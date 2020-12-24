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‫تعليقات الزوار

2
  • الفلقة
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 23:11

    ماكاين لاحزن ولاوالو بالعكس طنجة من أفضل المدن المغربية التي يتمنى أي شخص يعيش فيها. ولما تزورها تشعر بسعادة لاتوصف.

    6
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  • %%%%
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 23:49

    une année de décente vers l inconnu . et le debut de la régression des droits civiques et de perte d emplois et de dignité . corona c la bouée de sauvetage de tous les pays ils peuvent tout attribué au virus . et la bulle économique qui c formée depuis 2008 jusqu a présent vient de péter . c année des régression dans tous les domaines .

    1
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