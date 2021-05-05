عدد العاطلين يبلغ 3,91 مليون شخص في إسبانيا

أعلنت وزارة العمل والاقتصاد الاجتماعي، اليوم الأربعاء، أن عدد العاطلين عن العمل في إسبانيا بلغ ما مجموعه 3.910 مليون عاطل عن العمل مع نهاية شهر أبريل الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن عدد العاطلين عن العمل في إسبانيا سجل انخفاضا بما مجموعه 39 ألفا و12 شخصا في أبريل الماضي، وهو أقل تراجع يتم تسجيله في هذا الشهر منذ العام 2012.

وأكد نفس المصدر أن عدد العاطلين عن العمل من الرجال بلغ خلال أبريل الماضي مليونا و647 ألفا و503 شخصا (ناقص 1,4 في المائة) مقابل 2 مليون و263 ألفا و125 من النساء العاطلات عن العمل (ناقص 0,6 في المائة).

وحسب التوزيع الجغرافي لعدد العاطلين عن العمل، فقد تصدرت جهة غاليسيا المركز الأول بانخفاض بلغ 9941 في عدد الباحثين عن العمل في شهر أبريل الماضي، متبوعة بجهة كتالونيا بتراجع قدر بـ 8715 شخصا ثم جهة مدريد (ناقص 2986 شخصا).

أما من حيث العمر، فقد تراجعت نسبة البطالة في صفوف الشباب دون 25 عاما بنسبة 0,5 في المائة في أبريل الماضي مع تسجيل 1909 عاطلا عن العمل مقارنة بشهر مارس الذي قبله، بينما انخفضت البطالة لدى البالغين 25 عاما فما فوق بـ 37 ألفا و103 عاطلا (ناقص 1 في المائة).

كما تراجع عدد العاطلين عن العمل من الأجانب خلال نفس الشهر بنسبة 0,8 في المائة (4911 شخصا) مقارنة بالشهر السابق، ليصل العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل من المهاجرين إلى 579 ألفا و254 عاطلا بزيادة بلغت 81 ألفا و965 عاطلا على أساس سنوي (زائد 16,5 في المائة).

وتشير توقعات الحكومة الإسبانية إلى أن معدل البطالة سيصل إلى 17,2 في المائة خلال العام 2021.