن قريبك لم يقم بتعنيف الاساتذة والفيديوهات توثق بالصورة والصوت جرائمه الهمجية بكل وقاحة.
كان من الأجدر من هذا القريب ان يعتذر للشعب المغربي عوض تبرير سخيف.
العذر أكبر من الزلة.
اضن ان مهمة عون السلطة او الشيخ او المقدم هي مراقبة الحي والبناء العشوائي وجمع الاخبار للقائد اما هذا الشخص كانه يمثل في فلم اكشن وكما يقول المثل (البلاد اللي فيها المقدم معمرها تتقدم)
ان لم تستحي فاصنع ماشئت بااااز لوجهكم واخا يكون قاتل غاتقولو برئ لقد اعتدى على مربيين الأجيال واش عندكم شي عقل
هذا غير مازال ماخدا الرسمية اما يلا ولا رسمي يبدا يتكرفص على المواطن حتى في الداىرة احسن مكان لامثلك هو السجن باش تخرج حاني الراس
لكن القانون لا يحمي المغفلين كان عليه ان يطلب وثيقة موقعة من طرف اللذي اعطاه الأمر للقيام بهذه المهمة
تبارك الله هذا مجرد متدرب،تصوروا لو سويت وضعيته القانونية ! ماذا سيفعل بالمواطنين ؟ تحية فرة الفعل السريعة للسيد الحموشي
تضحكون على عقولنا. ومن أعطى الأوامر لهذا العون كي يضرب ومن أرسله هناك؟؟؟؟؟ ولماذا لم تتدخل الشرطة لإعتقاله وهو يسرح ويمرح بالمكان
من قبل لنفسه مهنة الذل والهوان فهو سيعيش مذلولا طوال حياته الإنسان الحر والعاقل هو من يميز بين الأفعال التي تنفع والتي تضر. حتى لا يلقي بنفسه إلى التهلكة كما فعل هذا المغتر ببنيته الجسمانية.والله المستعان.
وإسناد إليه أيضا افراغ الفنادق باي حق هذا حق دستوري يدخل في حرية التنقل والجولان وليس من اختصاص العون
أراد تسريع تسوية حالته المادية و الإدارية فأخد يصرفق الأساتذة. مسكين بقا في. ايوا طلقوه مسكين راه ما عارفش بلي راه كيضرب الناس و ما كاينش لي يفهم ليه أن الضرب ما ممزيانش.
الله ي عطينا وجوهكوم.
وهل يخول انتماؤه للسلطة ضرب ورفس وركل أسياده.
قليل الأصل .حتى وإن كان رسميا .كان عليه أن يتفادى تعنيف من علموه وأخرجوه من براثين الجهل .ومهدوا له الطريق لولوج هذه الوظيفة.الحصول قل الرجال في هذا الزمان.غي الحݣارة .
لو افترضنا جدلا انه منتحل صفة ، اليس مضحكا ان يعمد شخصا اجنبيا علی تعنيف متضاهرين امام اعين الشرطة دون ان يحركوا ساكنا؟! جرب تمشي شي نهار لشي مضاهرة و بدی تسرفق فعباد الله و اجي شوف اش هايديروليك تما النيت!!!۔۔ثانيا : ما معنی عون سلطة؟ كاينة السلطة۔۔عون السلطة اش تيعني؟ ۔۔
بادي سخون هاد الوحش و باغي يبين حنة يديه على دراوش… هادا غير متدرب و شنو دار اما كون كان نيت مسوية الوضعية ديالو كون بدا يتيري في عباد الله بالرصاص الحي…. الحاصول فإنه اذا اسندت الامور الى غير أهلها فانتظر الساعة
كبش الفداء والله حرام عليكم اعتقاله إلا ترون مايفعله الاستادة من رفس في رجال السلطة أنفسهم ولا من يحرك ساكنا أو يتابع استاد بتهمة الاعتداء على رجل السلطة فما هو سبب الكيل بمكيالين
يستاهل و لا تعاطف معه، هو طالب جامعي و لا يعرف ان القانون لا يحمي المغفلين، يعلم الله شحال د الناس كلاو من عنده العصا. الحكرة ما نبغيها و هذا حكار، و لازم يتحاسب المسؤول اللي جابوه
سلوك مرفوض منه أو من غيره ويجب وضع حد لهذه الممارسات المشينة وإخراج قانون أساسي لأعوان السلطة يحدد مهامهم وألا تبقى هذه الفئة مجرد أكباش فداء ومناديل من ورق في يد القياد …!!!
تبريرات واهية …كونه طالب جامعي فهذه من اسباب التشديد ضده ….كونه لم يؤطر فنحن نراه يتفنن في اذية المتظاهرين مع بنية جسمية جد قوية و شباب يافع …كونه عنف هو كذلك فهذا افتراء …اتفهم ان تحاول عائلته الدفاع عنه و لكن لن اقبل بتحوير الملف
المشكل لا يكمن في انه انتحل صفة عون سلطة ام لم ينتحلها بل يكمن في كيف سولت له نفسه ان يركل ويرفس مواطنا عبر عن رأيه
قام بأشياء لم يكن يرغب فيها من أجل تسوية وضعيته القانونية! إيوا مزيان! غي لي بغا يسوي الوضعية ديالو يصيفطوه يقتل ولاد الشعب! زوينة هاذي.هههه
بصفته عون سلطة او متدرب او الإدعاء بأنه لم تعطى له توجيهات ونصائح. ورغم اشتغاله في أزمة كورونا. لا يحق له إطلاقا التعدي والضرب في حق الأساتذة المتظاهرين.
ويجب محاسبته بما نسب إليه.
و الله العضيم شيء مثير للضحك. يضحكون عليكم أيها المغاربه. المخزن لن يحاكم ايا من ابناءه و جنوده حتى لو تفننوا في تعذيب المواطنين. لو كان المخزن عادل لحاكم المسؤولين الكبار الذين اعطو الاوامر لضرب المحتجين .
سواء عون سلطة او حارس ام او مخزني في القواة المساعدة … الفيديوهات اعتداءات مع سبق الاصرار و الترصد وليس بفض اعتصام لتظاهرات سلمية ولناس عزل وحين يكون صاحب التظاهر من أسرة التعليم …. فوجب احترام التظاهر و التعامل معه بشكل حضاري . …
يستحق ما حدث له و سيكون عبرة … وتلك الركلة الشهيرة ستلاحقه مدى الحياة بتأنيب ضمير … عاد الحساب من الله بعدها .
دبا عرفوه والله لا عقلوا عليه كان كيبين بلي راه خدام حتى جابها في راسو
نقدر تضحياته في ظرف كورونا، لكن كونه عون سلطة متدرب لمدة 15 شهرا فأقل شيء يجب أن يعرفه أنه لا يحق له ضرب أو اهانة أي مواطن مهم كبر أو صغر شأنه. أما فيما يخص تهمة انتحال صفة فهي مجرد تهمة وللقضاء الكلمة الأخيرة…
المرجوا أن يكون القضاء صارما في حسمه في هذا الملف و في ملف الأستادة التي تعرضت للتحرش الجنسي نحن كمغاربة نندد بهذا التصرف اللا أخلاقي و اللا إنساني و نطالب بتحقيق العدالة. هناك دستور على كل المكونات المجتمعية أن تحترمه
والله ما عندكم علاش تحشموا السيد جالس تيدرب فالاساتذة بالركل والشتم واستعراض العضلات والضرب في غفلة من الأساتذة ورفسهم كالحشرات تحت قدميه وعائلته تستغرب وتجد اعذار لأفعاله الإجرامية فماذا ترك هؤلاء لعائلات الاساتذة؟؟؟؟
للاسف ما قالته عائلته هو صحيح هكذا يتم توظيف اعوان السلطة يمر من مرحلة العمل المجاني بداعي انه يتكون لكن في المقابل لا صفة له ولا رخصة له تقول انه متدرب كل ما في الامر هو استغلال من طرف السلطة المحلية لكل عمالة و مقاطعة و ان وقع ما وقع سوف يتهمونه بالانتحال لكي يتهربوا من المسؤولية ..اعرف هذا عن قريب
لا تستغرب اذا لم تكن من أهل المغرب : في سبيل تسوية وضعه يركل و يرفس بحيوانية المطالبين بتسوية وضعهم
حيت زعما كان في الصفوف الأولى خلال موجهة كورونا يعطيه الحق في الضرب و الاعتداء على مواطنين محتجين. حق أريد به باطل .. عقلية متحجرة و حقد دفين.
هدا باقي ما مرسمش ودير هدا الحالة.نهار يترسم العالم الله اش غادي يدير..
مسيكين كان ينتظر تسوية وضعيته..و كان نشيطا و متفانيا فى تنفيذ اوامر لم تسند اليه..ولاداعى للاتهام الاساتذة بالعنف..فما شهدناه يدل على اخلاقه الوضيعة وغياب تام لوالده..
زربان مسكين مقدرش اساين حتى اتسوى الوضعية ديالو هادشي اللي دار قبل ما اتسوى الوضعية ديالو انهار فاش يتمكن الله اعلم اش غايدير فالمواطن من المكر والخداع والزور فاللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا.
إذا أرادت هذه العائلة وابنها الصلح مع الشعب. عليها أن تجبره على توقيع ورقة او تسجيل صوتي يقول فيه أن القائد الفلاني او الباشا الفلاني او العامل الفلاني هو من أمرني بضرب اولئك الضعفاء…
اذن يجب متابعته ومتابعة المسؤولين الذين امروه ان كانت هناك ديموقراطية حقا
الله ينعل لما يحشم. سواءا انتحل صفة او لم ينتحلها ليس من حقه أن يمارس العنف والقوة و الاعتداء على المواطنين.
اضن ان المتعتدي هو عون سلطة مادام يشتغل مع السلطة المحلية وظهر الى جانب السلطة المحلية وهو يعنف رجال العلم والمربيون بشوارع العاصمة تحت انظار رؤسائه المباشرين وهذه تعتبر مشاركة في اقتراف الفعل الجرمي … اما الصفة يجب ان تكون ضبطية في هذه الحالات وطبقا للقانون وللمساطر الجاري بها العمل . وليعلم السيد وزير الداخلية ان اغلب اعوان السلطة الخارجون عن القانون ينتحلون صفات نظمها القانون كضباط بمباركة الجميع، ومحاكم المملكة تعج بهذا النوع من القضايا يعتدون على عباد الله ظلما وعدوانا ويعتبرون انفسهم فوق القانون ولا يحضرون الى الجلسات ….
رغم كل ما قيل يبقى هذا الشاب جاهل و متخلف لأنه لا يملك حتى صفة مقدم أو شيخ أو بركاك و شرع في ضرب أسياده من المتعلمين و الحاصلين على صفة معلمي الأجيال و هم من دافعي الضرائب
قالك “إذ تعرض هو أيضا للضرب والرفس من طرف المشاركين في المسيرة الاحتجاجية” زعما مشا انظم مسيرة ثيران “البايسون”
من خلال الفيديو يظهر ان المجرم هو من يتجه الى المتظاهرين لركلهم دون ان يشكل عليه احد المحتجين اي خطر.
درتيها، اوا دابا فكها
هادي هي اديال
اجي تسلخ الاساتذة سير اشكون گالها ليك
c est ca notre système , je le redis a tout le monde qui est dans le troupeau arrêter de tabasser les manifestants car a la fin ils vont vous laisser seul
مادام لا يتوفر على وثائق توضح مهنته ..فهو منتحل شخصية….هذا مزال لم يسوي وضعيته و رأينا شططه و ممارساته الهمجية…ماذا لو كان يعمل بصفة رسمية و له مهنته الرسمية …؟؟!! أكيد سيحرق الجميع بالنار….
يجب الحكم عليه بي عشر سنوات سجنا نافذة.
مع غرامة مالية للمعنفين 10 ملايين للفرد المعنف.
هدا باغي يترسم على حساب الأساتذة
عدم توفر المعني بالأمر على وثائق تثبت إنتماءه لسلك أعوان السلطة ومشاركته في تعنيف الأساتذة عمل بلطجي يجب أن يعاقب عليه لأن القانون لا يحمي المغفلين حتى يتعلم كيف يعتدي على أسياده…كل التضامن مع الأساتذة الأجلاء.
شراوها ليك يا راس البغل كولشي مسحوه فيك… الله يمهل ولا يهمل تعديتي على داك المعلم مسكين
نعم انتحال صفة ينظمها القانون!!!! ولنفترظ انه عون سلطة .لا يحق له باي حال من الأحوال ان يتعمد تعنيف اساتذة !!!!! يجب على القظاء ان يقول كلمته ولا نستبق الأحداث!!!!! لأن العنف موثق بالصوت والصورة !!!!! الكلمة الأخيرة تبقى القظاء!!!!
ولدكم ما مربيش ولدكم لعب بالعافية و ها هي حرقاتو بوحدو حيت كون كان عندو العقل مايضربش و مايتدخلش فمسائل اللي ماشي الإختصاص ديالو و مهما أنه مزال ما عندو حتى ورقة كاتبين أنه موضف ديال البلدية إذن هدا منتحل صفة و شمكار و خاصو تعاود ليه الترابي ولكن الغريب فالأمر فين هو القائد اللي كان معاه و الضابط ديال الأمن اللي معاه فالفيديو اللي موثق فاليوتوب حيت هما كذلك مشاركين فالجريمة ولازم تتاخد فيهم الإجراءات القانونية و لما لا التوقيف ديالهم و معاقبتهم.
صراحة أعوان السلطة زادوا فيه هدا أيام كرونا أصبحوا يتصرفون اكتر من السلطة وحتى لو كان عون سلطة فيجب محاكمته لأنه قام بعمل وحشي
ألم أقل لكم من قبل إن هذا الشخص مظلوم..
ولكن رعاع الناس وأشباه المتعلمين وحتى الصحافة انهالوا عليه وتناسوا الفاعل الحقيقي والظالم الحقيقي الذي هو “أساتذة التعاقد” لأنهم خانوا العهد والعقد مع الدولة
نفس الملاحظة.. يخرج أقرباء المعتقل و يطالبون ويستعطفون ووو. أين كانوا لما كان المتهم يتلذذ وينتشي بحركات يديه كأنه سجل هدفا في بطولة الأندية الاوروبية. وهو يركل أساتذة عزلا اختاروا التظاهر بسلمية.. ثم إن عائلته اعترفت بطرده للأساتذة من الفنادق في تحد صارخ للدستور الذي يحترمه الأساتذة ولا يحترمه المتهم ومن يعطيه التعليمات
وشهد شاهد من أهله إذا هو براسو باقي ما تسوات الوضعية ديالو مع المخزن وجاي يخبط في ولاد الناس سبحان الله شعب رضعوه الجهل والكلخ منذ نعومة أظافره
ماذا لو كان ابن هذه العائلة هو ذلك الأستاذ المتعاقد…..اقول لهذه العائلة ابنك سفاح.مجرم محترف.حاقد.اعتدى بوحشية وبدون رحمة..هذا العون المتدرب كما تزعمون.لو كان في اليمن يعدم امام الناس..لأنه يساوي فرعون وابولهب وابن المغيرة …….الظلم ظلمات يوم القيامة…كان الاجدر بهذه العائلة ان تتبرأ من هذا الجبار الظالم على اناس عزل ينشرون العلم بين أبناءنا.
حتى ولو كان عون قضائي لا يحق له تعنيف الاساتذة ، قف للمعلم واوفيه التبجيلا كاد المعلم ان يكونا رسولا .
تستغرب عائلته من تهمة انتحال صفة ولا تستغرب وتندد بما فعل بالاساتذة من شطط…هادشي غير مازال مترسم وشوف اش دار……حشومة ضرب راجل مهما فعل …عقلية متعفنة رغم انه جامعي…!!!!
هذا واضح جدا
يجب على عائلته الأشغال على أبعاد تهمة انتحال صفة، ان كان عدل في محاكمنا الموقرة
اظنه كبش الفداء لان المحاسبة يجب ان تطال ايضا القائد الذي يأمر اعوانه بممارست ااشطط و لاحظنا هذا في الحجر الصحي و ما قام به القائدات و القواد من شطط و تعنيف و كره للمواطنين خاصة الضعيف .
يجب ان يحاسب هذا العون و قائده أيضا لان القانون يجب ان يسري علة الجميع دون استثناء.
الله يرضي عليك … القايد قاليك جمع الاساتذة اللي دايرين مسيرة سلمية بالنصوصة … حتى واحد ميظن شي قائد يطلب هكذا أمر … راك طالب جامعي زعما ايوا غير حس بخوتك … واخا هكاك الله يحسن عون والديه عذبهم وخلعهم مساكن
حتى لو كان عون سلطة أو قايد أو باشا أوحتى والي… لا يحق لأحد مهما كان آستعمال العنف ضد الآخر باستثناء قواة التدخل الأمنية وفي حالة وجود عنف فقط. هكذا يقول العقل والمنطق والإنسانية و حقوق الإنسان و حقوق الحيوان وحقوق النبات والجماد في دول تحترم مواطنيها وتصون كرامتهم. الأحرى ولأن يذهب هذا المقدم وقواة الأمن ومن معهم لإستباب الأمن في جل الأحياء التي تتسم بالجريمة وأعمال العنف بشكل يومي وعلى مسمع ومرأى السلطات. لك الله يا وطني. الهربة لمن آستطاع.
هذا لم يعين بعد ، و قام بهذه الجرائم . فما بالك لو تم تعيينه و ترسيمه ، ستكون كارثة على المنطقة التي يعمل بها . وهذه الاعتداءات التي قام بها ، لخير دليل أنت إنسان غير سوي ، و الحمد لله أن تم ضبطه قبل تعيينه، „ اللي دار الدنب، يستاهل لعقوبة”.
تفيد تصريحات عائلة المتهم بتعنيف الأساتذة بأنه لم ينتحل صفة عون سلطة لعلمكم حتى لو كان من السلطة نفسها ليس لديه الحق في تعنيف أي كان انتهينا ارتكب غلطة سيدفع الثمن
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ضعف الطالب والمطلوب
هذا هو الشطط في استعمال السلطة ، لا أفل ولا اكثر !
المتهم له صفة عون سلطة، الا انه بالغ في استغلال هذه الصفة لينتقل بقدرة قادر الى شرطي يفرق المتظاهرين، بطريقة همجية ، تنم عن رغبة جامحة في التنكيل بأبناء الشعب مجانا ، ومثل هذه النمادج وهذه الممارسات بالظبط هي التي يجب القطع معها بصفة نهاءية ، لان زمانها قد ولى ..
سواء كان عون أو غيى متدرب على فك المظاهرات .فليس من حقه ضرب أي مواطن…ربما ضن بعمله سيضمن ترسيمه كعون سلطة. .يجب الموبايل على فعلته
هذا الشخص حتى ولو كان قد استنفذ جميع المسالك الدراسية فهو جاهل ولا يعتبر من حملة الشواهد أو الديبلومات.
وكل من يجرؤ على ضرب أستاذ سولء في القسم او في وقفة احتجاجية أو غيرها فهو عديم الضمير .
الأستاذ هو من يربي ويعلم ويغرس في التلاميذ حب الوطن وتاريخ الأمجاد…..
المسؤولون عن فض الإعتصامات لا يستعملون العنف ضد الناس يكون التنبيه بمكبرات الصوت وووووووو هذا الشخص استغل جهله وقوته وشرع في ضرب الأطر التعليمية وهو عمل منبوذ وجبان
ولو كان على حق لن يعتقل ولن يحاكم
عندما أتممت دراستي بالمغرب bac+4 في الرياضيات أواخر تسعينيات القرن الماضي كم تمنيت أن تفرض علي الدولة التبريز L’AGRÉGATION أو المدرسة العليا للأستاذة ENS. و لكن شاءت الاقدار أن أتابع دراستي بالخارج. أنا مع الدولة التي فرض عليها التعاقد مع أشباه الأساتذة.
C’est un dijoncteur, il saute pour protéger le système électrique, et tout les fonctionnaires sont des dijoncteur en puissance.
A ce point que le souhait entre fonctionnaire c’est :
Allah ykharaj serbissek 3ala Kheir
Que Dieu fasse que tu atteigne ta retraite sain et sauf
“أسندت إليه أيضا مهمة إخلاء الفنادق من الأساتذة” !!!
توقفت مليا عند هذه الجملة!
اوا ها الكامون بدا يعطي ريحتو… مقدم متدرب ينفد في الاوامر …وينكل بالاستاذ ليقراه والسلام…. وهذه الصورة الجميلة نسوقها للعالم عن بلدنا …لا حو ل ولا قوة الا بالله العلي العظيم .
ياك اسيدي بغا يشد بلصتو على حساب الدراويش .
مسكين فعلا يدعو للشفقة من أجل تسوية وضعيته المالية والإدارية يقوم بالتنكيل وتسوية أبناء الشعب بالأرض، نحن في دولة فيها قانون ودستور وليس في غابة يحكمها قانون الغاب العيش للاقوى.
Ce soi-disant Mqadem a voulu montrer à son Qayed qu’il est violent contre les citoyens. Et c’est ça la vieille mentalité…….son Qayed, lui aussi, doit être interpellé.
هناك أستاذة كثر يدسون في أرقى الجامعات الأمريكية, فريلانس “علاقة تعاقدية تجارية”, ولم نسمعهم أبدا يتظاهرون ويزمجرون, كما يفعل اليوم “المعلمون” المغاربة .
كل تضامني مع عون السلطة المعتقل, لم يفعل إلا ما يقتضيه الواجب, وأي رجل سلطة كان تعامل بنفس الطريقة.
وحتى إن كان عون سلطة ما هو القانون الذي يعطيه الحق لتعنيف الاخرين. المغرب لديه معارك كبرى مع أعداء الشرق والشمال وجنوب القارة الافريقية وفي مناطق أخرى في العالم ولا نحتاج الى تضييع المكتسبات الدبلوماسية التي حققناها بأخطاء حقوقية. لكي ننتصر على كل أعدائنا لا يجب أن نخصر التحدي الديمقراطي والحقوقي التنموي الاقتصادي. المغرب ليس غابة بل يجب أن نكون دولة يحكمها القانون ولاشئ غير القانون. هذا طريق ومنطق التقدم والانتصار على جميع الاعداء. هذا الشخص الذي مارس العنف في حق المغاربة ، وأمثاله بدون شك يوجدون في كل مكان بيننا، يجب أن ينال جزاءه وفقا للقانون وأن يعرف أمثاله أن القانون فوق الجميع. تحية للجميع
لايعذر احد بجهله القانون، والقانون لا يحمي المغفلين، السيد قبض عليه بالجرم المشهود اي في حالة تلبس، مع تطبيق القانون بالحرف، وكذلك يجب متابعة رجل السلطة الحاضر في الواقعة ومتابعته قضائيا
نحن اباء التلاميذ ضحايا الاضرابات والغيابات للمتعاقدين نقف إلى جانب رجال الأمن والقوات المساعدة وباقي المتدخلين لاستباب الأمن واجبار المتقاعسين إلى العودة للقيام بواجبهم المهني بدل البلطجية ونشر الفوضى في الشوارع وابتزاز الدولة التي تخوض صراعات فرضها أعداء الوحدة الترابية علينا .كل التضامن مع رجال الأمن نقبل أياديكم
نعم نحن في دولة قانون, ولكن يجب توضيح أمر مهم, فالقضية أعقد من كون متدرب ضرب مواطن, ولكن هل ما تقوم به القوات المساعدة و أعوان السلطة و الشرطة من أجل تفريق التجمعات من إهانة و سب و شتم و ركل و سحل و لكم و رفس و تكسير عظام و ضرب و جرح , قانوني, طبعا لا, فتفريق إحتجاج متظاهرين شيء و تعنيف متظاهرين و إهانتهم شيء آخر, لتفريق المتظاهرين أو المحتجيين يجب التدرج في إستعمال القوة العمومية, فإذا كان الإحتجاج مشروع و منظم و لا يخرق أي قانون فلا يحق للسلطة التدخل, بل تكتفي بالتفرج و الإنتظار, وإن فعلت وجب معاقبتها, بعد ذلك يجب إستعمال الحوار في حالة قيام المحتجيين بأعمال منافية للقانون كقطع طريق أو تعطيل مصالح المواطنيين, و القوة هي آخر حل في حالة عدم قدرة السلطة في التحكم في الإحتجاج و يكون هدفها كف المحتجيين عن أعمال الشغب أو تعطيل مصالح مواطنيين آخرين و ليس هدفه الإهانة و التحقير, شخص ساقط في الأرض فلماذا تضربه, شخص يذهب في حال سبيله فلماذا تركله, و لما السب و القذف, ولما التحرش بالنساء, يجب على نواب الأمة إخراج قانون يؤطر و يفصل مقتضيات إستعمال القوة العمومية مع عقوبات رادعة في حالة مخالفته
من أمن العقوبة أساء الأدب هدا مزال متسواتش الوضعية ديالو اوشو اشنو دار المهيم جابالله واحد الشيفون فاش إمسحو يديهوم
دابا نتوما تتناقضو غير مع نفسكم، هو ما نتحلش الصفة، إذا هو موظف تلقى تدريبا و تكوينا، إيوا المفروض يكون عارف حدود اختصاصو و كيف يؤطر القانون عمله، مشي يخرج يدابز و يطيح في عباد الله، سواء كانو محتجين أو غيرهم.
الشغل هو شغل والعمل هو عمل،لكن ركل المتظاهرين سلميا ورفس الناس والأعتداء بالضرب ليس مسموحا به سواء لعون سلطة أو لمتدرب أو لمواطن عادي أو لاقائد أو الوالي أو الوزير،ليس مقبولا في ظل ما نرنوا اليه من تحقيق الحق في مجتمع مدني ديمقراطي يحترم الحقوق الفردية والجماعية.
قد يكون هذا المعتدي بتصرفه هو أيضا ضحية الظروف القهرية التي يعيشها وقد يكون الحماس لأضهار مكانته في العمل هو ما دفعه للأجتهاد في قمع المتضاهرين.
كل هذا وغيره لن يكون مبررا للضرب والقمع والتشرميل ضد التضاهر السلمي .يجب أن نترك العدالة تجري مجراها القانوني بلا ضغوظ .
لنفرض أنه في وضعية قانونية وهو عون سلطة,فهل هذا يسمح له بالاعتداء على الاساتذة بتلك الطريقة الهمجية,مستغلا قوته البدنية,ثم ينطلق من استاذ الى اخر غير مبال بما الحقه بسابقيه,وهل الطالب الجامعي كما يدعي قريبه لا يكون على علم بأسباب المظاهرة؟ثم هل القائد اعطاه الأوامر لضرب الناس والحاق الاضرار بهم؟هذه مراوغات لا تنطلي على من رأى الفيديوهات,لابد من اخذ جزائه وفق القانون
عائلة المتهم تكذب على المغاربة. كيف لم ينتحل صفة وهو يمارس العنف ضد الاساتذة بعدوانية ووحشية أكثر من رجال الامن وأمام أنظارهم؟
“استنادا إلى المصدر نفسه فإنّ المتهم بتعنيف أساتذة تمت المناداة عليه في إطار عمله الاعتيادي كعون سلطة من أجل العمل والمشاركة في تأطير المسيرة”، أليست هذه هي الصفة صفة عون سلطة فوق السلطة؟ يخبط ذات اليمين وذات اليسار فوق القانون كأنه يحارب الأعداء, أليس الذي علمه أستاذ؟
ولا أقول إلا ما قال المثل: رب عذر أقبح من زلة.
المفروض أن لا يتم الاعتداء على مسيرات سلمية سواء من طرف الأمن أو ما شابه ذلك..مع الأسف هذا الشخص المتهور الذي يظهر أنه لا يعرف حقوقه من واجباته يستغل الآن ككبش فداء
وهل هناك أكبر من انتحال صفة كان الأجدر ان لا يلبسها، وهذه الصفة هي الإنقضاض بالقوة وتصيد الفرصة لممارسة العنف بالركل والرفس عوض تفريق التظاهر بالتوجيه والإرشاد