عارضة مرمى تقتل طفلا وسط ملعب ببرشيد

عارضة مرمى تقتل طفلا وسط ملعب ببرشيد
صورة: أرشيف
الأحد 16 ماي 2021 - 22:12

فارق طفل الحياة، الأحد، بملعب لكرة القدم بمدينة برشيد، إثر سقوط العمود الأفقي للمرمى (العارضة) على رأسه، في ظروف ما تزال موضوع بحث تمهيدي من قبل عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية لعاصمة أولاد حريز.

وأفادت مصادر هسبريس بأن عددا من الفتيان المنتمين لإحدى المدارس الرياضية بمدينة برشيد كانوا يمارسون نشاطا رياضيا، إلا أن سقوط العارضة بشكل مفاجئ على رأس أحدهم أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، ما عجل بنقله إلى إحدى المصحات بالمدينة إلا أنه فارق الحياة.

وأضافت المصادر ذاتها أن النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية ببرشيد أمرت بنقل جثة الطفل الضحية، البالغ من العمر 11 سنة، إلى مصلحة التشريح بجهة الدار البيضاء-سطات، لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، موازاة مع البحث المفتوح من قبل عناصر الشرطة القضائية بمدينة برشيد لكشف جميع ملابسات الحادث المأساوي الذي ترك حزنا كبيرا وسط أصدقاء الهالك وذويه.

برشيد مستودع الأموات نشاط رياضي وفاة طفل

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‫تعليقات الزوار

4
  • marjane
    الأحد 16 ماي 2021 - 22:25

    اسباب واحدة والموت واحدة رحم الله الطفل برحمته

    10
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  • boras2759
    الأحد 16 ماي 2021 - 22:31

    منذ الوهلة الاولى يتبين ان الحاذث قدر من عند الله ولا داعي لتشريح الجثة … رحم الله الطفل المتوفى ورزق أهله الصبر ….
    الذين يحتاجون التشريح هم المجرمون الذين يعترضون المارة بسيوف وسكاكين …

    19
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  • بوعزة
    الأحد 16 ماي 2021 - 22:34

    انا لله وانا اليه راجعون .
    رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته والهم دويه الصبر والسلوان.

    17
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  • abdessamadrijmaoui
    الأحد 16 ماي 2021 - 23:23

    ان لله وانا إليه راحعون…ثاني حالة تقع بعد الحالة موت لشاب موهوب ابن حيينا في اكادير انزكان…رحمة الله عليهم….من المسؤول عن هذه العارضة التي تحصد شبابنا كل مرة….الله يحفظ من جايا…..

    1
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