عدد المستفيدين من التلقيح يتجاوز 2075 بالمضيق‬

عدد المستفيدين من التلقيح يتجاوز 2075 بالمضيق‬
صورة: هسبريس
الخميس 4 فبراير 2021 - 19:23

بلغ عدد المستفيدين من عملية التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بعمالة المضيق الفنيدق حوالي 2075 شخصا، هم بالأساس من المتواجدين في الصفوف الأمامية في مواجهة الجائحة بقطاعات الصحة والأمن والسلطات المحلية، والعاملين بالقطاع التعليمي والأشخاص المسنين فوق 75 سنة من الجنسين.

وبلغة الأرقام بلغت نسبة العنصر النسوي حوالي 52 بالمائة، و87 بالمائة لدى مهنيي قطاع الصحة. واقتصرت المرحلة الأولى على 50٪ من الطاقة الاستيعابية للمراكز التي وضعت لاحتضان هذه العملية.

وتواصل السلطات الصحية بعمالة المضيق مجهوداتها لإنجاح فعاليات الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد19، التي أعطى انطلاقتها عاهل البلاد وسط تضافر جهود كافة المتدخلين.

وينتظر ارتفاع عدد المستفيدين من هذه الحملة في مرحلتها الثانية بأكثر من 2500 شخص، توصلوا بمواعيد استفادتهم من عملية التطعيم.

الفنيدق المضيق كوفيد- 19 لقاح كورونا

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