عدد العاطلين يبلغ 3,91 مليون شخص في إسبانيا

عدد العاطلين يبلغ 3,91 مليون شخص في إسبانيا
صورة: أرشيف
الأربعاء 5 ماي 2021 - 11:31

أعلنت وزارة العمل والاقتصاد الاجتماعي، اليوم الأربعاء، أن عدد العاطلين عن العمل في إسبانيا بلغ ما مجموعه 3.910 مليون عاطل عن العمل مع نهاية شهر أبريل الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن عدد العاطلين عن العمل في إسبانيا سجل انخفاضا بما مجموعه 39 ألفا و12 شخصا في أبريل الماضي، وهو أقل تراجع يتم تسجيله في هذا الشهر منذ العام 2012.

وأكد نفس المصدر أن عدد العاطلين عن العمل من الرجال بلغ خلال أبريل الماضي مليونا و647 ألفا و503 شخصا (ناقص 1,4 في المائة) مقابل 2 مليون و263 ألفا و125 من النساء العاطلات عن العمل (ناقص 0,6 في المائة).

وحسب التوزيع الجغرافي لعدد العاطلين عن العمل، فقد تصدرت جهة غاليسيا المركز الأول بانخفاض بلغ 9941 في عدد الباحثين عن العمل في شهر أبريل الماضي، متبوعة بجهة كتالونيا بتراجع قدر بـ 8715 شخصا ثم جهة مدريد (ناقص 2986 شخصا).

أما من حيث العمر، فقد تراجعت نسبة البطالة في صفوف الشباب دون 25 عاما بنسبة 0,5 في المائة في أبريل الماضي مع تسجيل 1909 عاطلا عن العمل مقارنة بشهر مارس الذي قبله، بينما انخفضت البطالة لدى البالغين 25 عاما فما فوق بـ 37 ألفا و103 عاطلا (ناقص 1 في المائة).

كما تراجع عدد العاطلين عن العمل من الأجانب خلال نفس الشهر بنسبة 0,8 في المائة (4911 شخصا) مقارنة بالشهر السابق، ليصل العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل من المهاجرين إلى 579 ألفا و254 عاطلا بزيادة بلغت 81 ألفا و965 عاطلا على أساس سنوي (زائد 16,5 في المائة).

وتشير توقعات الحكومة الإسبانية إلى أن معدل البطالة سيصل إلى 17,2 في المائة خلال العام 2021.

إسبانيا البطالة الحكومة الإسبانية وزارة العمل والاقتصاد

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‫تعليقات الزوار

4
  • Sofia
    الأربعاء 5 ماي 2021 - 11:37

    المغرب 50% خدامة و هي لي كتسرف على 50% لي مخدامش ‍♂️‍♂️

    5
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  • racg
    الأربعاء 5 ماي 2021 - 11:37

    و عدد سكان اسبانيا يبلغ 46 مليون نسمة. كم يبلغ عدد العاطلين في المغرب الذي يصل تعداد سكانه شي 36 مليون نسمة. بنادم عجيب. و البطالة فيها و فيها ..

    5
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  • Mouatene
    الأربعاء 5 ماي 2021 - 11:39

    العاطلون عن العمل يتلقون الدعم في اسبنيا طوال السنة,بحيث يمكنك ان تحصل على قفة من فئة 5نجوم كل اسبوع. مافيا مانزيد نكتب

    11
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  • احمد المانيا
    الأربعاء 5 ماي 2021 - 11:52

    اصبحت الاحداث الاسبانية احداث الساعة
    بالله عليكم وما ذا عن البطالة في بلدنا فسءلوا ما يتقاضة العامل الاسباني حين يفقد عمله
    وكم يتقاضه العامل المغربي شتان بين هذا وذاك
    الضمان الاجتماعي التغطية الصحية التغطية على التقاعد الدواء مجانا المساعدة عن اداء الكراء روض الاطفال مجانا التعليم مجانا التنقلات ب الباص والقطارات باقل ثمن واضف الى ذلك االمواد كل اسبوع
    هل تعلمون كم خصصت اسبايا كمساعة في ضل جائحة كورونا ما مجموعة 200 مليار اورو
    بالله عليكم ما ذا قدمت حكومة العثماني بعذ الاغلاق للمواطنين لا شئ فراغ في فراغ قفة رمضان كانوا يتاجرون فيها

    8
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