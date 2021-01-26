عامل تطوان يطالب "ادعمار" بإرجاء مباراة توظيف

عامل تطوان يطالب "ادعمار" بإرجاء مباراة توظيف
صورة: أرشيف
الثلاثاء 26 يناير 2021 - 06:22

دعا يونس التازي، عامل إقليم تطوان، محمد ادعمار، رئيس المجلس الجماعي بمدينة تطوان، إلى إرجاء موضوع فتح باب الترشح لشغل منصب مدير المحطة الطرقية، والانكباب على تسوية الوضعية القانونية للمرفق الحيوي.

وقال عامل إقليم تطوان، في مراسلة موجهة إلى محمد ادعمار، المحسوب على حزب العدالة والتنمية، إن معايير الترشح لشغل منصب مدير الشركة تخضع للمساطر المنصوص عليها بمنشور رئيس الحكومة 24.2012 ويتعين التقيد بمقتضياته، بما في ذلك عملية إيداع الترشيحات في الموقع الإلكتروني للمقاولة المغربية وبوابة الخدمات العمومية.

ونبه عامل إقليم تطوان رئيس المجلس الجماعي لتطوان إلى كون تدبير واستغلال المحطة الطرقية بالمدينة، يجب أن يكونا مطابقين لدفتر التحملات والنظام الداخلي، إلا أن هاتين الوثيقتين لم تخضعا بعد للتأشير من طرف وزارة الداخلية، بناء على المادة الثالثة من قرار وزير التجهيز والنقل.

وأثارت المراسلة، التي توصلت هسبريس بنسخة منها، جملة من الملاحظات؛ منها عدم تفعيل توصيات المفتشية العامة للإدارة الترابية، ووجوب عرض النقطة المتعلقة بالموافقة على تحويل شركة المحطة الطرقية لتطوان من شركة الاقتصاد المختلط إلى شركة التنمية المحلية، على تأشيرة السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي.

ودعا التازي الرئيس المذكور إلى التريث في الإعلان عن فتح باب منصب مدير المحطة الطرقية نظرا لحساسية المنصب، باعتباره محوريا في التدبير الأمثل لهذا المرفق العمومي الحيوي، خصوصا في ظل الفترة الاستثنائية التي تمر منها البلاد.

المحطة الطرقية تطوان عامل إقليم تطوان محمد إدعمار

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