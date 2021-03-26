عثمان زعيتر يواصل الاستعداد للنزال المرتقب

يواصل البطل المغربي عثمان زعيتر استعداداته للنزال المرتقب أمام الكندي مارك أندري باريوت، لحساب سلسلة “UFC 260” في الفنون المختلطة، والذي لم تعد تفصله عن موعده سوى أيام قليلة.

ويشارك البطل المغربي تحضيراته مع متابعيه من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، حيث يؤكد في كل مرة عزمه على الانتصار في نزاله القادم.

ويسعى زعيتر إلى تحقيق الفوز على خصمه الكندي، لمواصلة تسلق المراتب نحو القمة، كما نشر صورة له على “أنستغرام” أكد من خلالها استعداده للنزال، وأرفقها بالآية القرآنية: “إن ينصركم الله فلا غالب لكم”.