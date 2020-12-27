عدد المتعافين من كورونا يتجاوز المصابين خلال يوم واحد بالمغرب

مرة أخرى تجاوز عدد المتعافين من فيروس “كوفيد- 19” عدد الإصابات الجديدة المسجلة خلال 24 ساعة، إذ بلغت الأولى 1965 حالة والثانية 1517 حالة.

ولا تزال جهة الدار البيضاء سطات تستأثر بنسب الإصابة الجديدة، إذ سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 499 حالة، منها 375 بالدار البيضاء و46 بالجديدة و24 بالمحمدية و17 ببرشيد و16 بالنواصر و13 بسطات و5 بمديونة و3 ببنسليمان.

وحلت جهة طنجة تطوان الحسيمة ثانية، إذ سجلت 264 حالة، منها 119 بطنجة أصيلة و65 بتطوان و28 بالعرائش و18 بالمضيق الفنيدق و15 بالحسيمة و9 بوزان و9 بشفشاون أيضا، إضافة إلى حالة واحدة بالفحص أنجرة.

فيما سجلت جهة سوس ماسة 219 حالة، منها 71 بإنزكان آيت ملول و66 بأكادير إداوتنان و48 بتزنيت و15 باشتوكة آيت باها و12 بتارودانت و7 بطاطا.

أما جهة الرباط سلا القنيطرة فرصدت 209 حالات، منها 92 بالصخيرات تمارة و36 بسلا و32 بالرباط و24 بالقنيطرة و15 بسيدي قاسم و7 بالخميسات و3 بسيدي سليمان.

في حين سجلت جهة مراكش آسفي 110 حالات، منها 68 بمراكش و12 بقلعة السراغنة و8 بالصويرة و6 بشيشاوة وبآسفي كذلك و4 بالحوز وبالرحامنة أيضا، إضافة إلى حالتين باليوسفية.

وأحصت جهة فاس مكناس 73 حالة، منها 13 بتازة و29 بفاس و9 بمكناس وبتاونات أيضا و5 بصفرو و4 بإفران ومثلها بمولاي يعقوب.

أما جهة الشرق فسجلت 51 حالة، منها 16 بالناظور و16 ببركان و12 بوجدة أنجاد و4 بتاوريرت و3 بجرادة.

فيما رصدت جهة درعة تافيلالت 41 حالة، منها 20 بالرشيدية و7 بورزازات ومثلها بتنغير و5 بزاكورة وحالتان بميدلت.

وسجلت جهة بني ملال خنيفرة 21 حالة، منها 8 ببني ملال و5 بخريبكة و4 بخنيفرة و3 بالفقيه بنصالح وحالة واحدة بأزيلال.

في حين سجلت جهة كلميم واد نون 18 حالة، منها 15 بكلميم وحالتان بطانطان وحالة واحدة بسيدي إفني.

أما جهة الداخلة وادي الذهب فرصدت 7 حالات، كلها بوادي الذهب. وأخيرا جهة العيون الساقية الحمراء التي سُجلت بها 5 حالات، منها 4 بالعيون وحالة واحدة بطرفاية.