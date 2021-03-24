عدد المستفيدين من الحقنة الثانية يلامس 3 ملايين .. ومؤشر الإصابة ينخفض

بلغ عدد المستفيدين من الحقنة الأولى من عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس “كورونا” المستجد 4.284.060 شخصا، فيما استفاد 2.844.916 شخصا من الحقنة الثانية.

وبلغ عدد المصابين بفيروس “كوفيد-19” خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة 439 شخصا، بعد إجراء 10064 تحليلا مخبريا، فيما تعافى من فيروس “كورونا” 507 مرضى، ورصدت 11 حالة وفاة.

وسجلت مصالح وزارة الصحة 73 حالة خطيرة أو حرجة خلال اليوم الأخير، رفعت العدد الإجمالي للحالات الخطيرة إلى 418 حالة؛ في حين استقرت نسبة الفتك في 1.8 بالمائة طيلة الأسابيع المنصرمة، بينما ارتفعت نسبة التعافي إلى 97.5 بالمائة.

وأفادت النشرة اليومية لوزارة الصحة حول الحالة الوبائية ببلادنا بأن معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ”كورونا” قد بلغ 13.2 بالمائة خلال اليوم الأخير، بينما انخفض مؤشر الإصابة إلى 1.2 بالمائة.

وبخصوص التوزيع الجغرافي لحالات الإصابة الجديدة بالفيروس، فقد سجلت جهة الدار البيضاء-سطات 324 حالة، وعرفت جهة طنجة تطوان الحسيمة 20 حالة، وحصدت جهة مراكش آسفي 20 حالة، ونالت الرباط سلا القنيطرة 19 حالة، فيما سجلت جهة الشرق 17 حالة.

وحسب النشرة اليومية لوزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمملكة، فقد سجلت جهة سوس ماسة 14 حالة، وجهة بني ملال خنيفرة 9 حالات، وجهة العيون الساقية الحمراء 5 حالات، والداخلة وادي الذهب 5 حالات، وجهة درعة تافيلالت 3 حالات، والعدد نفسه بالنسبة إلى جهة فاس مكناس.

وفيما يتعلق بحالات الوفيات المرصودة من طرف مصالح وزارة الصحة، فقد توزعت بين 6 حالات بالدار البيضاء، وحالتين بكل من وجدة أنجاد وبني ملال، وحالة واحدة بسيدي قاسم.