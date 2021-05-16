عارضة مرمى تقتل طفلا وسط ملعب ببرشيد

فارق طفل الحياة، الأحد، بملعب لكرة القدم بمدينة برشيد، إثر سقوط العمود الأفقي للمرمى (العارضة) على رأسه، في ظروف ما تزال موضوع بحث تمهيدي من قبل عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية لعاصمة أولاد حريز.

وأفادت مصادر هسبريس بأن عددا من الفتيان المنتمين لإحدى المدارس الرياضية بمدينة برشيد كانوا يمارسون نشاطا رياضيا، إلا أن سقوط العارضة بشكل مفاجئ على رأس أحدهم أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، ما عجل بنقله إلى إحدى المصحات بالمدينة إلا أنه فارق الحياة.

وأضافت المصادر ذاتها أن النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية ببرشيد أمرت بنقل جثة الطفل الضحية، البالغ من العمر 11 سنة، إلى مصلحة التشريح بجهة الدار البيضاء-سطات، لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، موازاة مع البحث المفتوح من قبل عناصر الشرطة القضائية بمدينة برشيد لكشف جميع ملابسات الحادث المأساوي الذي ترك حزنا كبيرا وسط أصدقاء الهالك وذويه.