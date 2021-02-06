عدد الملقحين ضد الوباء يتجاوز 463 ألفا بالمغرب

عدد الملقحين ضد الوباء يتجاوز 463 ألفا بالمغرب
صورة: منير امحيمدات
السبت 6 فبراير 2021 - 18:03

ذكرت وزارة الصحة، اليوم السبت، أن عدد المستفيدين من حملة التلقيح الوطنية ضد جائحة كورونا قد تجاوز 463 ألفا في مختلف جهات المملكة؛ ليصل إلى 463.966 حتى الآن.

وكانت المعطيات الرسمية نفسها قد أعلنت، مساء أمس الجمعة، أن مجموع من تم تلقيحهم ضد الوباء قد وصل إلى 408.235، ما يعني زيادة 55.731 ملقحا في 24 ساعة.

التدابير الاحترازية الحملة الوطنية للتلقيح المجتمع المغربي فيروس كورونا

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‫تعليقات الزوار

2
  • الطنجاوي
    السبت 6 فبراير 2021 - 18:08

    المغرب ينتظر في الأسبوع المقبل استقبال 5 ملايين جرعة لقاح كوبيد 19 استرا زينيكا. المغرب يتمتع بأولوية قصوى مع المختبر الهندي .

    5
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  • ملقح
    السبت 6 فبراير 2021 - 18:16

    أعرف عدد كبير من العجزة لا يتوقرون على بطاقة وطنية لذا يجب أن تتدخل السلطات المحلية في شخص القايد عبر الشيوخ و المقدمين ليتواصلوا معهم شخصيا و ليس عبر ارسال دعوات لأنهم أميين لا يقرأون يجب نصحهم و ارشادهم لتلقيحهم….

    10
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