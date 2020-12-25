عالمات يكشفن تعرضهن للتنمر بسبب عقار "كلوركين"

كشفت ثلاث نساء عالمات، كن قد تناولن في أحاديث صحافية سابقة فعالية عقار هيدروكسي كلوروكين المضاد للملاريا في علاج كوفيد-19، تعرضهن مع زميلات لهن للتنمر الإلكتروني، بما في ذلك التهديد بالقتل.
وقالت العالمات في رسالة نشرتها مجلة “ذا لانسيت”: “قد تكون النساء أكثر عرضة من الرجال للتنمر الإلكتروني الذي يهدف إلى الحط من قدرهن ومن كفاءتهن العلمية”، وأشرن إلى مقالات علمية تتحدث عن “تلقي تهديدات بالقتل ومضايقات عبر الأنترنيت في البرازيل وفرنسا وسويسرا، بعد نشر دراسات عن عدم ثبوت فعالية” عقار هيدروكسي كلوروكين في ما يتعلق بكوفيد-19.
وأكدت العالمات في الرسالة: “نحن ندعم زميلاتنا بشكل كامل ونشعر بالقلق إزاء ما يبلغن عنه، لأننا كنا نحن أيضا ضحايا (…) تهديدات من جميع الأنواع وبدرجات متفاوتة، بينها تعابير تشهير عنيفة وملاحقة وهجمات ناجمة عن كره النساء والتمييز الجنسي”.
وحملت الرسالة توقيع الخبيرة السويسرية في علم العقاقير كارولين سايمر، والأخصائيتين في الأمراض المعدية السويسرية ألكسندرا كالمي والفرنسية كارين لاكومب.
وأضافت الرسالة: “هذه الهجمات ارتبطت بشكل حصري بمشاركاتنا العامة في وسائل الإعلام التي حاولنا فيها الشرح بطريقة عقلانية الحالة الراهنة حول ما نعرفه عن فعالية هيدروكسي كلوروكين وسلامة استخدامه في علاج كوفيد-19 والوقاية منه”.
وطالبت العالمات بأنه “يجب على المجتمع العلمي رفض جميع التهديدات الموجهة للباحثين والأطباء بشكل واضح وبالإجماع”.
والعقار موضوع جدل كبير، خاصة في فرنسا، حيث دافع عنه البروفسور ديدييه راوول، وهو يستخدم منذ فترة طويلة لعلاج الملاريا والتهابات المفاصل وأمراض جلدية.
وفي يونيو توصل فريق تقييم بقيادة بريطانيا إلى أنه لا دلائل على خفض هيدروكسي كلوروكين لمعدل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، وهو ما أكدته منظمة الصحة العالمية.
كلمة تنمُّر كلمة جامعة لصفات دنيئة الحسد والحقد والضغينة والعنصرية.. وأكثر الأشخاص المعرضون لهذا الفعل الخبيث هم صفوت المجتمع بالدرجة الأولى وأصحاب الاعاقات.. ومع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة انتشر بين المجتمعات العربية بشكل لا يطاق
يتأكد لي يوما بعد يوم أن بلادنا مشات فالهاوية، ألا تذكرون استماتة وزارة الصحة و كل الأبواق المطبلة للمخزن عن كفاءة كلوروكسين و حلاوته و جماله و إنقلذه للأرواح ههههه و هنا كذلك عشرات المقالات لماىيسمى خبراء بين قوسين يؤكدون و يقسمون بأغلظ الأيمان أن العقار فعال و ناجع و كذا و كذا، اتضح بعد ذلك أنه كلام فارغ و تقيؤات فرنسية لا إثبات لها، و نفس الشيء يتكرر مع اللقاح الصيني الذي سيحدث كارثة إن وافقت الصين على تصديره للمخزن.
بعد الاضطهاد والتشويه الذي يتعرض له البروفيسور الفرنسي النزيه ديدي راوول…هذه محاولة أخرى للحط من فعالية ونجاعة هذا العقار وتشويه سمعته وربطه بالمتنمرين وذلك لسبب بسيط هو أنه ناجع ورخيص الثمن ولا يوافق مصالح البيغ فارما BigPharma التي تريد جعل 7 ملايير من البشر زبناء دائمين للقاحاتها المسمومة.