عداء يجري 200 كيلومتر للتحسيس بحملة التلقيح

تمكن العداء المغربي عبد الرحمان أيت حدو، عشية الاثنين، من الوصول إلى المركب الصناعي الجرف الأصفر بضواحي مدينة الجديدة، بعدما قطع قرابة 200 كيلومتر جريا، من أجل تحسيس المغاربة بضرورة الانخراط في الحملة الوطنية للتلقيح ضد وباء “كوفيد 19”.

وأوضح عبد الرحمان أيت حدو، الذي شارك في أوقات سابقة في تظاهرات رياضية وطنية ودولية، أنه اختار المساهمة في التحسيس بأهمية التلقيح ضد “كوفيد 19” عبر قطع مسافة طويلة على الرجلين، انطلاقا من المحطة الرئيسية لأنبوب نقل لباب الفوسفاط بضواحي مدينة خريبكة وصولا إلى المحطة النهائية للأنبوب ذاته بالجرف الأصفر.

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أنه أجرى التحدي عبر ثلاث مراحل؛ الأولى على مسافة 83 كيلومترا من بداية الأنبوب الناقل للباب الفوسفاط بضواحي خريبكة إلى مدينة سطات، والثانية على مسافة 56 كيلومترا من سطات إلى سد الدورات، والثالثة على مسافة 58 كيلومترا من سد الدورات إلى الجرف الأصفر.

وقال أيت حدو إن “الرياضة تلعب دورا مهما في المحافظة على صحة الإنسان. لذلك، اخترت التحسيس بأهمية التلقيح ضد “كوفيد 19″ انطلاقا من نشاط رياضي على شكل تحد”.

وفي هذا السياق، أضاف العداء المغربي أن تخصصه في سباقات المسافات الطويلة، طيلة الـ7 سنوات الماضية، دفعه إلى خوض غمار الجري على طول الأنبوب الناقل للباب الفوسفاط.

وأورد عبد الرحمان أيت حدو، ضمن التصريح ذاته، أن قطع مسافة 197 كيلومترا بين مدينة خريبكة ومركب الجرف الأصفر تعتبر المرحلة الثانية من المبادرة التي أطلقها، حيث قام شهر شتنبر 2019 بقطع المسافة الرابطة بين المركب الكيماوي بمدينة آسفي ومركب الجرف الأصفر جريا.