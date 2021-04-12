عدد الملقحين والمصابين بالفيروس في المغرب‬

بلغ عدد المستفيدين من الحقنة الأولى من عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس “كورونا” المستجد 4.486.628 شخصا، فيما استفاد 4.148.610 أشخاص من الحقنة الثانية.

وبلغ عدد المصابين بفيروس “كورونا” خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة 175 شخصا، بعد إجراء 4977 تحليلا مخبريا؛ فيما تعافى من الفيروس التاجي 271 شخصا، ورصدت 9 وفيات.

وأفادت النشرة اليومية لوزارة الصحة حول الحالة الوبائية ببلادنا بأن معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ”كورونا” قد بلغ 13.4 في المائة خلال اليوم الأخير؛ بينما انخفض مؤشر الإصابة إلى 0.5 في المائة، واستقر مؤشر التعافي في 97.3 في المائة، وبلغت الحالات الحرجة خلال اليوم الأخير 50 حالة.

وحول التوزيع الجغرافي للحالات الجديدة، فقد توزعت بين 112 حالة بجهة الدار البيضاء سطات، و26 حالة بجهة الرباط سلا القنيطرة، و15 حالة بجهة مراكش آسفي، و5 حالات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، و4 حالات بجهة سوس ماسة.

فيما سجلت جهة الشرق حالتين، ومثلهما بجهة بني ملال خنيفرة، وحالة واحدة بجهتي درعة تافيلالت والعيون الساقية الحمراء.