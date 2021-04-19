عالم من "الدرون" يناديكم

عندما قتل البندير، قائد ما يسمى بالدرك في جبهة البوليساريو، قالت وسائل الإعلام العالمية إن طائرة “الدرون” المغربية هي التي صنعت التفوق في الميدان، وتباكى المعلقون على استعمال تقنية مغربية غير مسبوقة، لأن خصوم المغرب المتعاطفين مع “الوهم” ينتظرون من المغرب أن يحمل أسلحة بدائية لمواجهة جماعة إرهابية بدائية في الصحراء. ينتظرون من المغرب أن يوجه فوهة المدافع البدائية نحو تندوف، وخرق اتفاق وقف إطلاق النار، لكي يصبح الجميع في كفة واحدة. لكن الجيش الملكي استطاع أن يؤكد تفوقه على كافة المستويات.
إن مجرد قراءة بسيطة في تقنيات الطيران الحديثة تؤكد أن الجيوش العالمية لم تعد تتسابق على امتلاك الطائرات النفاثة، التي تستهلك أطنانا من الوقود وهي تحلق في الأجواء بشكل “فضائحي”، بل أصبحت كل الجيوش تتسابق على امتلاك الطائرات المسيرة عن بعد.. هذه الوحوش الآلية التي تحلق في السماء ساعات طويلة، ولغايات محددة سلفا، بل إن هذه “المخلوقات” يمكنها ممارسة القتل والتفجير عن بعد دون رحمة ولا شفقة. إنها كائنات تبرمج على أهداف محددة، وهي لا ترحم، ولا تمل من الترصد، ولا تتوقف مهمتها إلا بهلاك الهدف المحدد أو تجميع المعلومات الاستخباراتية عن الأهداف المحددة.
لقد بات مؤكدا أن الجيش الملكي المغربي حسم اختياره، (وهذا عين الصواب) بامتلاك تقنيات “الدرون”، التي ستعزز أسطول الدفاع الجوي، وآخر ما تم ترويجه في هذا المجال هو سعي المغرب إلى امتلاك 12 طائرة بدون طيار أو ما يعرف بـ”الدرون” من طراز “Bayraktar TB2” التركية. هذه الطائرة يمكنها “التحليق حتى ارتفاع 20 ألف قدم، وحمل أوزان تصل 150 كلغ، والطيران 24 ساعة متواصلة، كما تتمتع بميزة الاستطلاع الليلي، وإمكانية إجراء مهام المراقبة والاستكشاف والتدمير الآني للأهداف”، حسب التعريف الرائج حول هذا النوع، علما أن التقارير الصحافية، الصادرة عن مؤسسات صحافية عالمية، وضعت المغرب ضمن مقترحات الصفقات الضخمة، التي تم ترويجها على هامش اتفاق التعاون الثلاثي بين المغرب وأمريكا وإسرائيل، حيث قيل إن “الولايات المتحدة اقترحت بيع أسلحة بقيمة مليار دولار للمغرب، من بينها طائرات بدون طيار (عددها أربعة على الأقل) من طراز”MQ-9 Reaper” ، وهي طائرة قاتلة فائقة التقنية، يمكن اعتبارها بمثابة “صقر طائر”، تترصد أهدافها بتقنيات عالية، من خلال 42 ساعة من الطيران، حيث إن هذا الجيل الأول من طائرات التجسس عن بعد استطاع أن يراكم تجربة نظام كامل للطيران، ويمكنه الوصول إلى أهدافه بدقة عالية.
في مناطق النزاع، في المظاهرات والحروب، يمكن لهذه المخلوقات عديمة الإحساس (الدرون) أن تغير ميزان القوة، دون أن يلاحظ أي أحد وجودها، إذ بإمكانها تحديد الأهداف بصمت. كما يمكنها تحديد هوية محركي الاحتجاجات، وإنجاز التقارير عن تحركاتهم. وهذه ليست سوى البداية في عالم “الدرون”، حيث بات العلماء من الآن يتوقعون تحميل مليارات المعلومات في هذه الأجسام الطائرة لتعقب الإنسان في أدق تفاصيل حياته، بدءا بفصيلة دمه والمكالمات والاتصالات واللقاءات التي يجريها، ووصولا إلى تنفيذ العقوبة التي برمجت له، انطلاقا من مركز القيادة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومن فاته قطار “الدرون” لن تقبل منه أي شكاية بالتأكيد.
سنة 2004، أطلقت تركيا برنامجا وطنيا لصناعة طائرات بدون طيار بعد أن أذلتها أمريكا و (إسرائيل) عند طلب أنقرة طائرة او اثنتان. بعدها بسنة -2005- أطلق المغرب المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
سنة 2004 انطلق الأتراك يجمعون العقول و يوزعونها على جامعات ضاعفوا ميزانياتها عدة مرات، بينما وزع المغرب ” معيزا و عتاريس” على سكان الجبال باعتبارها أنشطة “مدرة للدخل”.
اليوم، تصنع تركيا 70% من أسلحتها و تستعد لتزويد المغرب ب13 طائرة من أجود الدرون حول العالم: بيرقدار، بينما يستعد مسؤولو أجمل بلد في العالم للسهر على توزيع قفف رمضانية تحوي زيتا و سكرا و شايا على ملايين المواطنين الصائمين ليل نهار.
سيقول المنافقون إنه عدمي خائن عميل يتقاضى بالليرة التركية و الريال القطري و الإسكرتل الأنتيكي…و لسان حالنا يقول: إن لم نستطع محاسبة مسؤولين عادوا بالوطن عشرات السنوات للوراء، فلنطرطق -على الأقل- مرارة من يطبل لهم، و لنجعل المطبلين يعدون أكبر أومليت من أصل بشري. موتوا بغيظكم!!
خلعتينا بهذا التقرير عن الاحتججات يعني الدول المصنعة كتمنع الاحتججات بهاد التقنية.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هذا ليس بغريب ولا بجديد على جيش باسل حقق البطولات في الجولان والزائيير ولاندوشين والحرب العالمية…
إياك أعني فاسمعي يا جارة…
تطبيل فج ألست من كنت تسب و تلعن الأتراك صباح مساء و الآن تتغنى بالدرونات التركية، كم وجها لديك؟ ثم تعال الى هنا؛ المغرب يشتري السلاح و الجزائر تشتري أكثر منا و تنفق على التسلح الملايير من أموال النفط، فلا تضرب الطر على الخاوي،
Alors que chez les arabes on ne s’est pas encore mis d’accord sur le sujet de la polygamie : Une seule épouse ou plusieurs ??? Le sex
لا حول ولا قوة الا بالله واش مزال مغاتساليو من هاد البروباغاندا