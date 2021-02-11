عجلة الدوري الاحترافي لكرة القدم تعاود الدوران

تعود عجلة الدوري الاحترافي لكرة القدم، في قسمه الأول، إلى الدوران من جديد، نهاية الأسبوع الجاري، بعد توقف دام لأزيد من شهر، بسبب مشاركة المنتخب الوطني للاعبين المحليين في نهائيات كأس أمم إفريقيا “الشان”، والتي تُوج بها للمرة الثانية تواليا.

وتُستهل المنافسات بإجراء مباريات الجولة السادسة، هذا السبت، حيث سيُقص فريق حسنية أكادير شريط العودة بمواجهة ضيفه المغرب التطواني، على أرضية ملعب “أدرار” بمدينة أكادير بداية من الثالثة بعد الزوال؛ فيما يحل سريع وادي زم ضيفا على اتحاد طنجة في الخامسة عصرا، ويستقبل الدفاع الحسني الجديدي نهضة الزمامرة على أرضية ملعب العبدي بالجديدة بداية من الساعة السابعة مساء، في “ديربي” دكالة.

وستُجرى ثلاث مباريات الأحد المقبل بين شباب المحمدية وضيفه مولودية وجدة على أرضية ملعب البشير بداية من الثالثة بعد الزوال، وأولمبيك آسفي يستضيف المغرب الفاسي في الخامسة عصرا، بينما يحل نهضة بركان ضيفا على يوسفية برشيد بداية من السابعة والنصف مساء.

وارتأت لجنة البرمجة التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم برمجة مباراة الوداد الرياضي وضيفه الفتح الرياضي الثلاثاء المقبل في السابعة والنصف مساء، بسبب مشاركة الفريق “الأحمر” في مسابقة دوري أبطال إفريقيا؛ فيما حددت موعد مباراة الجيش الملكي والرجاء الرياضي الأربعاء المقبل بداية من السابعة والنصف مساء، لفتح المجال لمشاركة “النسور” في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وستُجرى الدورة السابعة نهاية الأسبوع المقبل (19 و20 و21 فبراير)، باستثناء مواجهة الرجاء واتحاد طنجة، التي برمجت الخميس 25 فبراير، بسبب التزام “النسور” بالسفر إلى تونس لخوض لقاء العودة أمام الاتحاد المنستيري؛ فيما تجرى الجولة الثامنة أيام 26 و27 و28 فبراير.

يُشار إلى أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد أعلنت، أمس الأربعاء، عبر بلاغ رسمي، أن السلطات المحلية قررت عدم السماح بإجراء مباراة الوداد وضيفه كايزر شيفس الجنوب إفريقي لحساب منافسات دوري الأبطال، بسبب التطورات الأخيرة لجائحة “كورونا”، وطالبت “الكاف” بتأجيل اللقاء أو نقله إلى بلد محايد.