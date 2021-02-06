عدد الملقحين ضد الوباء يتجاوز 463 ألفا بالمغرب

ذكرت وزارة الصحة، اليوم السبت، أن عدد المستفيدين من حملة التلقيح الوطنية ضد جائحة كورونا قد تجاوز 463 ألفا في مختلف جهات المملكة؛ ليصل إلى 463.966 حتى الآن.

وكانت المعطيات الرسمية نفسها قد أعلنت، مساء أمس الجمعة، أن مجموع من تم تلقيحهم ضد الوباء قد وصل إلى 408.235، ما يعني زيادة 55.731 ملقحا في 24 ساعة.