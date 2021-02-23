عدد الملقحين ضد فيروس كورونا يتجاوز مليونين و6 آلاف مستفيد بالمغرب

بلغ عدد المستفيدين من الحقنة الأولى من التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد 2.635.895 شخصا، فيما استفاد 31.232 من الحقنة الثانية من اللقاح.

ووصل عدد المصابين بفيروس “كورونا” خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة 446 شخصا، بعد إجراء 8507 تحليلات مخبرية، فيما تعافى من “كوفيد-19” 808 أشخاص، ورُصدت 15 وفاة جراء الوباء.

وسجلت مصالح وزارة الصحة 66 حالة خطيرة أو حرجة خلال اليوم الأخير، بينما ارتفع العدد الإجمالي للحالات الخطيرة إلى 440 حالة، وبلغت نسبة الفتك 1.8 بالمائة، ونسبة التعافي 96.8 بالمائة، علما أن العدد الإجمالي للمتعافين بلغ 466.105 أشخاص.

وتبعا لنشرة وزارة الصحة اليومية حول الوضع الوبائي ببلادنا، فقد رصدت الوفيات المسجلة في الأربع وعشرين ساعة الماضية بكل من إنزكان آيت ملول (3 وفيات)، والدار البيضاء وطنجة أصيلة (حالتين)، وطاطا وزاكورة والصويرة والمضيق الفنيدق وتطوان والناظور وبركان والدريوش.

كما انخفض معدل ملء أسرة الإنعاش إلى 13.9 بالمائة، وانخفض مؤشر الإصابة التراكمي اليومي إلى 1.2 بالمائة.

وبالنسبة إلى التوزيع الجغرافي لحالات “كورونا” الجديدة، فقد سجلت جهة الدار البيضاء سطات 266 حالة، وعرفت جهة الرباط سلا القنيطرة 56 حالة، فيما نالت جهة طنجة تطوان الحسيمة 51 حالة، وسجلت جهة الشرق 18 حالة.

وشهدت جهة مراكش آسفي 18 حالة، وحصدت جهة سوس ماسة 8 حالات، ورصدت جهة درعة تافيلالت 7 حالات، والحصيلة نفسها سجلت بجهة الداخلة وادي الذهب.

وبالنسبة إلى جهات بني ملال خنيفرة وفاس مكناس والعيون الساقية الحمراء، فقد عرفت كل جهة 4 حالات، فيما سجلت جهة كلميم واد نون 3 حالات.