عدد المتعافين يتجاوز المصابين بـ"كورونا" خلال يوم واحد في المغرب

مرة أخرى تجاوز عدد المتعافين من فيروس “كورونا” عدد الإصابات المؤكدة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، إذ تعافى 2531 شخصا مقابل إصابة 1899 حالة جديدة، لتصل نسبة التعافي إلى 90.7 بالمائة متجاوزة المعدل العالمي.

ولا تزال جهة الدار البيضاء سطات تتصدر لائحة الإصابات، إذ بلغت 641 حالة، منها 474 بالدار البيضاء و29 بالنواصر و51 بالجديدة و33 بالمحمدية و9 ببرشيد و22 بسطات و20 بمديونة و3 ببنسليمان.

وحلت جهة الرباط سلا القنيطرة ثانية بـ309 حالات، منها 98 بسلا و83 بالقنيطرة و56 بالصخيرات تمارة و48 بالرباط و22 بالخميسات وحالتان بسيدي سليمان، متبوعة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، التي سجلت 260 حالة، منها 87 بطنجة أصيلة و72 بتطوان و29 بالحسيمة و23 بالعرائش ومثلها بالمضيق الفنيدق و16 بوزان و10 بشفشاون.

فيما رصدت جهة مراكش آسفي 190 حالة، منها 113 بمراكش و23 باليوسفية و13 بالصويرة و13 بشيشاوة و11 بآسفي و8 بقلعة السراغنة و6 بالرحامنة و3 بالحوز.

أما جهة سوس ماسة فسجلت 164 حالة، منها 57 بأكادير إداوتنان و39 بإنزكان آيت ملول و27 باشتوكة آيت باها و24 بتزنيت و17 بتارودانت.

تليها جهة درعة تافيلالت بـ73 حالة، منها 24 بميدلت و21 بالرشيدية و12 بورزازات و12 بتنغير و4 بزاكورة، ثم جهة فاس مكناس، التي سجلت 70 حالة، منها 26 بفاس و11 بتازة ومثلها بمكناس و6 بصفرو و5 بتاونات و5 بمولاي يعقوب و3 ببولمان وحالتان بالحاجب وواحدة بإفران.

فيما سجلت جهة الشرق 69 حالة، منها 22 بالناظور و19 ببركان و16 بوجدة أنجاد و5 بالدريوش و3 بتاوريرت و3 بجرادة وحالة واحدة بفكيك.

في حين سجلت جهة العيون الساقية الحمراء 41 حالة، منها 31 بالعيون و5 بالسمارة و5 ببوجدور، تليها جهة بني ملال خنيفرة بـ40 حالة، منها 14 بالفقيه بنصالح و11 بخريبكة و8 بخنيفرة و6 ببني ملال وحالة واحدة بأزيلال.

فيما سجلت جهة كلميم واد نون 33 حالة، منها 30 بكلميم وحالتان بطانطان وواحدة بسيدي افني، وأخيرا جهة الداخلة وادي الذهب، التي رصدت 9 حالات، كلها بوادي الذهب.