عاملات يأملن العودة إلى المغرب لأسباب إنسانية

قالت جمعيات حقوقية إسبانية إن عشرات من عاملات الفراولة المغربيات بإقليم هوليبا يردن العودة إلى بلادهن لأسباب شخصية وعائلية، لكنهن لا يستطعن ذلك.
وقالت المنظمة الزراعية UPA Huelva إن هناك 170 امرأة مغربية سافرن إلى هويلبا بعقد عمل ينتظرن إعادتهن لأسباب إنسانية، بعد أن تراجعت الحكومة عن رحلة كانت مقررة لنقلهن، ولم تقدم حلولاً بديلة.
وأوضحت المنظمة أنه في 20 أبريل تم تحديد موعد عودة 80 عاملة كان من الضروري إعادتهن بشكل عاجل إلى المغرب لأسباب إنسانية، لكن تم تعليق الرحلة لأن السلطات قالت إنه من المستحيل العودة بدون سبب محدد.
وأشارت المنظمة إلى أن احتياجات العودة إلى الوطن منذ ذلك الوقت زادت حتى وصل العدد إلى 170 عاملة، دون أن تقدم الحكومة المغربية توضيحًا حول سبب التعليق.
وأعربت المنظمة الزراعية عن عدم يقينها وقلقها في ما يتعلق بوضع العاملات المعنيات.
جدير بالذكر أن عدد النساء المغربيات اللائي يهاجرن إلى إقليم “هويلبا” للعمل في حقول الفراولة يرتفع سنة تلو أخرى؛ فقد انتقل من ألفي عاملة سنة 2016 إلى 19179 في 2019، على أساس أن القطاع الفلاحي يُشغِّل تقريبا 90 ألف شخص خلال السنة الواحدة، موزعين بين الأجانب والعمال الإسبان.
ويتركز العمل في حقول جني الفراولة خلال الفترة الممتدة من فبراير إلى يونيو كل سنة. وقد ارتفعت المساحة الزراعية المخصصة للفواكه الحمراء في “هويلبا” هذه السنة إلى 11700 هكتار؛ أي بزيادة قدرها 2 في المائة بالمقارنة مع الموسم المنصرم، بينما ارتفعت المساحة المخصصة للفراولة إلى 6095 هكتارا سنة 2020.
المغرب تولازتي بزااااف كولشي عالق. لماذا لا يعدن؟؟؟
من يجيب على هذا السؤال؟ الحكومة.؟ الخارجية؟ الصحة؟ الداخلية؟ لا والف لا.
لم يفهم تصرف المنظومة الشمولية من جهة هناك ملايين العمال من نساء وشباب مجبرون على الهجرة للعمل في اسبانيا ومن جهة اخرى تازم متعمد في العلاقة مع اسبانيا !!
ايوا قاد غير بولادك عاذ دير العيب !!
المشكل ان يعض السدج يعيشون وهم بلد قادر على مواجهة ألمانيا وإسبانيا والحقيقة هي مجرد محاولة تصدير الأزمات الداخلية لالهاء المواطنين وتحويل أنظارهم عن واقع البلد
والسؤال اين الدولة المغربية عوض ادماج 20 الف الفريق وسوري في المغرب ادمجو هاد 20 الف مغربية اللي فاسبانيا فالاقتصاد المغربي اللي كيعانيو من الاستغلال والاعتداءات الجنسية فاش تنسمع شي مسؤول كيهضر على المهاجرين الافارقة في المغرب وكيقولك راه مخصناش غير نديرولهوم الوراق راه خصنا ندمجوهوم والنص فالمغرب ما عندوش الوراق والنص لاخور عندو الوراق وما دمجاتوش الدولة وحتى العيالات الله يهديهو ولاو مزاحمين الرجال على الخدمة والمناصب وهدمو الاسر الفلاحة تتلقى العيالات كتر من الرجال التعليم الاغلبية الي دازو هاد العام نساء وتتلقاها مزوجا براجل مخدامش حيت العيلات سيطرو على اغلب مناصب الشغل وبعض المرات تتلقها مزوجة باجنبي وتتخدم عليه ومسكناه ودايرا كي العبد عندو وتتلقاها والدا عرام ديال الولاد وخداما خارج البيت والراجل تيقيل فالقهوة والدراري متيقابلهوم حتى واحد وحتى الرجال الله يهديهوم خصك انت اللي تتحمل المسؤولية والى ما قادش ما تتزوجش وتولد طاشمة ديال لولاد حيت ماشي ديما المرا هي اللي باغا تخدم شي مرات تتلقى راجل فاني وتتظطر تخدم بغينا الاغلبية الرجال اللي يخدمو والاقلية النساء ولكن دبا العكس
الاسبان أصبح كل شيء عندهم” لأسباب انسانية “
المرجو فتح الحدود عاجلا والسلام