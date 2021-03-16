عدد المستفيدين من الحقنة الثانية يلامس مليونين

بلغ عدد المستفيدين من الحقنة الأولى من عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد 4.236.386 شخصا، فيما استفاد 1.960.996 شخصا من الحقنة الثانية.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة 526 شخصا، بعد إجراء 10809 تحليلات مخبرية، فيما تعافى من “كوفيد-19″ 601 مريضا، ورصدت 4 وفيات.

وسجلت مصالح وزارة الصحة 95 حالة خطيرة أو حرجة خلال اليوم الأخير رفعت العدد الإجمالي للحالات الخطيرة إلى 403 حالات، في حين استقرت نسبة الفتك في 1.8 بالمائة طيلة الأسابيع المنصرمة، بينما ارتفعت نسبة التعافي إلى 97.4 بالمائة، علما أن العدد الإجمالي للمتعافين بلغ 476.727 شخصا.

وأفادت النشرة اليومية لوزارة الصحة حول الحالة الوبائية ببلادنا بأن معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ”كورونا” قد بلغ 12.7 بالمائة خلال اليوم الأخير، بينما بلغ مؤشر الإصابة 1.4 بالمائة.

وفيما يخص حالات الوفيات الأربع المسجلة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فقد توزعت بين حالتين بالدار البيضاء، وحالة واحدة بكل من برشيد وسيدي قاسم.

وبشأن التوزيع الجغرافي لحالات الإصابة الجديدة بالفيروس، فقد سجلت جهة الدار البيضاء-سطات 395 حالة، وعرفت جهة الشرق 30 حالة، ونالت جهة الرباط سلا القنيطرة 24 حالة، وكذلك بالشأن بالنسبة لجهة مراكش آسفي، بينما شهدت جهة طنجة تطوان الحسيمة 17 حالة.

وسجلت جهة درعة تافيلالت 8 حالات، وجهة الداخلة وادي الذهب 6 حالات، وجهة كلميم واد نون 6 حالات كذلك، وجهة فاس مكناس 5 حالات، وجهة سوس ماسة 4 حالات، وجهة بني ملال خنيفرة 4 حالات أيضا، بينما عرفت جهة العيون الساقية الحمراء 3 حالات.