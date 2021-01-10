لمجرد أنه خرق الحجر الصحي ولم يتمكن من تبرير سبب وجوده بعيدا عن منزله لدورية الشرطة، قام العمدة بتقديم استقالته، رغم أنه ينتمي لحزب رئيس الحكومة، هذا ما حصل مؤخرا في إسبانيا مع عمدة بادالونا الساحلية اليكس باستور.
لكن عمدة الدار البيضاء عبد العزيز العماري، الذي شاهد صور الدار البيضاء وهي تغرق نتيجة تهاطل الأمطار، قال إن شركة التدبير المفوض هي التي تتحمل مسؤولية ما وقع، ووجد كافة المبررات للبقاء في منصبه، وحرص على الاتصال بالصحافيين ليقول لهم إن المرفق يُدبر في إطار عقود التدبير المفوض والشركة المفوض لها تتوصل بالنشرات الإخبارية من مصالح الأرصاد الجوية وهي مُلزمة قبل أي فصل شتاء بالقيام بأعمال الصيانة لشبكات التطهير.
في المقابل، تقول الشركة إن العمدة لم يلتزم بتوفير المبالغ المطلوبة لهذه العملية.
مهما يكن، فإن سؤال ربط المسؤولية بالمحاسبة يطرح نفسه في حالة العمدة العماري، المحسوب على حزب رئيس الحكومة، والمفروض فيه، كجميع المنتخبين، أن يسهر على مصلحة المواطنين، وكل تقصير يجب أن يتحمله رئيس المجلس المنتخب والسلطات العمومية، باعتبارهما مسؤولين عن محاسبة الشركة قبل وقوع الكارثة.
وليست هذه المرة الأولى التي يقع فيها العماري في موقف محرج، بل إنه سبق أن تورط في تعليق عضويته من الجمعية العالمية للعمداء الفرنكفونيين (AIMF)، بسبب التخلف عن أداء الاشتراكات، لكنه يلجأ غالبا إلى أسلوب الانحناء أمام العاصفة إلى أن تهدأ الأمور، وقد نجحت الخطة حتى الآن بدليل أنه من المحسوبين على عبد الإله بنكيران لكنه نجح مع العثماني، غير أن مشاكل التدبير المفوض قد تنهي شرعيته الانتخابية مستقبلا، بعد أن فقد “شرعيته الوزارية” في وقت سابق.
الى مزبلة التاريج وخلص الكلام لأنه لا ينفعةمع وجوه القاصحة
لى خلاه ساجد كملو هدا
هاد ناس تكرفسو على الدار البيضاء تحماو عليها هما هي ليديك
بشهادة الجميع أن السيد العماري قاد مدينة الدار البيضاء إلى حافة الانهيار، وفعلا ماهي تنهار بازقتها ودروبها شوارعها أما الدور فحدث ولا حرج
باينا عليه قفرها مع الدولة و دابا خاصو يزيد ينقص من داك اللحية و يدير شي جوج شطحات هنا للمسؤولين على منظمة الاحزاب العالمية و يشطح من جديد يعاود يعود لعوايدو في ظلام السياسة
normalement si au maire de Casablanca de prendre la responsabilité parce que si le maire malgré y,à un sous-traitant qui gère Casablanca, il faut qui démissionne la moindre des choses et demande l,excuse avant sera devant les tribunaux, c dommage
لا مجال للهروب إلى الأمام.
زمن الإفلات من الحساب قد ولى صاحب الجلالة أطال الله عمره
قد تعب من التستر عليكم من هنا نلتمس من جلالته أن يشهر العصى في وجه المستهترين سءمنا من هذه الصور المفزعة
وعاش الملك..
كل هاذا كلاام صحيح ما قاله؟لكن انه نسي ان مسؤوليته هو التحقق من ان هاذه الشركة تقوم بتلك الاعمال؟ماهو شغله اذن؟فقط الجلوس في المكتب؟والقول ان لديك لها عقد معنا؟لا نريد ناس في مواقع مهمة؟تقعد فقط فوق الكراسي؟
مجلس المدينة يعين لجنة لمراقبة بيدك. فأين كانت هذه اللجنة أم ربما أصبحت من موظفي ليدك