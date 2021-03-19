عدد الملقحين والمصابين بـ"كورونا" في المغرب‎

بلغ عدد المستفيدين من الحقنة الأولى في إطار عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس “كورونا” المستجد 4.258.813 شخصا، فيما استفاد 2.352.348 شخصا من الحقنة الثانية.

وبلغ عدد المصابين بفيروس “كورونا” خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة 444 شخصا، بعد إجراء 10281 تحليلا مخبريا؛ فيما تعافى من “كوفيد-19″ 507 مرضى، ورصدت 7 وفيات.

وسجلت مصالح وزارة الصحة 4 حالات خطيرة أو حرجة خلال اليوم الأخير رفعت العدد الإجمالي للحالات الخطيرة إلى 401 حالة؛ في حين استقرت نسبة الفتك في 1.8 في المائة طيلة الأسابيع المنصرمة، بينما ارتفعت نسبة التعافي إلى 97.4 في المائة، علما أن العدد الإجمالي للمتعافين بلغ 478386 شخصا.

وأفادت النشرة اليومية لوزارة الصحة حول الحالة الوبائية ببلادنا بأن معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ”كورونا” قد بلغ 12.7 في المائة خلال اليوم الأخير، بينما انخفض مؤشر الإصابة إلى 1.2 في المائة.

وفيما يخص حالات الوفيات السبع المسجلة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فقد توزعت بين حالتين بمدينة الدار البيضاء، وحالة واحدة بكل من سطات ومراكش واشتوكة آيت باها وورزازات.

وبشأن التوزيع الجغرافي لحالات الإصابة الجديدة بالفيروس، فقد سجلت جهة الدار البيضاء-سطات 285 حالة، وعرفت جهة الرباط سلا القنيطرة 31 حالة، وشهدت كل من جهة مراكش آسفي وجهة الشرق 24 حالة، بينما نالت جهة الداخلة وادي الذهب 20 حالة.

وسجلت جهة سوس ماسة 17 حالة، وعرفت جهة طنجة تطوان الحسيمة 16 حالة، وشهدت كل من جهة بني ملال خنيفرة وجهة درعة تافيلالت 10 حالات، بينما نالت جهة العيون الساقية الحمراء 5 حالات، وحصدت كل من جهة فاس مكناس وجهة كلميم واد نون حالة واحدة.